Lan tỏa các hoạt động nhân đạo, từ thiện

Lan tỏa các hoạt động nhân đạo, từ thiện

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện bằng các hoạt động cụ thể thiết thực hướng về người nghèo, người yếu thế. Sự hỗ trợ kịp thời ấy vừa thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, vừa tạo điều kiện cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Nhóm Thiện Tâm Nam Định kết hợp với Cty Điện tử tin học Phi Dũng (thành phố Nam Định) trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Canh Tý 2020.

Nhìn vóc dáng nhỏ bé, gầy gò của Nguyễn Thị Thu Nhài ở thôn An Duyên, xã Đại An (Vụ Bản) ít ai nghĩ rằng em đã học đến lớp 6. Sinh ra trong gia đình có 3 anh em, đến năm Nhài học lớp 3 thì bố em phát hiện bệnh cơ tim phì đại, sức khỏe ngày một suy kiệt không thể lao động để chăm lo cho gia đình. Sau thời gian chạy chữa, bố em đã ra đi để lại 4 mẹ con với nỗi đau và mất mát quá lớn. Kinh tế gia đình suy kiệt, nợ nần chồng chất đã khiến cho cuộc sống của mẹ con Nhài đã khó khăn lại càng khó khăn hơn gấp bội. Dù mới học đến lớp 6 nhưng Nhài đã thành thạo mọi việc trong nhà từ nấu cơm, giặt quần áo và tranh thủ thời gian rảnh rỗi, em lại gom nhặt từng con ốc, con cua phụ mẹ chăm đàn vịt kiếm thêm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống hàng ngày. Dù gặp nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống nhưng em luôn phấn đấu vươn lên trở thành một trong những học sinh điển hình vượt khó học giỏi, được cô yêu, bạn mến. Chia sẻ và động viên tinh thần hiếu học của Nguyễn Thị Thu Nhài, vừa qua nhóm thiện nguyện Tâm Từ bi Nam Định đã trao tặng cho em một chiếc xe đạp và số tiền nhỏ tổng trị giá 1,5 triệu đồng. Với phương châm “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, những năm qua Nhóm Tâm Từ bi đã thường xuyên mang ngọn lửa ấm đến với những hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống với hy vọng thắp sáng tình người, tiếp thêm nghị lực để những số phận không may mắn vững tin bước tiếp trên con đường phía trước.

Đối với em Nguyễn Viết Hồng, ở xóm Quang Trung, xã Nam Phong, thành phố Nam Định, điều em nung nấu và khát khao nhất là học thật giỏi để sau này thoát cảnh nghèo, chăm sóc được bố mẹ và các em. Căn nhà lụp xụp, xiêu vẹo không có vật dụng gì đáng giá nằm ở ven sông Đào là nơi ở của gia đình Hồng. Mặc dù, bố mẹ em chăm chỉ, lam lũ sớm hôm bươn trải mưu sinh nhưng hơn chục năm nay chật vật mãi vẫn chưa thể thoát được cái đói, cái nghèo. Bà của Hồng nay già yếu, một người cô bị tâm thần, 3 anh em Hồng còn nhỏ dại nên bố mẹ em quanh năm ngày tháng sống bằng nghề chài lưới bắt tôm, bắt cá trên sông. Tháng nào thời tiết thuận lợi, mưa bão ít, thì thu nhập của cả nhà còn khá nhưng cũng chỉ được từ 3-4 triệu đồng. Hồng là anh cả trong nhà, chứng kiến cảnh bố mẹ vất vả, hy sinh chăm lo cho gia đình nên em hiểu được sâu sắc hoàn cảnh của mình. Dù bố mẹ không có thời gian để kèm cặp, chăm sóc cho em nhiều nhưng ngay từ những năm học tiểu học Hồng đã có ý thức tự giác học tập, tự lập. Không có điều kiện được học thêm như các bạn nên em tranh thủ, tận dụng mọi thời gian để mượn sách vở của bạn tự ôn luyện và trau dồi, mày mò kiến thức nâng cao. Chính vì vậy, 8 năm học qua em luôn giữ vị trí đứng trong tốp đầu của lớp, đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền. Đầu năm học 2019-2012, Hội từ thiện Công Bao (thành phố Nam Định) đã đến thăm, chỉa sẻ với hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Viết Hồng, quyên góp trao tặng cho Hồng một chiếc xe đạp và số tiền với tổng trị giá 1,5 triệu đồng. Nhân dịp này Hội từ thiện Công Bao cũng trao tặng 5 chiếc xe đạp và 10 suất quà trị già gần 10 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi địa bàn xã Nam Phong. Đây thực sự là món quà ý nghĩa và ấm áp tình người của những thiện nguyện viên trong Hội từ thiện Công Bao để động viên và tiếp bước đến trường cho những em nhỏ thiệt thòi trong cuộc sống.

Nhiều năm qua, các nhóm Thiện Tâm Nam Định cũng là cầu nối đáng tin cậy giữa các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, với đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa. Hoạt động của nhóm thiện nguyện Thiện Tâm chủ yếu là hoạt động online. Tuy nhiên những kết quả mang lại trong thời gian vừa qua đã có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và đặc biệt là những em học sinh nghèo hiếu học, giúp cho các em có thêm động lực để phấn đấu vươn lên, trở thành người có ích cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Ngay trước thềm năm mới, nhóm Thiện Tâm Nam Định đã trao 52 suất quà cho những gia đình, những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Nam Định và các huyện lân cận; trao quà Tết cho 20 hoàn cảnh khó khăn của phường Lộc Hạ; cùng nhà hảo tâm Phúc Giang (thành phố Nam Định) trao 200 suất quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố Nam Định; trao nhiều suất học bổng cho các em học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh…

Hiện tại, cùng với sự phổ biến của internet và các mạng xã hội, nhiều tổ chức tình nguyện đã sử dụng phương thức kêu gọi bằng cách đưa ra những thông tin cụ thể về chương trình như: Địa điểm thực hiện, thời gian tổ chức và số tài khoản nhận tiền quyên góp cũng như thông tin liên lạc của các thành viên đại diện của nhóm và trang cá nhân của từng thành viên. Chính những hoạt động này đã biến những cái “ảo” của internet thành hành động thiết thực, có ích cho xã hội và cộng đồng. Ngoài mục đích làm từ thiện và giúp đỡ những số phận kém may mắn thì phong trào mang lại nhiều lợi ích cho các bạn tình nguyện viên tham gia như được giao lưu, kết bạn, phát triển kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm... Điển hình như nhóm thiện nguyện Nồi cháo yêu thương, chuyên nấu cháo từ thiện cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Nam Định đã kết nối nhiều học sinh các trường trung học phổ thông vào các hoạt động từ thiện. Một số chi Đoàn Thanh niên cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Nồi bánh trưng xanh, áo ấm cho trẻ em vùng cao, Tết ấm yêu thương… và rất nhiều cá nhân tự quyên góp, nhận sự hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp để đến tận nơi có những hoàn cảnh khó khăn động viên, trao quà.

Mỗi bước chân đồng hành mà các tổ chức thiện nguyện đi qua đã để lại nụ cười, niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh, lan tỏa yêu thương, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp, để mỗi người hiểu ra rằng “Sống ở trên đời cần có một tấm lòng”./.

Bài và ảnh: Hồng Minh