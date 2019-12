Đổi mới hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở bậc tiểu học

Dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) vừa qua, Trường Tiểu học Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng) đã tổ chức chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh với chủ đề “Chung tay xây dựng trường học sinh thái: xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Mở đầu chương trình là màn nhảy sạp sôi động với sự tham gia đồng loạt của ở cả phụ huynh, học sinh và giáo viên trong trường. Tiếp đó là trò chơi đi bộ tiếp sức với tính độc đáo là yêu cầu cả gia đình học sinh đăng ký tham gia. Học sinh còn tự chuẩn bị đạo cụ như mũ đội đầu tự làm bằng vật liệu tái chế với thông điệp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải, rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh, chung tay bảo vệ môi trường sinh thái. Còn nhiều sản phẩm tái chế phục vụ sinh hoạt hàng ngày do các em “khéo tay hay làm” mang đến chương trình. Thông qua hoạt động trải nghiệm ở Trường Tiểu học Nghĩa Bình, học sinh được trực tiếp tham gia các bài học thực hành bổ ích; là cơ hội để tăng cường sự gắn kết, hiểu biết giữa nhà trường, gia đình về các phương pháp, mục tiêu giáo dục, từ đó hợp tác, phối hợp có hiệu quả, giúp trang bị, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lan tỏa tới cộng đồng ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường; giữ gìn và tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình và quê hương.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Nam Định) tham quan Bảo tàng tỉnh.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - trải nghiệm sáng tạo ở bậc tiểu học là môn học có nhiệm vụ góp phần củng cố, khắc sâu và phát triển những kiến thức các môn học trên lớp; phát triển sự hiểu biết các lĩnh vực đời sống, xã hội, làm phong phú hơn vốn tri thức của học sinh, tạo nên sự cân đối hài hòa của quá trình giáo dục toàn diện; phát triển ở học sinh các kỹ năng cần thiết, phù hợp với sự phát triển lứa tuổi (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng hợp tác, và sẵn sàng tham gia các hoạt động của tập thể...); tạo cho học sinh lòng ham thích, hứng thú hoạt động, bồi dưỡng tình cảm yêu trường, yêu lớp, yêu quý thầy cô, bạn bè. Trong những năm học gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đặc biệt chú trọng chỉ đạo các trường tiểu học trong tỉnh tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động và bài tập trải nghiệm trong và ngoài nhà trường. Nhiều trường tiểu học đã có các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo hấp dẫn, phù hợp điều kiện của nhà trường và học sinh. Nội dung tập trung vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian... góp phần tăng cường sức khỏe, rèn luyện khả năng tập trung, phản xạ nhanh, tinh thần đoàn kết, sự khéo léo, nhanh nhẹn cho các em, hoặc các hoạt động xã hội như tham gia công tác từ thiện, quỹ nhi đồng, đóng góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, làm vệ sinh môi trường, tham quan các làng quê, các di tích lịch sử văn hóa, qua đó giúp các em nâng cao hiểu biết về đời sống xã hội, giáo dục tinh thần, trách nhiệm cộng đồng. Tham gia lao động công ích như trực nhật, vệ sinh lớp học, sân trường, trang trí làm đẹp trường lớp... giúp học sinh có ý thức lao động; hoặc hoạt động tiếp cận khoa học như sưu tầm những bài toán vui, tham gia các cuộc thi tìm hiểu khoa học, tìm hiểu các danh nhân, kích thích các em say mê sáng tạo trong học tập. Đặc biệt, ngay từ đầu năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh. Theo đó các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học xây dựng và quản lý tốt môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng; tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28-2-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện chỉ đạo, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đang chuyển mạnh sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt giáo dục thực hành tâm lý học đường cho học sinh tiểu học, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương. Tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường và giữa các đơn vị huyện, thành phố... Thực hiện đổi mới hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở bậc tiểu học, các trường đang giảm dần việc học trong lớp theo kiểu truyền thống, tăng cường các hoạt động học ngoài lớp với nội dung và hình thức phong phú tại sân trường, thư viện hoặc các phòng chức năng với các tiết học sinh động gắn với thực tế, tăng cường kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho các em. Các trường cũng khuyến khích phụ huynh tham gia vào các hoạt động trải nghiệm cùng các con nhằm tạo ra mối quan hệ thân thiện, tích cực giữa phụ huynh với nhà trường, giữa phụ huynh với phụ huynh và giữa phụ huynh với các con. Nhiều trường đã tổ chức các hoạt động sáng tạo hấp dẫn, phù hợp tâm lý của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiêu biểu như các Trường Tiểu học: Chu Văn An, Trần Quốc Toản (thành phố Nam Định); Giao Thiện (Giao Thuỷ); Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng); Nam Cường (Nam Trực)… Đặc biệt, mới đây, tại Trường Tiểu học Giao Xuân (Giao Thủy), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống Poki tổ chức “Ngày hội trải nghiệm sáng tạo” với các hoạt động thi gấp áo nhanh, thi biểu diễn võ thuật - võ nhạc, trải nghiệm làm bánh trôi, cùng tìm hiểu các sản phẩm STEM và giao lưu tiếng Anh, cùng trải nghiệm phiên chợ quê… được học sinh đón nhận thích thú.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường tiểu học trong tỉnh giúp học sinh học hỏi thông qua giao lưu, trải nghiệm thực tế, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, rèn luyện kỹ năng giao tiếp linh hoạt, chủ động, sáng tạo; phối hợp làm việc đội, nhóm hiệu quả; phản xạ, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề phát sinh, đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm phát triển, nâng cao các tố chất, tiềm năng sáng tạo của học sinh, nuôi dưỡng ý thức độc lập, biết quan tâm chia sẻ với người xung quanh, góp phần để ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện đổi mới theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh./.

Bài và ảnh: Minh Thuận