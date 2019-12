Hướng về cơ sở, chăm lo quyền lợi của hội viên phụ nữ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, trong đó chú trọng hướng mạnh các hoạt động về cơ sở.

Phụ nữ xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) chăm sóc hoa chuẩn bị cho thị trường Tết.

Thực hiện chủ đề năm về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội Phụ nữ tỉnh đã xác định rõ 4 nhóm vấn đề tập trung triển khai: an toàn trong xã hội; an toàn trong gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn tín dụng, đã tổ chức 5 hội nghị cấp tỉnh, 840 hội nghị cấp huyện, cơ sở và 207 cuộc truyền thông; trong đó đã mời các chuyên gia, báo cáo viên của Trung ương, tỉnh về truyền đạt, trao đổi, chia sẻ kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em… thu hút trên 300 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự. 229/229 cơ sở Hội xây dựng và củng cố được 349 mô hình về an toàn cho phụ nữ và trẻ em; 100% chi hội tổ chức triển khai, phát động, tuyên truyền nội dung về chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, đảm bảo kế hoạch, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Phong trào “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được đẩy mạnh. Hội Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo Hội Phụ nữ các cơ sở trong tỉnh đăng ký với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện 2 phần việc trong tham gia xây dựng nông thôn mới: đảm nhận công tác vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa trên các tuyến đường; vận động phụ nữ mua bảo hiểm y tế. Các cấp Hội đã duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp - thân thiện”; phong trào “Ngày thứ bảy, Chủ nhật xanh”; mô hình “Tuyến đường do Hội Phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”... Đến nay, toàn tỉnh thành lập, duy trì 582 mô hình “Phụ nữ với phong trào bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới”; trồng gần 2.500km đường hoa; xây dựng 1.953 tuyến đường kiểu mẫu do phụ nữ tự quản trị giá trên 20 tỷ đồng, qua đó ý thức của mỗi hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó, phụ nữ các cấp trong tỉnh còn triển khai nhân rộng mô hình “Phụ nữ Nam Định thực hành tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình”. Đến nay, toàn tỉnh thành lập được 1.553 nhóm tiết kiệm tại các cơ sở Hội, thu hút 35.129 hội viên phụ nữ tham gia. Hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được quan tâm. Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã phối hợp, nhận ủy thác từ các tổ chức tín dụng cho hội viên vay phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn vay do Hội trực tiếp quản lý, điều hành là 2.785,8 tỷ đồng, hỗ trợ 469.528 hộ vay vốn tại 7.174 tổ tiết kiệm và vay vốn, nhóm tín dụng tiết kiệm để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh (tăng 181,3 tỷ đồng so với cuối năm 2018 ). Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn phối hợp hỗ trợ hội viên tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, năm 2019 đã tư vấn, hỗ trợ thành lập 1 hợp tác xã, 2 tổ liên kết với tổng số 141 thành viên tham gia, nâng tổng số mô hình kinh tế tập thể được thành lập trong nhiệm kỳ là 7 hợp tác xã và 12 tổ liên kết. Cùng với đó, các cấp Hội đã chú trọng đổi mới công tác dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, mở rộng liên kết tổ chức dạy nghề tại doanh nghiệp, cơ sở với các nghề may công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, các nghề truyền thống, đã phối hợp với các ngành, liên kết với các trường, trung tâm dạy nghề tổ chức đào tạo nghề cho 2.482 lao động, giới thiệu việc làm cho 2.226 phụ nữ có việc làm sau đào tạo. Ngoài ra, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống hội viên, nhất là đối tượng phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng được Hội quan tâm, tổ chức thực hiện. Nổi bật là các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ xây dựng Quỹ học bổng Hoàng Ngân với mức đóng góp từ 2.000 đồng trở lên/hội viên. Sau 10 năm phát động xây dựng Quỹ, toàn tỉnh đã thu được gần 3,5 tỷ đồng; đã trao thưởng gần 6.000 suất học bổng cho các cháu là con cán bộ Hội, hội viên phụ nữ, con cháu nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Riêng năm 2019, kỷ niệm 10 năm xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân, toàn tỉnh đã thu được trên 805 triệu đồng; tổ chức trao thưởng 1.381 suất học bổng, góp phần giữ vững thành tích của tỉnh 25 năm liên tục đứng trong tốp đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục đào tạo. Trong năm 2019, các cấp Hội trong tỉnh còn xây mới và sửa chữa 20 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá trên 504 triệu đồng; tặng hàng trăm nghìn suất quà, con giống, vật tư nông nghiệp trị giá 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ 711 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; Phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Từ thiện thánh hữu ngày sau của Mỹ tặng 177 xe lăn và 10 khung tập đi cho người khuyết tật; phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn thiết bị Minh Tâm hỗ trợ giúp đỡ 20 trẻ em mồ côi cha mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đi học trị giá 67 triệu đồng tại 3 huyện Hải Hậu, Nam Trực, Xuân Trường.

Những kết quả đạt được của các cấp Hội Phụ nữ đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Đến nay, Hội Phụ nữ tỉnh có 9/9 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2016-2021) đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt là: Chỉ tiêu về giám sát, phản biện; chỉ tiêu về tuyên truyền; chỉ tiêu về cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; chỉ tiêu về đào tạo nghề, khởi nghiệp và thành lập hợp tác xã; chỉ tiêu về nâng cao năng lực cán bộ Hội; chỉ tiêu về bồi dưỡng kiến thức cho bà mẹ, thành viên trong gia đình có con dưới 16 tuổi; chỉ tiêu xây dựng Quỹ học bổng Hoàng Ngân. Có 1 chỉ tiêu đạt là chỉ tiêu về đào tạo nghề và hỗ trợ khởi sự kinh doanh./.

Bài và ảnh: Lam Hồng