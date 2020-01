Giáo dục thể chất ở Trường Trung học phổ thông A Hải Hậu

Từ tháng 10-2019, tại Trường Trung học phổ thông A Hải Hậu (Hải Hậu) đã diễn ra sôi nổi các trận thi đấu thể thao thuộc Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường. Thầy giáo Lê Văn Trường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hội khoẻ Phù Đổng được trường tổ chức từ đầu năm học 2019-2020, gồm 8 nội dung: Võ cổ truyền, aerobic, đá cầu, cờ vua, bóng bàn, cầu lông, kéo co, điền kinh (5 môn) với hơn 570 học sinh tham gia. Qua đó nhà trường chọn được 60 học sinh có năng khiếu thể thao để rèn luyện bồi dưỡng hướng tới Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh lần thứ X năm 2020”.

Một buổi học đá cầu của học sinh Trường Trung học phổ thông A Hải Hậu.

Là điểm sáng trong công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường của tỉnh, ngoài việc thực hiện tốt các chương trình giảng dạy nội khoá và các hoạt động ngoại khoá. Trường Trung thọc phổ thông A Hải Hậu đã đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại gồm: sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân cầu lông ngoài trời, phòng tập bóng bàn... Nhà đa năng của trường gồm 2 tầng với tổng diện tích hơn 2.000m2 đã tạo điều kiện cho việc dạy và học thể chất trong mọi điều kiện thời tiết. Năm 2019, nhà trường xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo có diện tích gần 1.000m2 với kinh phí 300 triệu đồng do cựu học sinh khóa 1991-1994 ủng hộ; lắp đặt bộ 6 thiết bị tập luyện thể dục thể thao ngoài trời gồm xà đơn, xà kép, tập lưng và eo, tập tay vai đôi, tập toàn thân, lưng bụng trị giá 93 triệu đồng do cựu học sinh khóa 1996-1999 đóng góp. Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên bộ môn giáo dục thể chất thực hiện tốt chương trình giảng dạy chính khoá, kết hợp tăng cường các hoạt động ngoại khoá cho học sinh. Cả 6 giáo viên thể chất của trường đều được đào tạo cơ bản tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh và Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội nên có phương pháp giảng dạy khoa học, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học để các giờ học giáo dục thể chất luôn hấp dẫn học sinh. Mỗi tuần, học sinh các khối được học 2 tiết thể dục, ngoài ra các em còn được học các môn tự chọn theo sở trường như: bóng bàn, cờ vua, cầu lông, đá cầu, bóng đá, bóng rổ, võ thuật. Vì vậy, giờ học thể dục ngoại khoá từ 16 giờ hàng ngày luôn sôi động, thu hút đông học sinh tham gia luyện tập. Điểm nổi bật trong công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao của Trường Trung học phổ thông A Hải Hậu là nhà trường duy trì tổ chức các giải thi đấu thể thao cho học sinh trong các năm học như: giải bóng đá nam, giải kéo co nam nữ, giải tài năng học sinh thể thao... Trong đó, giải bóng đá truyền thống của trường được duy trì tổ chức nhiều năm qua với sự tham gia của 30 đội bóng ở 36 lớp của trường. Năm học 2019-2020, giải cờ vua nhà trường thu hút các khối lớp 10, lớp 11, lớp 12 với 2 học sinh/lớp tham gia; giải bóng bàn thu hút khoảng 50 học sinh tham gia ở các nội dung thi đấu đơn và đôi. Sôi động nhất là giải kéo co nam, nữ với hàng trăm học sinh tham gia thi đấu. Ngoài ra, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên (26-3), bộ môn Giáo dục thể chất phối hợp với Đoàn trường tổ chức các hoạt động như kéo co, nhảy bao bố, aerobic… cho học sinh. Các giải thi đấu góp phần khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện thể dục thể thao của học sinh, giúp học sinh nâng cao sức khỏe, gắn bó với trường lớp.

Cùng với giáo dục thể chất đại trà, nhà trường luôn coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu thể thao để tham gia các giải thể thao học sinh trung học của ngành Giáo dục và Đào tạo, các kỳ Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh. Các giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất luôn chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng vận động viên theo phương thức khoa học. Những học sinh có năng khiếu thể thao được chọn tham dự các giải đấu sẽ được tạo điều kiện tập luyện vào các buổi chiều hàng ngày, sát những ngày thi đấu sẽ nâng số buổi tập luyện nhằm duy trì phong độ. Ngoài việc áp dụng giáo án chuẩn, nhà trường còn phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin huyện Hải Hậu mời huấn luyện viên chuyên nghiệp đào tạo, rèn luyện giúp nâng cao khả năng giành thành tích cao cho học sinh. Dưới sự huấn luyện của các thầy, cô có kinh nghiệm, nhiệt tình với công việc, tiêu biểu như các thầy cô: Phạm Văn Đợi, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Chiêu... và sự cố gắng của học sinh, đội tuyển thể thao nhà trường luôn đạt thành tích xuất sắc, từng 5 lần giành giải Nhất toàn đoàn tại các giải thể thao học sinh trung học ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh. Trong đó, tại Giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh năm học 2018-2019, đội tuyển học sinh nhà trường giành giải Nhất toàn đoàn khối trường trung học phổ thông với những thành tích tiêu biểu như các em: Cao Thành Huy lớp 11A1 đoạt giải Nhất cờ vua; Nguyễn Ngọc Dưỡng lớp 12A6 đoạt giải Nhất nhảy xa nam; Vũ Thị Như Quỳnh lớp 12A5 đoạt giải Nhì cờ vua nữ… Nhiều thế hệ học sinh nhà trường được chọn tham dự các giải thể thao toàn quốc.

Kết quả trên khẳng định hiệu quả và hướng đi đúng của Trường Trung học phổ thông A Hải Hậu trong công tác giáo dục thể chất góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh