Sôi nổi các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 3.500 đoàn viên, thanh niên sinh hoạt ở 44 cơ sở Đoàn trực thuộc. Ngoài việc tập trung vào lao động sản xuất, góp phần phát triển công ty, doanh nghiệp, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên Khối tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hướng về cuộc sống cộng đồng, mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.

Cán bộ Tỉnh Đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tham gia khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chị Lê Thị Thanh Hương, công nhân Công ty Cổ phần May Nam Hà, phường Trần Tế Xương (thành phố Nam Định).

Năm 2019, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp, các cơ sở Đoàn đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong mọi lĩnh vực như: tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện; bảo vệ môi trường, thực hiện an toàn giao thông; tham gia bảo vệ Tổ quốc… Cụ thể, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, tham gia chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, tổ chức liên hoan văn nghệ, tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con em cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn được các cơ sở Đoàn chăm lo thực hiện. Tiêu biểu như Ban Thường vụ Đoàn Khối phối hợp Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho 3 đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 2,4 triệu đồng. Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, Đoàn Khối Doanh nghiệp phối hợp Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương thành phố Nam Định tổ chức chương trình trao tặng 20 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 7,5 triệu đồng. Nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Đoàn Khối phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh và chi nhánh Bắc Nam Định tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ; trao tặng 2 suất quà cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng trị giá 2 triệu đồng và 25 suất quà cho 25 thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Nam Định trị giá 7,5 triệu đồng. Tiếp nối tinh thần “tương thân tương ái”, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh đã vận động các nhà tài trợ xây tặng 1 ngôi nhà tình nghĩa tặng gia đình chị Lê Thị Thanh Hương, công nhân Công ty Cổ phần May Nam Hà ở phường Trần Tế Xương (thành phố Nam Định) với tổng giá trị 153 triệu đồng. Phối hợp với Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh xây tặng 1 ngôi nhà tình nghĩa tặng gia đình anh Trần Quốc Tuấn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Lộc Hạ (thành phố Nam Định) trị giá 183 triệu đồng (trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty Cổ phần Koner Việt Nam ủng hộ 10 triệu đồng). Tiêu biểu trong phong trào nhân đạo từ thiện như: Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần May Sông Hồng tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 480 hộ khó khăn thuộc địa bàn các huyện: Xuân Trường, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và thành phố Nam Định với số tiền 500 nghìn đồng/hộ; Đoàn Thanh niên Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh kết hợp với Công đoàn công ty tổ chức thăm, tặng quà cho 15 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết với số tiền 15 triệu đồng. Nhân Tháng Công nhân, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định tổ chức tặng 38 suất quà cho 38 đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 19 triệu đồng; Chương trình “Vận động quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1” tại quần đảo Trường Sa do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh phát động, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh vận động số tiền trên 20 triệu đồng, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Nam Định ủng hộ số tiền 17 triệu 520 nghìn đồng; Đoàn Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Y tế tặng quà, khám, tư vấn cấp phát thuốc cho các gia đình có công với cách mạng và gia đình chính sách tại xã Liêm Hải (Trực Ninh); Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo cho 150 đối tượng gia đình chính sách ở xã Yên Dương (Ý Yên)... Cùng với hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Các cơ sở Đoàn đã động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia tích cực các hoạt động dân quân tự vệ, dự bị động viên, đồng thời duy trì tốt hoạt động thanh niên xung kích nhằm tham gia tích cực vào các hoạt động diễn tập và các hoạt động phòng, chống cháy nổ, bảo vệ hàng hoá, kho tàng, bến bãi trong mùa mưa bão; tham gia bảo vệ an ninh cơ quan, phòng chống tai, tệ nạn xã hội; định kỳ tổ chức ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, vận động tổ chức “Thùng rác công cộng”, “Góc làm việc xanh - sạch - đẹp”… Tiêu biểu như: Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Nam Định tích cực tham gia tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tham gia đội dân quân tự vệ. Trong đợt tuyển quân năm 2019 đã động viên tất cả đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Bia NaDa đảm nhận nạo vét cống thoát nước, cắt tỉa cành cây trong khuôn viên công ty; Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà tham gia lực lượng xung kích, bảo vệ tài sản tham gia phòng cháy, chữa cháy, chống bão lụt, trồng cây dược liệu tại Nhà máy Đông dược…

Với những hoạt động sôi nổi, thiết thực, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định bản lĩnh, nhiệt huyết tuổi trẻ. Các hoạt động tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng đã tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh