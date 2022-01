Khởi nghiệp từ những hạt mầm chăm sóc sức khỏe

Khởi nghiệp đối với người chưa có kinh nghiệm và từng trải chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng với anh Phạm Đức Nguyên (SN 1983) ở xã Nam Hùng (Nam Trực) vượt lên tất cả, bằng niềm đam mê và ý chí cùng tư duy kinh doanh sáng tạo đã mạnh dạn khởi nghiệp và bước đầu mang lại hiệu quả tốt đẹp từ những sản phẩm hạt mầm chăm sóc sức khỏe.

Đóng gói sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hạnh Tâm.

Tốt nghiệp ngành dân dụng công nghiệp, Đại học Xây dựng, ra trường anh Nguyên đã trải qua nhiều công việc khác nhau. Đến năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, cộng với tình hình sức khỏe của bố ngày càng yếu, anh Nguyên đã quyết định về nhà mày mò nghiên cứu các phương thuốc tự nhiên để giúp bố nâng cao sức khỏe. Qua mạng internet, anh bắt đầu tìm hiểu bài thuốc của Trung Quốc là đậu đen ngâm dấm chữa cao huyết áp. Anh phát hiện ra cách mà hạt ngũ cốc nảy mầm là một loại thực phẩm, thuốc tự nhiên rất hiệu quả cho người bị bệnh mãn tính, một phương thuốc hoàn toàn tự nhiên giúp người bệnh mãn tính tránh xa thuốc tây, các biện pháp can thiệp từ ngoài đối với cơ thể. Anh Nguyên thực hiện cho đậu nảy mầm, sau đó rang và kết hợp với các thực phẩm khác cho cả nhà uống và thấy việc sử dụng sản phẩm khiến sức khỏe của bố anh và mọi người trong gia đình có chuyển biến tốt, anh đã tặng cho một số người dùng thử. Ai uống xong cũng khen ngon và khuyên anh làm nhiều để bán kết hợp với các loại đặc sản khác cho phong phú. Anh Nguyên bắt tay vào nghiên cứu và thử nghiệm sâu hơn. Trong quá trình thử nghiệm cho hạt lên mầm, có những lần hàng tấn sản phẩm phải bỏ đi do ủ không đúng quy trình. Không nản lòng, anh lên mạng tìm tòi, thấy nơi nào sản xuất bột ngũ cốc dinh dưỡng, sản phẩm thực dưỡng anh gọi điện học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ những thất bại và được mọi người giúp đỡ. Mất gần 6 tháng, sau những lần thất bại anh mới dần rút ra được quy trình sản xuất và công thức ưng ý. Các sản phẩm từ đậu không ngừng cải tiến qua sự góp ý của các chuyên gia dinh dưỡng và khách hàng. Anh Nguyên cho biết, muốn có các loại hạt đậu ngon, việc đầu tiên phải chọn được nguồn nguyên liệu đảm bảo, nguyên liệu làm trà từ hạt đậu gồm các loại hạt như: đỗ đen, gạo lứt đỏ, lá trà già... được anh thu mua tại các cửa hàng uy tín và một số tỉnh lân cận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo kinh nghiệm của anh Nguyên, đỗ đen phải chọn hạt nguyên, màu đen bóng, lòng xanh, hạt đỗ bóng bẩy. Gạo lứt chọn loại gạo ngon, hạt phải đều, không bị nấm mốc... Các nguyên liệu sau khi thu mua sẽ được anh Nguyên cẩn thận kiểm tra một lần nữa để loại bỏ những hạt hỏng, hạt lép còn sót lại. Các loại hạt sẽ được rửa sạch, ngâm và ủ cho mọc mầm, làm vỡ axit phytic, giúp cơ thể người sử dụng hấp thu chất dinh dưỡng dễ dàng hơn, tránh được tình trạng lão hóa sớm và cho vị thơm ngon hơn so với ban đầu. Tiếp đến anh đem trộn các loại hạt, gạo vào nhau theo tỉ lệ nhất định rồi đem sấy lạnh, rang. Cuối cùng, bột sẽ được ủ kín chờ nguội rồi đóng gói, dập màng “seal nhôm” cẩn thận để sản phẩm bảo quản được tốt hơn, tránh sự thâm nhập của không khí. Các sản phẩm trà của anh Nguyên khá đa dạng, gồm trà mầm đậu đen rang giúp chăm sóc sức khỏe nam giới, những người bị bệnh huyết áp cao, mất ngủ thận yếu; trà mầm gạo lứt đỏ cho phụ nữ huyết áp thấp, tiêu hóa kém, thần kinh yếu; trà mầm, đậu đen, gạo lứt đỏ phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng. Các sản phẩm có mức giá dao động từ 150-190 nghìn đồng/hộp với với trọng lượng từ 500g đến 1kg. Mới bước chân vào con đường khởi nghiệp nên mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ. Sản phẩm làm ra chưa được hoàn thiện về bao bì, mẫu mã, nhãn mác, các thủ tục pháp lý, mở rộng thị trường tiêu thụ. Năm 2021, anh đã đăng ký thành lập Công ty mang tên Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hạnh Tâm chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, với nhà xưởng rộng 400m2, công ty tạo công ăn việc làm cho 5 công nhân ở xưởng với mức thu nhập đạt 5 triệu đồng/người/tháng và 4 người phụ trách về đội ngũ nhân sự kinh doanh. Ngoài đổi mới về tư duy, mẫu mã, bao bì sản phẩm, để tạo thêm niềm tin cho khách hàng, anh đã tự chụp lại những công đoạn làm đậu đưa lên các trang mạng xã hội. Ngoài ra, anh luôn tìm tòi, cập nhật những chế độ ăn uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe để chia sẻ với những người có nhu cầu. Khách hàng của anh cứ thế tăng lên từng ngày trong đó nhiều người đã đặt mua, nhận làm đại lý cho anh. Mỗi tháng, trung bình, cơ sở của anh Nguyên tiêu thụ được 3.000 sản phầm trà đậu nảy mầm. Các sản phẩm trà của anh Nguyên hiện đã được bày bán tại 200 đại lý trên toàn quốc. Trong đó, có 2 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Nói về định hướng phát triển sản phẩm, anh Nguyên cho biết sẽ tiếp tục cải thiện bao bì, nhãn mác, chú trọng hơn nữa chất lượng, nâng công suất sản xuất, làm thêm các tiêu chuẩn HACCP, ISO, để tiến đến xuất khẩu sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, để có nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến, anh đã tính đến việc sẽ hợp tác với các hộ dân trong vùng để đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng và lâu dài.

Dẫu con đường phía trước còn nhiều khó khăn... thế nhưng bằng ý chí và sự đam mê, anh Phạm Đức Nguyên đang từng bước xây dựng thương hiệu Hạnh Tâm với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ những hạt mầm trở thành một thương hiệu với tất cả nhiệt huyết./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh