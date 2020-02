Quỹ TYM hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

Những năm gần đây, cùng với các tổ chức tín dụng khác, Tổ chức tài chính vi mô Tình thương (gọi tắt là Quỹ TYM), mô hình tín dụng cho phụ nữ nghèo vay vốn được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 1996 đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Với mục tiêu “Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ”, thời gian qua, Quỹ TYM luôn chú trọng phát triển quy mô, đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ hướng tới thành viên là hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn. Theo đó, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi phụ nữ nghèo, thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, các chi nhánh TYM tập trung mở rộng địa bàn, phát triển hội viên. Trong năm, Quỹ đã mở rộng thêm địa bàn hoạt động ở 10 xã; vận động được 4.530 thành viên mới tham gia nâng tổng số thành viên lên 24.168 người. Để giúp chị em dễ tiếp cận vốn vay, Quỹ TYM triển khai đến tận thôn, xóm; không thu lệ phí hồ sơ, thủ tục; vay không cần tài sản thế chấp; quy trình nhanh gọn, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của thành viên… Đặc biệt, năm 2019, Quỹ đã điều chỉnh tăng mức vốn vay lần thứ nhất từ 30 lên 40 triệu đồng, giảm lãi suất cho vay, qua đó nhiều hội viên phụ nữ có điều kiện tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình. Kết quả, trong năm các chi nhánh đã giải ngân tổng số vốn trên 547 tỷ đồng cho 19.622 lượt thành viên vay vốn. Bên cạnh đó các chi nhánh còn phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ tuyên truyền vận động chị em phụ nữ nghèo, cận nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV tham gia Quỹ. Theo đó, đã có 546 thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người tàn tật và nhiễm HIV được vay vốn với số tiền 7,2 tỷ đồng. Qua đánh giá sử dụng vốn vay, hầu hết các gia đình thành viên đều sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích trong đó, 37% thành viên vay vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ; 14% chăn nuôi gia súc gia cầm; 13% cho thủy sản và sản xuất nông nghiệp; 4% cho xây dựng cơ bản, 10% đầu tư mua sắm đồ dùng trang thiết bị, cho con ăn học… Cùng với nguồn vốn vay, Quỹ TYM tiếp tục cải tiến các chính sách, quy trình tiết kiệm, tạo thói quen tiết kiệm và xây dựng nguồn vốn tự có sau này cho gia đình. Các thành viên gửi tiền tiết kiệm bắt buộc từ 15-20 nghìn đồng/tuần. Ngoài ra các thành viên có khoản tiền nhàn rỗi còn có thể gửi vào tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 đến 18 tháng. Đặc biệt từ tháng 8 đến tháng 12-2019, TYM phát động chương trình “Tiết kiệm an toàn - vững vàng khởi nghiệp”, theo đó các chi nhánh phối hợp cùng các cấp Hội Phụ nữ tuyên truyền vận động các chị em phụ nữ gửi tiết kiệm vào Quỹ. Đến nay đã có 4.135 khách hàng, thành viên TYM gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Tính đến hết tháng 11-2019, số dư tiết kiệm của các chi nhánh đạt gần 235 tỷ đồng (tăng trên 70,5 tỷ đồng so với năm 2018), 10/10 huyện, thành phố số tiết kiệm tăng so với năm 2018. Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, Quỹ TYM còn tích cực tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức kinh doanh cho phụ nữ. Trong năm 2019, các chi nhánh đã phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ tổ chức tập huấn cho 117 chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, phường, thị trấn hiểu sâu về chính sách của Quỹ TYM; phối hợp với Hội sở chính đào tạo cho 100 thành viên về kỹ năng buôn bán kinh doanh thông qua mạng Zalo; tặng 21 máy tính xách tay cho các thành viên có mô hình kinh doanh hiệu quả ở 2 chi nhánh Ý Yên, thành phố Nam Định; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nam Định mở lớp sinh hoạt chuyên đề “Phụ nữ khởi nghiệp” cho 200 thành viên và hội viên phụ nữ. Cùng với hoạt động hỗ trợ vốn vay, tập huấn nâng cao kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp, nhằm giúp đỡ hội viên, đặc biệt là hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, chăm lo cuộc sống gia đình, trong năm 2019, Quỹ TYM còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như: hỗ trợ cho con thành viên, thành viên khó khăn; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 990 thành viên với tổng số tiền 198 triệu đồng; trao học bổng “TYM cùng em chắp cánh ước mơ” cho 30 con thành viên hộ nghèo đỗ các trường THPT, đại học với tổng số tiền 142 triệu đồng. Nhân dịp lễ tết, các chi nhánh đã tổ chức trao quà cho 135 thành viên khó khăn, gia đình chính sách với số tiền 500 nghìn đồng/suất quà. Hoạt động hỗ trợ những gia đình thành viên có hoàn cảnh khó khăn không có nhà ở hoặc đang phải ở nhà tạm tiếp tục được duy trì với mỗi gia đình là 40 triệu đồng. Cũng trong năm 2019, đã có 3 gia đình thành viên được hỗ trợ nhà ở. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 41 nhà mái ấm tình thương được TYM hỗ trợ xây dựng. Thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, TYM đã hỗ trợ mua trang thiết bị đồ dùng học tập cho 4 trường mầm non của các huyện Ý Yên, Vụ Bản. Đến nay Quỹ đã hỗ trợ được 40 công trình trên toàn tỉnh.

Những nỗ lực của Quỹ TYM đã góp phần cùng các cấp Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, Quỹ TYM tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh xã hội bằng việc tích cực hỗ trợ các địa bàn khó khăn, đối tượng nghèo, cận nghèo và thành viên có hoàn cảnh khó khăn, chú trọng phát triển thành viên, xây dựng địa bàn mới. Dự kiến đến năm 2020, Quỹ TYM sẽ mở rộng địa bàn hoạt động ở 17 xã, phường; kết nạp thêm trên 2.500 hội viên. Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, phấn đấu dư nợ đến năm 2020 đạt 385 tỷ đồng; thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực và kiến thức cho thành viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, kết nối cung - cầu); duy trì các sản phẩm vay vốn; tổ chức cho các thành viên tham quan mô hình thành viên làm kinh tế giỏi; trao học bổng cho con thành viên nghèo, xây dựng “Mái ấm tình thương”, trao quà tết gia đình thành viên khó khăn, gia đình chính sách… để TYM thực sự trở thành người bạn đồng hành của phụ nữ nghèo./.

Hoa Xuân