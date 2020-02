Hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông

Mô hình cổng trường an toàn giao thông (ATGT) do Trung ương Đoàn phát động từ năm 2012 nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh có ý thức chấp hành luật lệ ATGT; đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động xã hội, nhất là tham gia giữ gìn trật tự ATGT, giữ gìn cảnh quan trường học, tránh tình trạng ách tắc giao thông xảy ra khi tan học và giảm thiểu các hành vi vi phạm Luật ATGT đường bộ, góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông.

Cổng trường ATGT ở Trường THPT An Phúc (Hải Hậu).

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Nội dung chủ yếu thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT” là tổ chức đội thanh niên tình nguyện, các đội cờ đỏ tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm nhằm hướng dẫn giao thông tại cổng trường, tuyên truyền trực tiếp về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, nhắc nhở các em học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện đúng các quy định về ATGT như: đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định; không cầm ô khi điều khiển phương tiện; cấp sổ tay truyền thông về ATGT cho học sinh các cấp nhằm cung cấp cho các em các quy định của pháp luật về ATGT, một số biển báo thông dụng khi tham gia giao thông và một số tình huống giao thông cụ thể có thể xảy ra khi tham gia giao thông…, đồng thời tổ chức cho học sinh, phụ huynh học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT. Sau 7 năm triển khai, đến nay, hầu khắp các trường trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình, do đó tình hình ATGT học đường đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT của học sinh đã giảm, ý thức chấp hành Luật ATGT đường bộ cũng được cải thiện rõ rệt. Tiêu biểu như Trường Tiểu học Nam Đào (Nam Trực), do địa thế của trường nằm ngay mặt đường gần ngã tư chợ Chùa đông người qua lại nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, mất ATGT đặc biệt là trong thời điểm đầu và cuối mỗi buổi học. Đây cũng là thực trạng của nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, nhất là những trường ở thành phố. Do đó nhà trường đã hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện văn hóa “xếp hàng đón con”. Theo đó, phụ huynh đưa, đón con sẽ đỗ xe sát cổng trường, mép đường, tạo thành hàng lối ngay ngắn, không có tình trạng đỗ xe giữa đường hay ngay trước cổng trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai việc phân luồng cho học sinh ra về bằng cổng chính hoặc cổng phụ; các cô giáo hướng dẫn các em học sinh (đối với trẻ được bố mẹ đưa đón) xếp thành hàng bước ra cổng... Hay tại Trường THCS Phùng Chí Kiên (thành phố Nam Định) là trường nằm trên một trong những tuyến đường có dân cư đông đúc, mật độ phương tiện đi lại rất nhiều, lại là nơi tập trung các trường học từ mầm non đến THCS cho nên mỗi khi vào giờ tan trường, con đường trở nên chật chội, nguy cơ xảy ra tại nạn giao thông rất lớn. Từ khi thực hiện mô hình cổng trường ATGT, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thường xuyên giáo dục các em kiến thức pháp luật về ATGT, hình thành cho các em ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ luật ATGT; thường xuyên phối hợp với lực lượng đoàn viên duy trì thực hiện đều đặn mô hình cổng trường ATGT với việc tuyên truyền cho các em khi tan học phải dắt xe qua cổng, đi thành hàng không chen lấn xô đẩy, không tụ tập dưới lòng, lề đường, không đi xe dàn hàng ngang trên đường…, tổ chức các buổi ngoại khóa với chủ đề ATGT cho học sinh các khối… Những việc làm đó đã góp phần không nhỏ trong việc giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường mỗi giờ tan học, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho các em học sinh. Chị Nguyễn Thị Linh, có con học tại Trường THCS Phùng Chí Kiên (thành phố Nam Định) cho biết: “Từ ngày nhà trường thực hiện Cổng trường ATGT, các em sao đỏ của trường luôn có mặt từ sớm để nhắc nhở và ghi tên các bạn học sinh ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Nhà tôi gần trường có lần vội quá quên không đội mũ bảo hiểm. Khi đến cổng trường con tôi bị các bạn sao đỏ ghi vào sổ sao đỏ của trường để nêu tên trong giờ chào cờ, còn tôi thì được tuyên truyền những nguy hiểm khi ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Từ đó, khi đưa con đi học, tôi luôn có ý thức đội mũ bảo hiểm cho cả mình và con, giờ thì đã thành thói quen rồi”.

Hiệu quả bước đầu của mô hình “Cổng trường ATGT” đã góp phần không nhỏ đẩy lùi tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, hạn chế tình trạng mất ATGT tại khu vực trường học trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, Tỉnh Đoàn tiếp tục duy trì tốt 11 đội hình thanh niên tình nguyện, 3 đội hình tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, các ngõ xóm, các tuyến phố thanh niên tự quản và tình nguyện xung kích giữ gìn trật tự ATGT, xuống đường hướng dẫn giao thông tại các ngã tư và các điểm nút giao thông quan trọng trên địa bàn. Toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn, trang bị những kiến thức khi tham gia giao thông, nội dung cơ bản về ATGT và kỹ năng thực hành lái xe mô tô an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông cho gần 15.500 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh, có hơn 300 bài tuyên truyền về văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên... Điển hình như: Huyện Đoàn Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Thành Đoàn Nam Định... Thời gian tới, Đoàn Thanh niên tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban giám hiệu các trường nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Cổng trường ATGT”, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, lồng ghép nội dung giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự ATGT cho học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT và các trường đại học, cao đẳng, giúp các em hình thành ý thức từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, góp phần đảm bảo ATGT và giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh./.

Văn Huỳnh