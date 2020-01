Đổi mới hình thức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở Trường Trung học phổ thông Mỹ Lộc

Mới đây Trường Trung học phổ thông Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) đã tổ chức buổi giao lưu đối thoại trực tiếp của gần 1.150 học sinh toàn trường với Tiến sĩ Nguyễn Lê Minh, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp, nguyên Phó Vụ trưởng, Phó Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và ông Lê Quang Dũng, Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học FPT về chủ đề “Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh”. Đây là hoạt động trong chương trình trải nghiệm sáng tạo của nhà trường dành cho học sinh. Các em được nghe những thông tin tư vấn bổ ích về lựa chọn ngành nghề, hướng đi phù hợp; tất cả các băn khoăn, thắc mắc của học sinh đã được Ban tư vấn chương trình chia sẻ và giải đáp giúp các em có thêm thông tin khi cân nhắc lựa chọn ngành nghề. Buổi trải nghiệm được đánh giá đầy bổ ích trên cơ sở thực hiện kế hoạch năm học đối với học sinh toàn trường, đặc biệt là học sinh lớp 12.

Thầy và trò Trường Trung học phổ thông Mỹ Lộc trong giờ học Toán theo phương pháp học tập mới.

Nhiều năm qua, Trường Trung học phổ thông Mỹ Lộc có nhiều đổi mới trong tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn học sinh bởi thời gian tổ chức linh hoạt (đầu giờ, giờ ra chơi, sau giờ học) bằng nhiều hình thức như thi đấu thể thao, thi tài năng, sinh hoạt câu lạc bộ; tăng cường giao lưu, hợp tác với các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, các địa điểm trải nghiệm, các câu lạc bộ ở các trường khác để tăng cơ hội trải nghiệm cho học sinh, gắn liền với các môn học và thực tiễn nhà trường và địa phương. Tiêu biểu như hoạt động trải nghiệm “An toàn giao thông”. Với đặc thù trường nằm giữa hai tuyến quốc lộ lớn là Quốc lộ 21A, 21B nên việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường luôn được nhà trường quan tâm nhiều năm nay. Cùng với việc xây dựng kế hoạch và thực hiện mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông”, nhà trường kết hợp với Công an huyện tổ chức các hoạt động trải nghiệm như mời Công an huyện nói chuyện chuyên đề về an toàn giao thông; tổ chức giao lưu tìm hiểu về pháp luật an toàn giao thông, các quy tắc giao thông, biển báo giao thông…; tổ chức cho học sinh ký cam kết về bảo đảm an toàn giao thông; hướng dẫn học sinh về đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và an toàn; tổ chức cho học sinh thi tìm hiểu về Luật An toàn giao thông thông qua các phần thi như đóng tiểu phẩm, hùng biện về an toàn giao thông… qua đó, việc tổ chức tuyên truyền cho học sinh về Luật An toàn giao thông đường bộ của trường đạt hiệu quả cao. Trong những năm học gần đây, 100% học sinh của trường chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm khi lái xe đạp điện, xe máy điện, không phóng nhanh, vượt ẩu, hạn chế tối đa tai nạn giao thông; tích cực tham gia các cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, “Giao thông học đường”… do Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức. Để nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống gắn với học và làm theo Bác, trường mời Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Quốc Bảo, nguyên Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (nay là Học viện Quản lý giáo dục) về nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể thầy và trò. Hoặc các hoạt động trải nghiệm những kiến thức khoa học giảng dạy trong chương trình như: “Thực nghiệm đo chu vi trái đất ngày xuân phân 21-3” nhằm giúp các em thực nghiệm kiến thức địa lý, thiên văn và kích thích việc ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế, phát huy tính sáng tạo, lòng yêu thích khoa học của các em; “Giáo dục STEM - Đo chu vi trái đất” nhằm giúp các em phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức liên môn vào xử lý vấn đề thực tiễn; phát triển các năng lực đặc thù của các môn học Địa lý, Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học và Toán học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông; “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân, có ý thức hơn trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; “Thời trang học đường” tạo cho các em cơ hội thể hiện sở trường, năng khiếu sáng tạo của bản thân, rèn luyện sự tự tin khi đứng trước đám đông; “Vui đón Xuân” tạo không khí vui chơi sôi nổi cho các em nhân dịp chào đón Tết cổ truyền…

Có được các hoạt động trải nghiệm sáng tạo phong phú và bổ ích đó, nhà trường luôn xác định đây là một trong những mảng hoạt động giáo dục quan trọng của nhà trường nhằm hình thành cho các em ý thức, tình cảm, hành vi đạo đức phù hợp các chuẩn mực xã hội, hướng tới sự hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động dạy và học trên lớp. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực người học, gắn học lý thuyết với thực hành, rèn kỹ năng ứng dụng kiến thức được học vào giải quyết các tình huống thực tế trong cuộc sống… Ngoài các hoạt động hướng đến cá nhân, xã hội, tự nhiên thì nhà trường cũng tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp giúp học sinh có ý thức nghiêm túc trong lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Nói về ý nghĩa của các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo của nhà trường, Hiệu trưởng Nguyễn Duy Phương cho biết: “Đây vừa là sân chơi trí tuệ cho học sinh vừa là môi trường rèn luyện và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Qua các hoạt động này, các em có động lực để học tập, rèn luyện tốt hơn nhằm thực hiện ước mơ chính đáng trong tương lai. Qua các hoạt động này, chính thầy, cô giáo cũng rút ra cho mình những kinh nghiệm, những bài học bổ ích để phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh của nhà trường”.

Việc đổi mới hoạt động giáo dục ngoài giờ học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Trường Trung học phổ thông Mỹ Lộc đã và đang được khẳng định hướng đi đúng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm 2019, nhà trường có 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông; là 1 trong 10 trường đứng tốp đầu tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện khối trung học phổ thông./.

Bài và ảnh: Minh Thuận