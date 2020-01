Tăng cường giữ gìn an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần. Các lực lượng Công an tỉnh đang tích cực thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Công an thành phố Nam Định ra quân hưởng ứng đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 15-12-2019 đến ngày 14-2-2020). Trong những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tập trung lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn và hoạt động của các loại tội phạm, từ đó xây dựng các kế hoạch, phương án hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và các lực lượng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm thường xuất hiện vào dịp cuối năm như: trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản... nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, ý thức “tự quản, tự phòng” của người dân. Lực lượng an ninh cơ sở tổ chức ký cam kết với các hộ dân và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn thực hiện các nội dung “tự quản, tự phòng” và đảm bảo “Ba an toàn” về an ninh trật tự, đặc biệt là cam kết thực hiện nghiêm Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với công tác phòng ngừa, trên cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn và hoạt động của các đối tượng, các lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; đánh mạnh, đánh “trúng” vào các ổ, nhóm tội phạm nhất là các ổ, nhóm tội phạm hoạt động di động; các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đồng thời phối hợp xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo để nâng cao tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Các lực lượng nghiệp vụ cũng chủ động phát hiện, xác lập các chuyên án đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý liên tỉnh với số lượng lớn từ các tỉnh về Nam Định tiêu thụ; phối hợp giải quyết, triệt xoá các điểm, tụ điểm ma tuý phức tạp trên địa bàn; duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, địa bàn khu vực giáp ranh, điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội... Công an tỉnh phát động sâu rộng và tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua việc duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình, phong trào, từ đó vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Với đặc thù là địa bàn trung tâm của tỉnh, nơi thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán; trên cơ sở kế hoạch của Công an tỉnh, Công an thành phố Nam Định đã tham mưu với Thành uỷ, UBND thành phố tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Cùng với việc huy động hơn 5.000 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, Dân quân tự vệ, trật tự đô thị, bảo vệ dân phố, Công an xã, Đoàn Thanh niên và nhân dân tham gia, diễu hành trên các tuyến phố, tạo khí thế mạnh mẽ ngay từ ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm, Công an thành phố Nam Định tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả 4 tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát công khai trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, qua đó tạo sự răn đe, kiềm chế với tội phạm và các vi phạm pháp luật, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Với việc tập trung lực lượng, triển khai tích cực, toàn diện các biện pháp công tác, sau 2 tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các lực lượng Công an tỉnh đã xác lập, điều tra, khám phá 7 chuyên án, bắt 11 đối tượng phạm pháp hình sự; điều tra, làm rõ 2 vụ, bắt 4 đối tượng hoạt động phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; bắt và vận động đầu thú 16 đối tượng truy nã; bắt 28 vụ, 105 đối tượng đánh bạc, trong đó lập hồ sơ đề nghị truy tố 9 vụ, 36 đối tượng. Xác lập, đấu tranh, khám phá 10 chuyên án, bắt 13 đối tượng; triệt xóa 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh với số lượng lớn và 1 tụ điểm ma túy; lập hồ sơ đề nghị truy tố 80 vụ, 87 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu hơn 20 bánh hê-rô-in, 5,5kg ma túy tổng hợp “dạng đá” và nhiều vật chứng liên quan; phát hiện, xử lý hành chính 105 vụ, 107 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đấu tranh, khám phá 2 chuyên án, bắt 2 đối tượng phạm tội liên quan đến pháo nổ; điều tra làm rõ, khởi tố 1 vụ, 6 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ; xử lý hành chính 27 vụ vi phạm các quy định về trốn thuế, nhãn mác hàng hóa, không có giấy phép kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ; 40 vụ vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xả thải không đúng quy định, khai thác tài nguyên trái phép, phạt gần 100 triệu đồng; phát hiện 49 vụ, bắt 60 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo trái phép, thu 217,3kg pháo các loại và 2,2kg thuốc pháo...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đặc biệt là ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các hành vi vi phạm Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, “cắm chốt” giữ gìn an ninh trật tự ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, các tuyến giao thông quan trọng trong đêm Giao thừa và những ngày Tết Nguyên đán..., giữ gìn bình yên cho nhân dân vui Tết, đón Xuân./.

Bài và ảnh: Thu Thủy