Tuổi trẻ chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Trước tốc độ lây lan nhanh, phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nay gọi là COVID-19), những ngày qua, cùng với cả nước, tuổi trẻ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Trong đó các cấp bộ Đoàn đã tập trung tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; đồng thời chủ động phối hợp cùng các đơn vị chức năng tại địa phương phòng, chống dịch. Khuyến nghị đoàn viên, thanh niên và nhân dân hạn chế đến các nơi tập trung đông người, không chia sẻ các thông tin không rõ nguồn gốc. Đoàn thanh niên các huyện, thành phố chủ động phối hợp với cơ quan y tế, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở trường học trên địa bàn. Vận động các nhà hảo tâm, các cá nhân, tổ chức phát miễn phí khẩu trang, các đồ dùng, vật tư y tế miễn phí cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Tiêu biểu như huyện Hải Hậu là địa bàn có Quốc lộ 21, Quốc lộ 37B chạy qua với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông. Đặc biệt, trong huyện có nhiều cụm công nghiệp, trường học tập trung hàng nghìn công nhân, học sinh. Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do COVID-19 gây ra đang diễn biến phức tạp, ngày 6-2, Đoàn Thanh niên huyện phối hợp với Công an huyện đã cấp phát trên 7.000 khẩu trang y tế miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, công nhân và người đi đường tại Bến xe khách Hải Hậu nhằm nâng cao ý thức của người dân cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Đồng chí Mai Thanh Tùng, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: “Xuất phát từ ý tưởng nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cho cộng đồng, Huyện Đoàn đã tổ chức tuyên truyền, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc phòng, chống dịch bệnh qua mạng xã hội và cổng thông tin điện tử của đoàn viên, thanh niên trong huyện nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp, vận động kinh phí để mua khẩu trang cấp phát cho mọi người”. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên trong huyện còn trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang y tế đúng cách nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh. Với việc làm kịp thời, ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên trong huyện được nhân dân phấn khởi đón nhận, cấp uỷ, chính quyền huyện đánh giá cao. Hay tại huyện Ý Yên, phong trào phòng, chống dịch bệnh cũng được đoàn viên, thanh niên huyện tích cực triển khai. Theo đó, Huyện Đoàn đã phối hợp với Phòng khám Việt Đức, thị trấn Lâm (Ý Yên) tổ chức phát gần 1.500 chiếc khẩu trang miễn phí cho người dân quanh khu vực tại ngã tư Phố Cháy. Cùng với gần 1.500 người được nhận khẩu trang y tế do Đoàn Thanh niên huyện cấp phát miễn phí, chị Đỗ Thị Thu ở thị trấn Lâm tỏ ra rất phấn khởi khi được phát khẩu trang y tế miễn phí vì mấy ngày hôm nay chị đi hỏi mua cho cả nhà dùng phòng, chống COVID-19 mà chưa được do thị trường đang cháy mặt hàng này, có chỗ bán thì giá cũng rất cao, chị Thu vui vẻ cho biết: “Tôi rất phấn khởi vì được nhận khẩu trang y tế miễn phí và được các bạn đoàn viên, thanh niên hướng dẫn cách đeo khẩu trang đúng cách để phòng bệnh, việc làm thiết thực ý nghĩa này của các bạn thanh niên đã giúp tôi nâng cao hơn ý thức phòng bệnh, bảo vệ sức khoẻ”. Cũng như chị Thu, chị Nguyễn Thị Liên công nhân đang làm việc trong một Công ty thuộc xã Yên Phong sau giờ làm về nhà đã nhận được khẩu trang y tế miễn phí cũng phấn khởi cho biết: “Sau tan ca buổi chiều, trên đường về qua ngã tư Phố Cháy, thị trấn Lâm, tôi và mấy người bạn làm cùng công ty được cấp phát khẩu trang miễn phí, tôi vô cùng phấn khởi và cảm ơn đoàn viên, thanh niên trong huyện đã giúp cho những người công nhân như chúng tôi nâng cao ý thức phòng bệnh do COVID-19 gây ra”... Hay Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng góp phần phòng, chống sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra, tập trung tuyên truyền, vận động, cập nhật thông tin tới đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng. Đồng thời, để đảm bảo sức khỏe cho người dân khi đến làm việc, đoàn thanh niên đã cấp phát miễn phí 3.500 chiếc khẩu trang y tế cùng hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh đến tận tay người dân khi đến giao dịch tại các trụ sở tiếp dân của Công an tỉnh. Dự kiến, thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực xã hội hóa đóng góp tích cực cùng cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo dự báo, tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra có thể tiếp tục lây lan tại các địa phương trong cả nước, do đó, các tổ chức Đoàn trong tỉnh chủ động bám sát, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp hữu hiệu, tiếp tục tổ chức các đợt dọn vệ sinh, tuyên truyền và vận động các nguồn lực xã hội hóa để mua khẩu trang, nước sát khuẩn để phát miễn phí tới người dân nhằm chung tay sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh