Huy động sức dân bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biển

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Trong đó, chú trọng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động ngư dân gắn khai thác thủy hải sản, phát triển kinh tế với tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

Cán bộ BĐBP tỉnh tuyên truyền chính sách biển, đảo cho ngư dân Hải Hậu.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới bờ biển dài 7km và hơn 6km tuyến đê sông, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thị trấn Thịnh Long và xã Hải Hòa (Hải Hậu). Hiện tại, trên địa bàn đồn quản lý có trên 500 tàu công suất lớn với hàng nghìn lao động thường xuyên bám biển đánh bắt hải sản. Ngư dân địa phương luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình hành nghề. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận nhỏ ngư dân vì nguồn lợi trước mắt mà có những hành vi đánh bắt thủy hải sản trái phép, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường biển, sinh kế lâu dài của chính mình. Từ thực tế địa bàn, Đồn đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó, chú trọng phát huy tối đa vai trò của nhân dân địa phương tham gia giữ gìn môi trường biển và an ninh trật tự trên biển. Để làm được điều đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Trong năm 2019, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hàng trăm lượt người dân theo dõi. Trọng tâm là vận động ngư dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Thủy sản và Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam... Bên cạnh đó, đơn vị xây dựng, củng cố các mô hình để vận động ngư dân tham gia hỗ trợ nhau trong khai thác thủy, hải sản và tạo thành khối đoàn kết trên biển. Cụ thể như mô hình Tổ tàu thuyền liên kết đánh bắt thủy hải sản gắn với tổ tự quản an ninh trật tự trên biển... từ đó, tạo điểm tựa vững chắc giúp ngư dân yên tâm bám biển. Từ đầu năm 2019 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh đã củng cố xây dựng 4 tổ tự quản an ninh trật tự; tham mưu cho UBND huyện Hải Hậu thành lập các tổ tàu thuyền ở 2 xã tuyến biển. Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh đã nhận được nhiều thông tin có giá trị liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, từ đó đã kịp thời xử lý các tình huống, vụ việc liên quan. Anh Nguyễn Văn Tung, chủ tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản ở xã Hải Hòa cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh luôn là điểm tựa vững chắc cho nhân dân địa phương nói chung và ngư dân nói riêng. Bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, đồng thời, các anh sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ khi ngư dân gặp nạn trên biển. Từ đó, chúng tôi nghĩ rằng, mình cũng phải có trách nhiệm cung cấp thông tin để BĐBP kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến việc tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền hay những vụ việc vi phạm pháp luật trên biển”. Thượng tá Phạm Văn Hậu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh (Hải Hậu) cho biết: “Chúng tôi luôn xác định, vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền, biển, đảo đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn là vô cùng quan trọng. Từ đó, đơn vị thường xuyên tuyên truyền để ngư dân nắm vững các quy định của pháp luật trong quá trình hành nghề trên biển. Cùng với đó, chúng tôi xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình như tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ an ninh tự quản để nhân dân giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như lao động sản xuất. Qua những hoạt động này, ngư dân trở thành “tai mắt” cung cấp thông tin hữu ích giúp lực lượng BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thượng tá Vũ Văn Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, nhằm huy động sức dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biển, giữ gìn an ninh trật tự và sẵn sàng chiến đấu, BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết, mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh BĐBP, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về công tác biên phòng, công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển. Từ đầu năm 2019 đến nay, các đơn vị BĐBP tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp giám sát hoạt động nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ; duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định 15/2019/QĐ-TTg ngày 28-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; phối hợp quản lý các tàu cá, cử cán bộ biên phòng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo theo các Nghị định của Chính phủ… Cùng với đó, các đơn vị biên phòng tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương biên giới, vùng biển thường xuyên chăm lo củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, địa phương tăng cường công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; chú trọng tranh thủ, phát huy vai trò của những người có uy tín trong dòng họ, các chức sắc, chức việc các tôn giáo để tổ chức tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trên các địa bàn có đông đồng bào theo đạo, lực lượng biên phòng chú trọng tuyên truyền những quan điểm về vấn đề dân tộc, tôn giáo, về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đồng bào luôn thực hành tốt việc đời, việc đạo, chung tay, chung sức, chung lòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Các đơn vị BĐBP cũng tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới biển vững mạnh toàn diện./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn