Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xóm Bến

Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, xóm Bến, xã Yên Trị (Ý Yên) như khoác trên mình chiếc áo mới. Những ngôi nhà mới khang trang, những con đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ với hàng cây xanh tỏa bóng mát.

Đường giao thông xóm Bến, xã Yên Trị được nhựa hóa phong quang, sạch sẽ.

Theo đồng chí Vũ Đình Liền, Bí thư Chi bộ xóm Bến, một trong những bài học kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM đến NTM kiểu mẫu ở xóm Bến của chi bộ là luôn bám sát kế hoạch, nhận định trước những thuận lợi, khó khăn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc; biết chọn thời cơ, thời điểm thích hợp, tập trung mở nhiều cao điểm với những công trình, phần việc và thời gian cụ thể. Từ đó, tạo thành nhiều phong trào, thu hút nhiều lực lượng tham gia. Xóm chủ động chọn những tiêu chí dễ, những tiêu chí không cần đầu tư nhiều vốn để làm trước, đặc biệt là nhóm tiêu chí có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Xác định nhân dân là chủ thể trong xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, xóm đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau như thông qua các cuộc họp; in và niêm yết bộ tiêu chí xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu tại hội trường, nhà văn hóa xóm để nhân dân biết, tổ chức thực hiện… Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Chi bộ xóm Bến đã phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu “đi trước, làm trước” của từng cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động, đồng thời gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân từ đó tạo lòng tin, sự đồng thuận, ủng hộ, đóng góp sức người, sức của xây dựng NTM kiểu mẫu. Chi bộ Ban công tác Mặt trận đã vận động từng hộ gia đình và mỗi người dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, thực hiện tốt vai trò chủ thể trong các phong trào, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như: xây dựng các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”; thực hiện mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, tập trung cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, xác định xây dựng NTM kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ của người dân nên thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân là mục tiêu hàng đầu trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu của xóm Bến. Từ đó, xóm đã chú trọng công tác đào tạo nghề, giúp giải quyết việc làm cho người dân, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm đa dạng hóa các mô hình phát triển kinh tế, khai thác có hiệu quả tư liệu sản xuất. Đến nay, đã có nhiều hộ dân trong xóm phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt hiệu quả kinh tế cao ngành nghề nông thôn phát triển phong phú từ nghề may mặc, nhôm kính, dịch vụ, thương mại đến các mô hình gia trại tổng hợp. Điển hình là các mô hình: nuôi 1.000 con gà mái đẻ trứng của anh Vũ Đình Âu; nuôi chim bồ câu Pháp kết hợp với trồng rau màu, cây cảnh và trồng hoa trong dịp Tết của anh Nguyễn Văn Trừ; tư vấn, thiết kế, thi công các sản phẩm từ nhôm kính - inox của gia đình anh Vũ Đình Hải; may gia công của anh Vũ Đình Mười… mỗi năm cho thu nhập 50-100 triệu đồng/mô hình, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cho nhiều người dân trong vùng.

Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo đầy thuyết phục như thực hiện tốt công tác tuyên truyền cộng với đòn bẩy “kinh tế phát triển”, chỉ trong chưa đầy 1 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, xóm Bến đã huy động được tổng nguồn lực 1,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách xã đầu tư chỉ 60 triệu đồng, nhân dân đóng góp được 1 tỷ 720 triệu đồng, vận động ủng hộ được 20 triệu đồng. Nhờ đó xóm hoàn thành xuất sắc việc nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho nhân dân. Đã đầu tư tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa với diện tích 500m2, 150 chỗ ngồi được trang bị đầy đủ điều kiện, thiết bị, tủ sách (với 100 đầu sách các loại) đáp ứng tốt nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của nhân dân. Quy hoạch sân vận động 1.000m2 và mua sắm các dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với độ tuổi, phong trào của địa phương, đáp ứng nhu cầu luyện tập hàng ngày của 65% dân số trong xóm. Xây mới, nâng cấp đường giao thông, hệ thống rãnh thoát nước, lắp hệ thống đường điện chiếu sáng và chỉnh trang nhà ở dân cư. Hiện nay, 100% các tuyến đường liên thôn xóm, dong ngõ được bê tông hóa đảm bảo tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”; tuyến đường trục chính nội đồng được cứng hóa tạo điều kiện đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp. Hệ thống thủy lợi với gần 5km kênh mương thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, thuận tiện tưới tiêu. 100% số hộ dân trong xóm có đời sống kinh tế ổn định và khá, giàu; không còn hộ nghèo đa chiều. Tất cả các hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; có nhà ở đảm bảo tiêu chí của Bộ Xây dựng với đầy đủ công trình phụ trợ thuận tiện, ngăn nắp, hợp vệ sinh, nhiều hộ xây nhà ở cao tầng, kiên cố. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện tốt khi người dân thường xuyên quét dọn đường dong, ngõ; vớt bèo, rác khơi thông dòng chảy ở hệ thống mương thoát nước tạo cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”. 98% hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và tự xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón. Nhiều năm liền xóm Bến được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn, xóm văn hóa”. Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến nay, xóm Bến đã mang một diện mạo mới “xóm NTM kiểu mẫu” với nhà cửa, đường dong, ngõ xóm khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cuối tháng 12-2021, Đoàn thẩm định NTM của huyện Ý Yên đã thẩm định thực địa và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của xóm Bến trong xây dựng NTM kiểu mẫu, đồng thời đề nghị UBND huyện xét công nhận xóm Bến đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021.

Đồng chí Vũ Xuân Thiết, Chủ tịch UBND xã Yên Trị cho biết: Với cách làm hay, hiệu quả, xóm Bến đã về đích NTM kiểu mẫu đúng lộ trình đã đề ra. Đây sẽ là tiền đề và cũng là động lực để chính quyền địa phương nhân rộng mô hình NTM kiểu mẫu ra các thôn, xóm khác để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân và hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao trong năm 2022./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh