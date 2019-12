Bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Canh Tý

Tỉnh ta có số lượng lớn lao động đi làm ăn ở các tỉnh ngoài, đầu năm có những lễ hội lớn nên nhu cầu vận tải hành khách bằng ô tô dịp trước, sau Tết tăng đột biến, giao thông phức tạp. Để đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện trong dịp cao điểm, chống ùn tắc giao thông, Sở Giao thông - Vận tải đã chủ động xây dựng kế hoạch yêu cầu các cơ quan quản lý của ngành, doanh nghiệp vận tải ô tô khách lập và triển khai thực hiện các phương án đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2020...

Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải) kiểm tra việc chấp hành các quy định vận tải hành khách bằng xe buýt tại địa bàn thành phố Nam Định.

Sở Giao thông - Vận tải đã yêu cầu Thanh tra giao thông, Phòng Quản lý Vận tải - phương tiện người lái, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng phối hợp với Văn phòng và các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giáo dục ý thức trách nhiệm của đội ngũ lái xe và người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông. Phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Phòng Công Thương các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định và chính quyền địa phương các xã, phường, thị trấn tập trung giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường bộ; chú trọng các cửa ngõ ra vào thành phố Nam Định, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ huyết mạch, các thị trấn, thị tứ, các khu đông dân cư để đảm bảo thông thoáng tầm nhìn. Bố trí lực lượng thường trực để kịp thời xử lý các tình huống, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông an toàn, chấp hành nghiêm việc đóng, mở cầu phao Ninh Cường và vận hành các phà: Đống Cao (trên Quốc lộ 37B), Thịnh Long và Thanh Đại (trên Quốc lộ 21B) theo đúng quy định. Các đơn vị thi công xây dựng các công trình trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ, các đoạn tuyến thi công dở dang hoàn thiện hạng mục có điểm dừng, thu dọn nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, vệ sinh môi trường đảm bảo cho nhân dân đi lại trong dịp Tết xong trước ngày 17-1-2020 (tức 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi). Lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức, chấp hành các quy định của pháp luật về vận tải hành khách đối với các lái xe, chủ xe, chủ doanh nghiệp vận tải và các bến xe. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chủ động xây dựng kế hoạch vận tải, huy động tối đa lực lượng phương tiện phục vụ khách Tết, có kế hoạch tăng cường phương tiện dự phòng vào những ngày khách đông, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân, hạn chế tối thiểu ùn tắc giao thông. Thực hiện chạy xe đúng lịch xuất bến và hành trình đã được ngành chấp thuận; ngoài các tuyến xe đã chạy ổn định cần đưa xe dự phòng vào những giờ, những ngày đông khách; cho phép xe chạy quay vòng tăng chuyến hợp lý, bố trí mỗi nốt có 2 xe trở lên cùng xuất bến khi cần thiết. Riêng các tuyến vận tải liên tỉnh đường dài phải bố trí đủ xe và lái xe dự phòng, đảm bảo thời gian làm việc của lái xe hợp lý, an toàn theo quy định. Chấp hành nghiêm các quy định về công khai, minh bạch giá cước vận tải, không được tự ý tăng giá cước, không chở quá tải, quá số người quy định, bố trí phương tiện dự phòng để vận chuyển khách từ những xe bị xử lý hạ tải, xe gặp tai nạn, sự cố kỹ thuật. Các đơn vị vận tải đang khai thác tuyến Nam Định - Hà Nội có kế hoạch phối hợp với Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội (đặc biệt là các bến Giáp Bát, Nước Ngầm, Yên Nghĩa...); Nam Định - Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác có kế hoạch phối hợp với bến xe Miền Đông, bến xe Ngã Tư Ga, bến xe An Sương, các đơn vị kinh doanh vận tải và các bến xe tại địa phương nơi đến để vận chuyển khách trước, trong và sau Tết. Công ty Cổ phần Xuân Thiệu Nam Định, Công ty Cổ phần du lịch vận tải Trường Sơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn ô tô Đại Duy xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị phương tiện xe buýt đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt, bố trí đủ xe và lái xe dự phòng, tăng số chuyến vào những giờ cao điểm và những ngày khách đông; bố trí phương tiện và người lái giải tỏa khách khi có yêu cầu. Các bến xe tiến hành dọn vệ sinh chỉnh trang sạch đẹp, bố trí hợp lý từng khu vực theo chức năng phục vụ hành khách (khu bán vé, khu chờ đợi, khu dịch vụ...) đảm bảo văn minh lịch sự và vệ sinh môi trường; tổ chức tốt các dịch vụ phục vụ hành khách và phương tiện, bố trí đầy đủ bảng thông báo về luồng tuyến, chuyến, giờ xe xuất bến, giá vé hành khách. Toàn tỉnh sẽ đưa 2.815 phương tiện đạt tiêu chuẩn (không kể xe chạy đối lưu) vào phục vụ đợt cao điểm vận tải Tết; trong đó tuyến cố định 688 xe với 23.509 chỗ, xe hợp đồng 455 chiếc, 76 xe buýt, 857 xe taxi, đảm bảo đủ lượng xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân năm 2020, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng, đặc biệt là ngành Công an tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông dịp Tết. Trong đó, chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, đi không đúng làn đường, tránh, vượt sai quy định, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật; xây dựng phương án, bố trí lực lượng phòng, chống đua ô tô, mô tô, xe máy trái phép. Tăng cường phối hợp ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực giao thông phức tạp có nguy cơ ùn tắc cao; xây dựng các phương án tổ chức, điều tiết giao thông, bố trí đủ lực lượng và phương tiện sẵn sàng cứu nạn kịp thời khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông, không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là các ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết./.

Bài và ảnh: Thành Trung