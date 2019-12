Khi doanh nghiệp chăm lo cho người lao động

Đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Padmac Việt Nam, Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản), cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là môi trường xung quanh Công ty, nhà máy xanh - sạch - đẹp với hệ thống cây xanh được trồng, chăm sóc, cắt tỉa đẹp mắt. Cùng với đó là các khu làm việc cho cán bộ, khu nhà ăn, khu sản xuất... được bố trí ngăn nắp, khoa học, đặc biệt là những công trình phúc lợi dành cho cán bộ, nhân viên, người lao động như nhà ăn, khu giải trí, sân chơi thể thao... Chị Vũ Thị Minh, công nhân chuyền may, ở xã Liên Bảo (Vụ Bản) cho biết đã làm việc tại Công ty gần 4 năm. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và môi trường làm việc cho người lao động. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Công ty đóng, nộp đầy đủ, đúng hạn. Các chế độ thưởng, phạt, làm thêm giờ được thực hiện nghiêm túc, phù hợp; bữa ăn ca được Công ty quan tâm đảm bảo đủ chất với các món ăn đa dạng, phong phú. Hiện thu nhập của chị Minh đạt 7 triệu đồng/tháng. Điều kiện làm việc tốt, thoải mái nên chị Minh sẽ gắn bó lâu dài với Công ty. Anh Đỗ Quốc Anh, công nhân bộ phận cắt cho biết, bản thân sức khỏe không được tốt do thường xuyên ốm đau, vì vậy anh được Công ty bố trí công việc khác phù hợp với sức khỏe. Công việc cắt không quá vất vả, hiện thu nhập mỗi tháng của anh được gần 6 triệu đồng.

Một xưởng sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Padmac Việt Nam.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Padmac Việt Nam đi vào hoạt động từ năm 2015, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, giải quyết việc làm cho gần 1.500 lao động. Trong khi đa số các doanh nghiệp đều gặp khó khăn với việc thu hút và giữ chân người lao động, nhất là sau Tết Nguyên đán thì Công ty có nhiều giải pháp chăm lo, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, tạo động lực giúp người lao động gắn bó với Công ty lâu dài. Anh Nguyễn Mạnh Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Chăm lo cho người lao động là trách nhiệm pháp lý và cũng là vì lợi ích của Công ty. Vì thế, Công đoàn Công ty rất coi trọng, bảo đảm lợi ích nhằm khuyến khích người lao động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách dành cho người lao động như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... Hàng năm, Công ty đóng bảo hiểm xã hội cho 100% người lao động, có nhiều ưu đãi cho công nhân như: thưởng đạt, vượt năng suất lao động cho các tổ, các chuyền 1 triệu đồng/tổ/tháng; phụ cấp chuyên cần 500 nghìn đồng/người/tháng; hỗ trợ tiền xăng xe 200 nghìn đồng/người/tháng; trao quà cho cán bộ, công nhân trong ngày sinh nhật; hỗ trợ ăn trưa... Vào các ngày lễ, tết, Công ty hỗ trợ lương tháng thứ 13 cho tất cả người lao động; đồng thời tổ chức Tết sum vầy, trao quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công ty chú trọng tạo lập môi trường làm việc thân thiện và xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn lao động… Bên cạnh đó, công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động được công ty đặc biệt quan tâm như: đầu tư mua sắm các trang thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động như: trang bị hệ thống làm mát bằng giàn lạnh, có trần chống nóng xưởng may…; thực hiện định kỳ kiểm định kỹ thuật các máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và thường xuyên tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy móc, thiết bị. Hàng năm, Cty đầu tư hàng chục triệu đồng mua sắm bổ sung trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ cho người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên 1 năm 2 lần và tư vấn sức khỏe sinh sản miễn phí cho nữ công nhân. Công ty là một trong nhiều doanh nghiệp lớn đóng trên địa bàn, giải quyết việc làm cho nhiều lao động của xã và các vùng lân cận, đóng góp tích cực vào việc tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, nâng cao mức sống cho nhân dân, góp phần vào thành công đưa huyện về đích nông thôn mới trong năm 2018. Do làm tốt công tác chăm lo đời sống, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động nên nhiều năm qua tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Padmac Việt Nam số lượng công nhân luôn ổn định, không có biến động, người lao động làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng sản phẩm vì thế cũng được nâng lên, đơn đặt hàng nhiều hơn. Hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Padmac xuất trên 250 nghìn sản phẩm/năm, doanh thu đạt hàng chục tỷ đồng. Công ty được UBND tỉnh khen thưởng về thực hiện chế độ cho người lao động./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh