Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nội dung quan trọng, quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội nói chung và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nói riêng, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Huấn luyện sử dụng pháo phòng không cho lực lượng dân quân tự vệ huyện Ý Yên.

Trung tá Bùi Xuân Hồng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: “Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là một trong ba khâu đột phá mà Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định, bước đầu hiện thực hóa quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Thực hiện chủ trương đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị LLVT tỉnh triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Trong đó trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc”. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 765, Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2013-2020. Đồng thời xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện. Theo đó, 100% cấp uỷ có nghị quyết chuyên đề, xác định rõ mục tiêu yêu cầu, nội dung, biện pháp lãnh đạo, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện như: Tập trung nâng cao chất lượng soạn thảo giáo án, bài giảng, đăng ký sổ sách thống kê huấn luyện và bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập; triển khai, thi công các hạng mục xây dựng thao trường bắn Giao Thủy phục vụ cho việc huấn luyện bắn đạn thật. Tổ chức hội thi sáng kiến ở các cấp; lựa chọn 26 sản phẩm tiêu biểu có tính ứng dụng cao phục vụ huấn luyện, diễn tập đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của các cấp theo phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục - đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính. Chế độ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ huấn luyện được thực hiện nghiêm túc. Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Quân khu 3 tổ chức; mở 25 lớp tập huấn cho trên 2.600 cán bộ, sĩ quan và 229 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn về huấn luyện, hội thi, hội thao cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV); tổ chức lễ ra quân huấn luyện, kết hợp phát động phong trào thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả” và các hoạt động thể dục, thể thao sau ngày lễ ra quân huấn luyện tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các cơ quan, đơn vị. Kết quả huấn luyện năm 2019 cho các đối tượng đảm bảo đúng nội dung, chương trình kế hoạch. Trong đó, kết quả huấn luyện cán bộ, sĩ quan hoàn thành với quân số tham gia đạt 98,8%; huấn luyện hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức trách được giao; tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 đạt kết quả khá trở lên, bảo đảm an toàn thao trường; huấn luyện chiến sĩ phân đội bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch. Quá trình huấn luyện vận dụng tốt nguyên tắc lý luận vào thực tiễn, phù hợp với từng chuyên ngành. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 78,6% trở lên. Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị và tổ chức huấn luyện cho trên 22.500 lượt chiến sĩ DQTV, đạt 82,6% quân số; kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện đạt trên 75% khá, giỏi; tổ chức kiểm tra bắn đạt thật cho lực lượng DQTV bảo đảm an toàn tuyệt đối, đơn vị đạt khá.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo Chỉ lệnh 2017 có Bộ đội Biên phòng tham gia; hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc; tổ chức 66 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; hoàn thành 10 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cấp xã, 13 cuộc diễn tập chỉ huy, cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ đạt kết quả cao. Quá trình chuẩn bị và tiến hành diễn tập đã quán triệt và thực hiện đúng hướng dẫn của Quân khu, nghiên cứu đưa vào diễn tập những nội dung mới làm cơ sở cho tham quan, nghiên cứu rút kinh nghiệm. Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ chức các cuộc thi, hội thao ở cơ sở, tuyển chọn vận động viên, luyện tập đội tuyển, luyện tập nâng cao; chọn, cử đội tuyển tham gia hội thi, hội thao cấp Quân khu tổ chức đạt kết quả. Tiêu biểu như hội thao cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi cấp Quân khu đạt loại giỏi; hội thao thể dục thể thao lực lượng thường trực, DQTV đạt giải Ba môn quần vợt, giải Nhì đồng đội và cá nhân môn bơi trang bị nhẹ nữ DQTV; hội thao kỹ thuật mật mã lần thứ 11 đạt giải Ba toàn đoàn; hội thi kỹ thuật ngành địa hình quân sự của Quân khu do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt giải Nhì toàn quân; hội thi Trưởng Ban quân nhu cấp Bộ đạt giải Nhì cá nhân toàn năng; hội thao thể dục thể thao quốc phòng toàn quân đạt giải Nhất cá nhân môn bơi trang bị nhẹ nữ DQTV…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu năm 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trong LLVT tỉnh; thường xuyên chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; sẵn sàng cơ động lực lượng nhanh chóng tham gia xử lý các tình huống về thiên tai, lụt bão, hỏa hoạn và các tình huống trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn