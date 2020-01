Nhân rộng mô hình "Con nuôi Đồn Biên phòng"

Thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” do Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động từ tháng 7-2019, đến nay, toàn tỉnh đã có 3 đồn Biên phòng nhận 3 cháu nhỏ làm con nuôi. Mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả, tiếp sức, nuôi dưỡng những ước mơ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới biển, giúp các em có thêm động lực, tiếp bước đến trường.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm, động viên cháu Vũ Duy Hậu (sinh năm 2009), trú tại xóm Tây Cát, xã Hải Đông (Hải Hậu).

Triển khai kế hoạch, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng và Hải đội 2 xây dựng phương án, rà soát các cháu trong diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, các đơn vị đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đón các cháu về nuôi tại các đồn Biên phòng hoặc hỗ trợ nuôi các cháu tại gia đình. Việc các đồn Biên phòng nhận nuôi sẽ giúp các cháu có nơi ăn ở, đảm bảo sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, tương lai trở thành người có ích cho xã hội. Trong đó, Đồn Biên phòng Ba Lạt đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Giao Xuân (Giao Thủy) đã nhận nuôi cháu Trần Văn Duẩn (sinh năm 2009), học sinh lớp 5, Trường Tiểu học xã. Cháu Duẩn mồ côi cha mẹ, hiện đang ở với gia đình bác rể Vũ Ngọc Thanh, ở xóm Xuân Tiên, xã Giao Xuân. Kinh tế gia đình người bác chủ yếu sản xuất nông nghiệp; hai bên nội, ngoại của cháu đều khó khăn. Cháu Duẩn được nuôi tại gia đình, đơn vị hỗ trợ tiền sinh hoạt, quần áo, sách vở, học phí và phân công cán bộ phụ trách địa bàn kèm cặp, giúp đỡ trong học tập, sinh hoạt. Nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng góp, ủng hộ. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Ba Lạt phát động cán bộ, chiến sĩ đóng góp, ủng hộ cháu từ 10-15kg gạo/tháng. Còn ở Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu), Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường nhận cháu Vũ Duy Hậu (sinh năm 2009), trú tại xóm Tây Cát, xã Hải Đông (Hải Hậu) làm “con nuôi đồn Biên phòng”. Hoàn cảnh của cháu Hậu rất khó khăn, mẹ mất sớm, bố bị bệnh tâm thần lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Do điều kiện nơi ở của cháu xa đơn vị nên Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Văn Lý chọn hình thức nuôi cháu tại gia đình. Hàng tháng, đơn vị hỗ trợ tiền ăn, quần áo, sách vở và đồ dùng học tập với giá trị 500 nghìn đồng và 15kg gạo. Nguồn kinh phí trên do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp ủng hộ. Cùng với việc ủng hộ về vật chất, đơn vị còn cử hai cán bộ vận động quần chúng nằm địa bàn nơi cháu cư trú, thường xuyên đến nhà kèm cặp, giúp đỡ cháu trong học tập, sinh hoạt… Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ kinh phí nhằm giúp đỡ thêm. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của lực lượng biên phòng, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không những được tiếp tục tới trường mà còn đạt thành tích cao trong học tập. Nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa góp tiền hỗ trợ, vừa thực hiện chức năng của người cha, người mẹ chăm sóc các cháu trong học tập và chỉ dạy các cháu văn hóa ứng xử, giao tiếp hàng ngày, rèn luyện nâng cao thể lực, sức khỏe... từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập.

Đại tá Trần Quốc Hoàn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” có ý nghĩa nhân văn nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó thể hiện sự tri ân của lực lượng Bộ đội Biên phòng với nhân dân khu vực biên giới biển, góp phần duy trì, phát huy mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận biên phòng toàn dân”. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hy vọng chương trình sẽ được lan tỏa trong xã hội, các em học sinh vùng biên sẽ đón nhận thêm nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái, giúp các em viết tiếp những ước mơ của mình”. Ngoài hỗ trợ kinh phí hàng tháng, các đồn Biên phòng phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng em học sinh thường xuyên giữ liên lạc với gia đình nắm tình hình, từ đó có biện pháp kèm cặp, hướng dẫn các em trong quá trình học tập. Mô hình không tổ chức nhận con nuôi theo thủ tục pháp lý hay phong tục, tập quán của địa phương, mà là một chương trình mang tính nhân văn, thể hiện sự tri ân của Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân trên địa bàn biên giới biển đã giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong hơn 60 năm qua. Theo kế hoạch năm 2020, mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” sẽ được triển khai rộng khắp ở ba huyện ven biển gồm Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng; mỗi đồn Biên phòng sẽ tiếp nhận từ một đến hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nhận nuôi. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì mô hình “Nâng bước em đến trường”, hiện đang giúp đỡ 28 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh giúp các em viết tiếp ước mơ đến trường./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn