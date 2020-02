Tăng cường quản lý dịch vụ xe đưa đón học sinh

Từ nhu cầu thực tế, nhiều trường học trong tỉnh đã tổ chức dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh trong việc đưa con, em đến trường. Tuy nhiên, sau một số vụ việc tai nạn, sự cố đáng tiếc liên quan đến dịch vụ xe đưa đón học sinh xảy ra ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước đã cho thấy những bất cập trong tổ chức quản lý dịch vụ này chưa được quan tâm đúng mức.

Công an huyện Nam Trực phát hiện, xử phạt xe hết niên hạn sử dụng do chủ phương tiện tự ý cải tạo để đưa đón học sinh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, Sở GD và ĐT phối hợp chỉ đạo các trường học trên địa bàn kiểm tra, rà soát, thống kê các phương tiện hiện đang hoạt động đưa đón học sinh, sinh viên của đơn vị mình. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt triển khai công tác rà soát, thống kê các phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn. Tại huyện Mỹ Lộc, qua rà soát, thống kê có tổng số 14 xe đưa đón học sinh (xã Mỹ Tân có 8 xe, thị trấn Mỹ Lộc có 2 xe, xã Mỹ Hưng có 1 xe và 4 xe của xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đang đưa đón học sinh trên địa bàn. Cơ bản các xe đều đảm bảo quy định đăng ký, đăng kiểm, tuy nhiên đều chưa có hợp đồng vận tải hành khách (học sinh) với nhà trường mà chỉ có hợp đồng với phụ huynh học sinh. Trong hợp đồng cũng không có điều khoản thể hiện rõ trách nhiệm của các bên. Để siết chặt quản lý hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô, Công an huyện Mỹ Lộc đã yêu cầu các chủ xe, lái xe ký cam kết tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về vận tải hành khách, khẩn trương hoàn thiện thủ tục hợp đồng, trong đó phải thể hiện đầy đủ trách nhiệm của các bên trong cung cấp và sử dụng dịch vụ. Theo báo cáo của Công an huyện Nam Trực, trên địa bàn huyện có 15 xe hợp đồng làm dịch vụ đưa đón học sinh. Công an huyện đã yêu cầu chủ phương tiện thường xuyên kiểm tra định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong vận chuyển hành khách đối với lái xe. Phối hợp với Phòng GD và ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các trường, đại diện phụ huynh học sinh ký kết hợp đồng chặt chẽ với chủ phương tiện. Qua kiểm tra có 2/15 xe không đảm bảo điều kiện hoạt động (không có chứng nhận kết quả kiểm định an toàn kỹ thuật) đã yêu cầu đình chỉ hoạt động. Bên cạnh đó, cuối năm 2019, qua tuần tra, kiểm soát Công an huyện đã phát hiện có 2 xe ô tô 16 chỗ hợp đồng đưa đón học sinh ở các xã Nam Cường, Nam Hùng vi phạm các quy định của pháp luật.

Hai xe này vốn là xe chở khách đã hết niên hạn sử dụng, được chủ xe tự ý cải tạo bằng cách tháo máy, lắp ắc quy để sử dụng như xe điện; lắp đặt, gắn gá tạm bợ 4 hàng ghế băng lỏng lẻo để đưa đón học sinh (mỗi xe có thể chở từ 20-30 học sinh). Ngay sau khi phát hiện, Công an huyện đã tiến hành tạm giữ phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu chủ phương tiện tự nguyện dỡ hủy phương tiện. Tại địa bàn huyện Giao Thủy thời gian qua cũng xuất hiện một số phương tiện tự chế (cơi nới, lắp đặt thùng xe, thay động cơ chạy bằng xăng, dầu bằng bình ắc quy) để đưa đón học sinh tiểu học ở một số xã như Giao Yến, Bạch Long, Bình Hòa không đủ điều kiện vận tải hành khách. Công an huyện đã yêu cầu chủ xe dừng hoạt động, lập biên bản tạm giữ phương tiện tại đơn vị.

Để siết chặt quản lý hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô, đảm bảo an toàn cho trẻ và trật tự vận tải, UBND tỉnh yêu cầu các trường học, các cơ sở GD và ĐT trên địa bàn chỉ được ký hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh với các đơn vị vận tải, hộ cá thể đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh khi thuê xe phải lựa chọn những phương tiện đảm bảo còn niên hạn sử dụng, còn thời hạn đăng kiểm và đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng bởi cơ quan có thẩm quyền. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt quan tâm các xe ô tô đưa đón học sinh, sinh viên trên địa bàn. Sở GD và ĐT chỉ đạo các cơ sở GD và ĐT trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ đối với hoạt động đưa đón học sinh, sinh viên; kiểm tra các điều kiện lưu thông của phương tiện trước khi ký hợp đồng vận chuyển; tập huấn, hướng dẫn người đưa đón học sinh các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an toàn cho học sinh; phối hợp với Sở GTVT trong công tác quản lý hoạt động đưa đón học sinh, sinh viên; tổng hợp, cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân có xe ô tô hiện đang hoạt động dịch vụ đưa đón học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách theo hợp đồng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục lái xe của đơn vị chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải; nâng cao nhận thức, ý thức của lái xe; tập huấn, hướng dẫn lái xe và nhân viên phục vụ trên xe các nội dung đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh, sinh viên; chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, không đủ điều kiện an toàn đối với xe ô tô đưa đón học sinh, sinh viên./.

Bài và ảnh: Thành Trung