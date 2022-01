Nam Định chủ động đón nhà đầu tư lớn

Khép lại năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 song công tác xúc tiến và thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2021 có nhiều khởi sắc. Hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến tiếp cận, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Kết quả bước đầu trong thu hút các dự án lớn đã khẳng định niềm tin của doanh nghiệp và các bạn bè, đối tác trong và ngoài nước dành cho tỉnh ngày một gia tăng; là tiền đề để tỉnh ta tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong bối cảnh mới.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận (tháng 11-2021).

Thiện cảm của các nhà đầu tư

Đầu năm 2021 với cương vị là đơn vị cầu nối thông tin, giới thiệu, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Đoàn công tác của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam đã làm việc với tỉnh để nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư tại tỉnh trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng thành phố thông minh, công nghiệp thông minh… và các lĩnh vực thế mạnh khác của tỉnh khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Cuối tháng 10-2021, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding (hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, tài chính) về tìm hiểu, nghiên cứu và đề xuất đầu tư các dự án phát triển đô thị kết hợp du lịch tại các địa bàn thành phố Nam Định, thị trấn Quất Lâm, xã Giao Thịnh (Giao Thuỷ) và huyện Ý Yên. Cuối tháng 11-2021, Đoàn doanh nghiệp của Đài Loan đã về tìm hiểu, đề xuất nhu cầu đầu tư trong các lĩnh vực dệt may, da giày, chế biến kim loại, các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao... Nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng quyết định đầu tư các dự án lớn giúp kết quả thu hút đầu tư năm 2021 của tỉnh đạt trên 90% so với mục tiêu về tổng số vốn thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Tỉnh ủy; số vốn đầu tư trong nước gấp trên 4,5 lần của cả giai đoạn 2016-2020, lớn nhất từ trước đến nay. Trong cả năm 2021 đã có 59 dự án trong nước và 16 dự án nước ngoài đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 74 nghìn tỷ đồng và trên 62 triệu USD (đạt trên 90% so với mục tiêu về tổng vốn thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Tỉnh ủy). Trong đó có một số dự án lớn như: Dự án Nhà máy Gang thép Xuân Thiện số 1 với diện tích khoảng 341,11ha, công suất khoảng 6,0 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư dự án là 66 nghìn tỷ đồng tại các xã Nghĩa Hải, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm (Nghĩa Hưng); dự án nhà máy cán thép có tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, diện tích khoảng 28,05ha tại xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Hưng), công suất khoảng 1,25 triệu tấn thép/năm; dự án nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn vốn đầu tư 900 tỷ đồng, diện tích khoảng 57,80ha công suất khoảng 350 nghìn tấn/năm tại xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng); dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận có tổng vốn đầu tư 1.621 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình tiếp cận, xúc tiến, triển khai đầu tư, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều ghi nhận, đánh giá cao những chuyển biến tích cực làm gia tăng sức hút đầu tư của tỉnh. Trong đó, Đoàn doanh nghiệp Đài Loan đánh giá cao nỗ lực nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông huyết mạch, hạ tầng các khu công nghiệp của tỉnh. Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nam Định, đại diện nhà đầu tư trong nước khẳng định, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng chính quyền tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ giai đoạn tìm hiểu, xúc tiến và đồng hành cùng nhà đầu tư giải quyết, tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc; các cơ chế, chính sách đã được tỉnh ban hành linh hoạt và thông thoáng hơn.

Gia tăng sức hấp dẫn

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị, nhằm cụ thể hóa các chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, thời gian qua, tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, tập trung rà soát, bổ sung, xây dựng các quy hoạch có chất lượng, tầm nhìn, gồm Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 các huyện, thành phố; triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung triển khai lập các quy hoạch vùng liên huyện, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các quy hoạch đã được phê duyệt, làm cơ sở xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông của tỉnh đang ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, đa dạng, có tính kết nối cao. Hạ tầng điện lực, viễn thông đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Để chuẩn bị đón các nhà đầu tư, tỉnh đã và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng một số khu công nghiệp lớn như: Dệt may Rạng Đông, Mỹ Thuận, mở rộng Khu công nghiệp Bảo Minh, tháo gỡ những vướng mắc ở Khu công nghiệp Mỹ Trung. Đồng thời, đã và đang hoàn thiện hạ tầng nhiều cụm công nghiệp ở các huyện như Yên Dương, Yên Bằng, Thanh Côi, Thịnh Lâm, Xuân Tiến, Đồng Côi... nhằm tạo quỹ đất sạch lớn, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Nguồn nhân lực của tỉnh tương đối dồi dào, với chất lượng tay nghề, tác phong công nghiệp cao, phân bổ đều ở các địa phương.

Tỉnh đã ban hành và công khai danh mục các dự án kêu gọi đầu tư cùng một loạt chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của địa phương ngoài chính sách của Trung ương. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Có 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 và kết nối liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, sau khi cấp phép đầu tư tỉnh còn chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai nhanh chóng dự án, giảm chi phí cho nhà đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất; hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo lao động; sớm đưa dự án vào khai thác; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Dự kiến tỉnh sẽ huy động, bố trí khoảng 27 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm theo hướng đồng bộ, hiện đại, đi trước một bước, có tính chiến lược, lâu dài, là động lực cho sự phát triển của tỉnh. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh đầu tư kết nối thuận tiện hạ tầng giao thông với các cảng hàng không và cảng biển, đảm bảo năng lực vận chuyển hàng hóa và việc đi lại của nhân dân; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp về tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh; ưu tiên thu hút các doanh nghiệp lớn, thuộc khu vực sản xuất có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo ra số thu ngân sách lớn.

Với phương châm coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, Nam Định đang tạo ra nhiều cơ chế, chính sách hết sức thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tại tỉnh, kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy