Mỹ Lộc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mỹ Lộc đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong huyện triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Theo số liệu thống kê của BHXH huyện, đến ngày 21-1-2020, toàn huyện có 63.869 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 88,8%.

Người bệnh có thẻ BHYT khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc.

Để duy trì, phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH huyện phối hợp với Đài Truyền thanh huyện và UBND các xã, thị trấn trong huyện thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của các tổ chức, hội, đoàn thể, các doanh nghiệp và cá nhân trong việc vận động, huy động các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHYT. Đối với các xã có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp, BHXH huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền đối thoại, giải đáp những ý kiến của nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trong năm 2019, huyện đã tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền cho gần 500 người dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, đảm bảo an sinh xã hội, động viên họ tích cực tham gia. Các đoàn thể: Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Người cao tuổi huyện cũng tích cực vận động hội viên tham gia BHYT. Hội LHPN huyện đã phát động đến toàn thể cán bộ, hội viên tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “vì phụ nữ nghèo”, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cán bộ, hội viên khó khăn mua thẻ BHYT. Bên cạnh đó, BHXH huyện phối hợp với các ngành chức năng, tập trung rà soát, tổng hợp và kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng người thuộc hộ nghèo, cận nghèo (được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng); hộ gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình tại các xã, thị trấn trong huyện (được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng). Nhằm tạo thuận lợi để nhân dân mua thẻ BHYT, BHXH huyện đã xây dựng mạng lưới 38 đại lý tại các xã, thị trấn tiếp nhận và tư vấn cho nhân dân; hướng dẫn các thủ tục, kê khai tham gia BHYT theo hộ gia đình; thủ tục khám, chữa bệnh và chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT; các quy định mới của Luật BHYT. Cán bộ BHXH cập nhật dữ liệu, kết hợp với các đại lý làm dữ liệu thẻ, in thẻ BHYT kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người mua thẻ. Để thúc đẩy phát triển đối tượng tham gia BHYT, huyện chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn được đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên y tế, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện Đề án 1816, thời gian qua Trung tâm Y tế huyện đã mời các thầy thuốc giỏi của Bệnh viện Phụ sản tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh về chuyển giao một số kỹ thuật trong thăm khám và điều trị cho người bệnh. Các bác sĩ của Trung tâm thực hiện thành thạo các kỹ thuật theo danh mục phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế, từng bước nâng cao chất lượng khám, điều trị, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Theo số liệu thống kê của BHXH huyện, thời điểm 31-12-2019, toàn huyện có 63.818 người tham gia BHYT, tăng 2.016 người so với đầu tháng 1-2019, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 88,01%. Tính đến 31-1-2020, toàn huyện có 63.869 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 88,08%. Trong đó, 100% đối tượng nghèo, cận nghèo có thẻ BHYT; có 14.947 người tham gia BHYT theo hộ gia đình; 2.729 người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình; 11.544 học sinh, sinh viên… Các xã có tỷ lệ bao phủ BHYT cao là: Mỹ Thịnh 96,12%, Mỹ Thành 94,41%, Mỹ Thuận 92,19%, Mỹ Hưng 91%, Mỹ Tiến 90,14%. Để đảm bảo thuận lợi cho người bệnh có thẻ BHYT, BHXH huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa quy trình tiếp nhận, khám bệnh, quản lý người nằm viện, quản lý hồ sơ bệnh án tại các cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT. Đặc biệt, các chính sách ưu tiên chăm lo sức khỏe cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi và các đối tượng chính sách được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong năm 2019, toàn huyện có 91.731 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, trong đó có 6.337 lượt người điều trị nội trú; cơ quan BHXH đã chi trả 33 tỷ 683 triệu đồng chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Tính riêng từ đầu năm 2020 đến 10-2-2020, toàn huyện có 9.407 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, trong đó có 526 lượt người điều trị nội trú; cơ quan BHXH đã chi trả 3 tỷ 530 triệu đồng chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Nhiều người có thẻ BHYT được cơ quan BHXH chi trả chi phí khám, chữa bệnh cao, tiêu biểu là: Ông Đặng Đình L, 58 tuổi, xã Mỹ Hưng (Mỹ Lộc) bị suy thận, chi phí chạy thận là 84,8 triệu đồng, được cơ quan BHXH chi trả 80,5 triệu đồng; bà Đặng Thị Ch, 40 tuổi, ở thị trấn Mỹ Lộc có tổng chi phí khám, chữa bệnh 106 triệu đồng, được cơ quan BHXH chi trả 100,8 triệu đồng; ông Trần Văn M, 58 tuổi, ở xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc), có tổng chi phí khám, chữa bệnh 104 triệu đồng, được cơ quan BHXH chi trả 98,95 triệu đồng… Được cơ quan BHXH chi trả chi phí khám, chữa bệnh, gia đình các bệnh nhân đỡ được gánh nặng về kinh tế, người bệnh được khám, điều trị bệnh kịp thời.

Năm 2020, với chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 90%, huyện Mỹ Lộc tăng cường sự lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong triển khai lộ trình BHYT toàn dân. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia BHYT, tập trung vào hộ có mức sống trung bình; giao cụ thể chỉ tiêu cho các thôn xóm, tổ dân phố và chỉ đạo các đại lý thu làm tốt công tác phát triển thẻ BHYT trong nhân dân. Thực hiện cấp thẻ BHYT kịp thời, tạo thuận lợi và động viên người dân tham gia BHYT. Thực hiện thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 đạt 100% đối tượng diện tham gia. Chuyển danh sách người có thẻ BHYT sắp hết hạn sử dụng để các đại lý thông báo và vận động nhân dân tiếp tục tham gia BHYT. Các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải cách hành chính, đảm bảo khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT thuận lợi, nhanh, chất lượng./.

Bài và ảnh: Minh Tân