Ý Yên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Ý Yên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Cô và trò Trường Tiểu học xã Yên Dương trong một tiết học.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên cho biết: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh, hàng năm, UBND huyện phát động và triển khai kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; chỉ đạo kiện toàn các cụm, khối thi đua và việc bình xét thi đua của các cụm, khối nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND huyện phát động, các phòng, ban, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đều phát động những phong trào thi đua phù hợp nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Nhiều phong trào thi đua đã được triển khai và có sức lan tỏa sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân như phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; “Đổi mới quản lý, công nghệ, năng suất, chất lượng”; “Thu tốt, chi tốt, quản lý tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Khuyến học, khuyến tài”; “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội”… Đặc biệt, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tập trung nguồn lực, huy động sự chung sức đồng lòng của nhân dân tham gia. Kết quả, năm 2018 huyện Ý Yên được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, đăng ký, thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; thôn, xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020. Hiện, toàn huyện có 4 sản phẩm được tỉnh đánh giá và xếp hạng sản phẩm (gạo sạch Toản Xuân; đậu bắp, rau muống, dưa chuột của hợp tác xã Nam Cường); 5 sản phẩm đã được Hội đồng huyện xét duyệt, đang trình hội đồng tỉnh xem xét, đánh giá. Các ngành phục vụ nông nghiệp đã phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo sản xuất, đặc biệt trong việc chuyển giao kỹ thuật mới vào sản xuất. Các mô hình tiếp tục được triển khai trên địa bàn: Hiệu ứng hàng biên tại Yên Khánh; mô hình trồng rau an toàn theo công nghệ Nhật Bản tại Yên Cường; mô hình sản xuất lúa BT7 (liên kết với Công ty TNHH Toản Xuân), mô hình liên kết hộ trong chăn nuôi gà ri thả vườn ở Yên Tân. Ngoài ra, nhân dân trong huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất; chú trọng phát triển các dịch vụ nông nghiệp đảm bảo cung ứng giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất… Qua đó, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã chú trọng, tích cực đổi mới tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung thiết thực, hướng vào thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện cũng đã đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố làm trọng điểm. Cụ thể như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”; “Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, xây dựng chùa tinh tiến”; Liên đoàn Lao động huyện với phong trào: “Mái ấm công đoàn”, “An toàn trong lao động”; Hội Phụ nữ huyện với các phong trào: “Phụ nữ Ý Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện với phong trào: “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân huyện với phong trào: “Sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo”, “Xây dựng gia đình nông dân văn hoá” đã động viên mọi tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia, góp phần vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức hội, đoàn thể vững mạnh.

Với việc phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Năm 2019, huyện Ý Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ chiếm 81,5%; tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản giảm còn 18,5%. Đảng bộ có 96,2% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Bài và ảnh: Văn Trọng