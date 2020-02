Những giọt hồng yêu thương!

Mỗi năm, vào dịp Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu lại diễn ra do thời gian này, học sinh, sinh viên - lực lượng chủ lực trong hoạt động hiến máu nghỉ học và về quê ăn Tết. Sau Tết, tình trạng này được khắc phục nhờ vào việc tổ chức hiến máu của các cơ quan, trường học. Tuy nhiên năm nay, dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 xảy ra vào đúng thời điểm lượng máu dự trữ đang ở giới hạn rất thấp nên ảnh hưởng lớn đến công tác vận động hiến máu do người dân e ngại tập trung nơi đông người và nhiều đơn vị đều hoãn không tổ chức các hoạt động này. Trong 2 tuần đầu sau kỳ nghỉ Tết, lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xuống thấp kỷ lục, lượng máu còn lại phục vụ cho cấp cứu cũng đã là khó khăn, chủ yếu được huy động từ người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế trong khi Viện phải phục vụ máu cấp cứu và điều trị cho 180 bệnh viện ở Hà Nội và 26 tỉnh, thành phố phía Bắc. Mặc dù ngay sau kỳ nghỉ, các bác sĩ, cán bộ nhân viên của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thực hiện hoạt động hiến máu nhưng số lượng không thể bù đắp được vào sự thiếu hụt trong những ngày này. Thông tin từ nhiều bệnh viện cũng cho thấy, ngay tuần làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, số lượng bệnh nhân nhập viện và có nhu cầu truyền máu tăng rất cao. Trong khi đó, việc tiếp nhận máu ở tất cả các trung tâm máu đều bị ngưng trệ do nghỉ Tết và các kế hoạch hiến máu với các cơ quan, đơn vị, tập thể, địa phương bị trì hoãn. Ngay tại Bệnh viện Việt Đức - cơ sở điều trị ngoại khoa lớn nhất ở miền Bắc cũng đã phát động phong trào và kêu gọi người dân tham gia hiến máu để phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị của người bệnh. Lý do vì lượng máu phục vụ cho cấp cứu tại bệnh viện này tăng tới 1,4 lần trong 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Trước tình trạng khan hiếm máu nghiêm trọng đang diễn ra, trên nhiều diễn đàn xã hội và cộng đồng mạng đã lên tiếng kêu gọi mọi người tham gia hiến máu. Nhiều trang facebook còn thành lập các group theo nhóm máu, nhất là các nhóm máu hiếm để sẵn sàng huy động người hiến máu khi cần. Khắp nơi từ thành thị đến nông thôn, phong trào hiến máu nhân đạo được phát động thu hút đông đảo quần chúng, cán bộ, viên chức, người lao động tham gia. Tại chương trình "Giọt hồng khai Xuân" diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 8 và 9-2 với trên 900 lượt người tham gia thu về 1.100 đơn vị máu. Từ ngày 11 đến ngày 22-2, tại Hà Nội, chương trình Xuân hồng lần thứ XIII với chủ đề “Hiến giọt máu đào, trao đời hy vọng” diễn ra tại 7 điểm hiến máu hy vọng sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu sau dịp Tết. Tuy nhiên hoạt động hiến máu trong mùa dịch cũng được tổ chức khác hơn so với mọi năm như: yêu cầu mọi người đeo khẩu trang y tế khi đi hiến máu, việc lấy máu cũng được cân đối chia theo nhiều khu vực, vào nhiều thời điểm để tránh tập trung quá đông người nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Có thể nói phong trào hiến máu tình nguyện trong thời điểm này là những hoạt động vô cùng ý nghĩa giúp cho nhiều bệnh nhân đang chờ máu có cơ hội được cứu sống. Đây cũng là dịp để những tấm lòng sẻ chia với cộng đồng được nhân lên, tỏa sáng truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam!

Phương Mai