Nông dân Hải Hậu tham gia bảo vệ môi trường

Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành, cán bộ, hội viên nông dân huyện Hải Hậu đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững và phát triển.

Tham quan mô hình “Vườn kiểu mẫu” của hội viên nông dân xã Hải Lý.

Theo đó, các cấp Hội Nông dân (HND) trong huyện tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM bằng nhiều hoạt động cụ thể như: đóng góp công sức, tiền của xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, nhà văn hoá xóm, tổ dân phố; tham gia vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên gia đình sáng - xanh - sạch - đẹp. HND các xã, thị trấn đã vận động hội viên thu gom, phân loại, xử lý rác thải mềm tại hộ gia đình; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng; đăng ký đảm nhận các mô hình: “Vệ sinh môi trường và trồng hoa ven đường tạo cảnh quan môi trường”, “Tuyến đường, dòng sông không rác thải”... Đặc biệt, mô hình phân loại rác sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại xã Hải Lý tiếp tục được duy trì. Theo đó, từ tháng 5-2018, các hộ gia đình nông dân ở xóm B đã được Công ty Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, Công ty Cổ phần Công nghệ vi sinh và môi trường (Hà Nội) hỗ trợ đầu tư 112 thùng ủ rác thải hữu cơ và 360 gói chế phẩm sinh học. Mô hình đã trang bị cho hội viên nông dân các kiến thức, kỹ năng về phân loại rác thải và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, HND huyện đã tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu” giai đoạn 2019-2025 nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của hội viên trong cải tạo, xây dựng vườn, ao kiểu mẫu, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đến nay, 35/35 xã, thị trấn đã triển khai thực hiện, vận động được 783 hộ gia đình đăng ký xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu”. Trong phát triển sản xuất, các cấp HND trong huyện luôn chú trọng tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tuyên truyền, vận động hội viên sản xuất các sản phẩm nông sản an toàn cho sức khỏe, sử dụng các loại chế phẩm sinh học, chế phẩm vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học… trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản nhằm tăng năng suất, hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong năm 2019, các cấp HND trong huyện đã tổ chức 132 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng phân bón, hợp chất sinh học ET, A2 trên cây lúa, cây rau màu, cây hoa, cây ăn quả cho 8.580 hội viên; phối hợp với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (HND tỉnh) và Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Phương Nam tổ chức 5 buổi tuyên truyền và cung ứng chế phẩm vi sinh SUMITRI xử lý rơm rạ sau thu hoạch cho 378 hội viên nông dân tại các xã Hải Trung, Hải Quang, Hải Giang, Hải Toàn, Hải Nam. Ngoài ra, HND huyện còn phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội (HND tỉnh) tổ chức tập huấn công tác an toàn thực phẩm và sản xuất nông nghiệp an toàn tại xã Hải Hưng. Nhiều xã, thị trấn đã quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư, tạo điều kiện cho các hộ nông dân có nhu cầu mở rộng diện tích trang trại, đồng thời thuận tiện cho quy hoạch hệ thống xử lý nước thải trong chăn nuôi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 100% gia trại, trang trại chăn nuôi ký cam kết với UBND xã, thị trấn giữ gìn vệ sinh môi trường thông qua việc xử lý chất thải bằng hầm biogas và phun các hóa chất khử trùng thường xuyên. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, tạo ra nguồn sản phẩm sạch, an toàn, được thị trường tin tưởng lựa chọn. Tiêu biểu như anh Nguyễn Văn Công, hội viên nông dân xã Hải Xuân phát triển mô hình chăn nuôi gà lấy trứng sạch với hệ thống trang trại hiện đại áp dụng công nghệ Thái Lan, công nghệ Đức, quy mô 55 nghìn con, mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Anh Công là một trong 63 gương mặt tiêu biểu của cả nước được nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019”. Anh Lê Tiến Đạt, xã Hải Cường với mô hình trồng rau công nghệ cao bằng phương pháp thủy canh và tưới nhỏ giọt theo công nghệ của Israel. Anh Nguyễn Lương Bằng, xã Hải Trung với mô hình trang trại nuôi thỏ theo phương pháp an toàn sinh học. Anh Phạm Văn Quang, xã Hải Chính với trang trại nuôi tôm theo “công nghệ 4.0” sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường ao nuôi… Ngoài ra, các cấp HND trong huyện còn phát động cán bộ, hội viên hưởng ứng phong trào cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, vừa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, vừa đem lại hiệu quả kinh tế; trong năm 2019 đã trồng được trên 50 nghìn cây bóng mát các loại. Các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của cán bộ, hội viên nông dân trong huyện đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu tại các địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

Thời gian tới, các cấp HND huyện Hải Hậu tiếp tục vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM bền vững và phát triển; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, thân thiện với môi trường; chỉnh trang khuôn viên gia đình khang trang, sạch, đẹp; góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn trong lành, thân thiện./.

Bài và ảnh: Lam Hồng