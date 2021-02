Thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu - Tiêu dùng an toàn, tiết kiệm

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, việc đi lại, mua sắm của người dân đã khiến sức mua giảm hơn so với năm trước. Tuy nhiên, do làm tốt công tác chuẩn bị hàng hóa, tuyên truyền để người dân vừa phòng chống dịch bệnh, vừa yên tâm mua sắm và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân mua sắm Tết nên thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu khá sôi động. Ngoại trừ một số nhóm hàng như rau xanh, hoa, cây cảnh trang trí ngày Tết và thịt lợn, bia đóng chai, hộp giá bán có tăng, giảm do yếu tố thời tiết và dịch bệnh tác động thì những mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng Tết Nguyên đán ổn định, hàng hóa lưu thông thông suốt, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại được kiểm soát. Người tiêu dùng cũng thận trọng lựa chọn mua sắm những sản phẩm thiết yếu nhất để ổn định tài chính, đón xuân an toàn, tiết kiệm.

Người dân tấp nập mua sắm Tết tại Siêu thị BigC trong điều kiện sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Theo báo cáo của Sở Công Thương: Năm nay hầu hết các chợ dân sinh, cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn chỉ ngưng phục vụ khách vào ngày mùng 1 Tết và đã sớm mở cửa trở lại đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Giá nhiều mặt hàng tại chợ dân sinh và cửa hàng truyền thống tăng từ 5-10% so với thời điểm trước 20 tháng 12 âm lịch do sức mua cận tết tăng (khi nhiều người lao động đồng loạt được lĩnh tiền). Trong đó: Giá các mặt hàng lương thực như gạo tám, gạo nếp, gạo tẻ ổn định; hoa tươi, đào quất trang trí, rau xanh, củ quả giảm mạnh do thời tiết nắng ấm, thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển, hơn nữa người dân thu hoạch giải phóng vườn ruộng để lấy đất chuẩn bị cho vụ xuân; một số mặt hàng tươi sống như thịt lợn, bò, gà, thủy hải sản tăng 10-30 nghìn đồng/kg; nhóm hàng bánh kẹo, chè, thuốc, hạt bí, hạt dẻ, mứt, trái cây sấy tăng 5% và nhóm hàng bia như Heineken, Tiger, Halida, Hà Nội… tăng từ 5-10%. Đến mùng 3, mùng 4 Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí đều mở cửa đón khách với hàng hóa thực phẩm phong phú, đa dạng như thịt đà điểu, thịt dê, cừu, cá sấu, mực, cá ngừ đại dương, cá hồi Nhật Bản, cá kèo, cá thác lác (miền Nam), thịt lợn Mường, thịt trâu, bò gác bếp, lạp xưởng, rượu cần (của người dân các dân tộc miền núi phía Bắc)... Hàng hóa đều có chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ rõ ràng; giá bán các mặt hàng tại siêu thị ổn định so với thời điểm trước Tết âm lịch và chợ truyền thống nên thu hút được rất nhiều người dân mua sắm. Sức tiêu thụ hàng hóa trong dịp Tết tại hầu hết các chợ dân sinh, cơ sở kinh doanh tăng 10-15%, còn tại hệ thống các siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện lợi sức mua trong tháng này tăng từ 20-25% so với thời điểm trước đó.

Điểm nhấn của thị trường năm nay là nhiều địa phương ở khu vực nông thôn đã tổ chức được phiên chợ Tết truyền thống góp phần đảm bảo lưu thông hàng hóa, tạo không khí sôi động cho thị trường ngày áp Tết, hàng hóa đặc sản các vùng miền trong cả nước; hàng công nghệ phẩm, hàng Việt Nam chất lượng cao của các doanh nghiệp, nhà phân phối hàng hóa lớn trên địa bàn cung ứng. Trong đó, tiêu biểu là phiên chợ Tết thị trấn Quỹ Nhất, Liễu Đề, Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng); Yên Phương, Yên Dương, thị trấn Lâm (Ý Yên); Nam Giang, Nam Mỹ, Điền Xá (Nam Trực)… Tại huyện Hải Hậu, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức phiên chợ Tết ở khu vực Nhà Văn hóa trung tâm huyện gắn với chương trình Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch và các sản phẩm đặc sản, truyền thống của huyện do hội viên phụ nữ trong huyện sản xuất gồm: hoa quả sạch, hải sản chế biến, dược liệu tự nhiên… Trong phiên chợ còn dành 2 gian hàng để trưng bày quảng bá các sản phẩm OCOP của huyện. Tất cả các thực phẩm bày bán có địa chỉ nguồn gốc sản xuất rõ ràng; hình thức đẹp, tạo được sự tin tưởng cho người tiêu dùng khi tham quan, mua sắm. Tại khu vực các xã miền thượng của huyện Ý Yên, người dân mong ngóng phiên chợ Tết tổ chức thường niên vào những ngày áp Tết Nguyên đán tại xã Yên Phương. Phiên chợ do các hộ kinh doanh khu vực Cổ Đam, cầu Bo, Phù Cầu, Mỹ Lộc và dọc tuyến đường 485 (đoạn qua địa phận xã Yên Phương) phối hợp tổ chức, tạo không gian mua sắm vui chơi Tết cho người dân. Ông Trần Đình Vượng, chủ hộ kinh doanh đồ điện điện tử tại phiên chợ Tết xã Yên Phương cho biết: Các xã miền thượng của huyện Ý Yên cách khá xa trung tâm huyện nên từ nhiều năm trở lại đây, các hộ kinh doanh trên địa bàn đã cùng nhau tổ chức phiên chợ Tết để bà con nhân dân tiện mua sắm hàng hóa. Chúng tôi đã thương lượng với nhà sản xuất dành khá nhiều chương trình khuyến mại riêng cho người dân khu vực nông thôn vào thời điểm này. Đồng thời tổ chức không gian nhạc hội, đố vui có thưởng và bốc thăm tặng quà cho người dân… tạo không gian sinh hoạt văn hóa để nhân dân vừa mua sắm, vừa vui xuân.

Để đảm bảo thị trường ổn định, hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và đảm bảo cho hàng hóa lưu thông thông suốt, từ trước Tết các ngành chức năng đã quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố Nam Định tiến hành khảo sát, dự tính nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn. Căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh, diễn biến thị trường, sức mua của 11 tháng cùng với kinh nghiệm phục vụ nhân dân trong các Tết trước, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự trữ hàng hoá tăng từ 15-20% so với các tháng trong năm để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt hàng hoặc tồn kho sau Tết. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đưa ra thị trường phục vụ Tết hàng hóa giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng; trong đó tập trung dự trữ một số mặt hàng thiết yếu như: gạo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, đường, dầu ăn, thực phẩm chế biến, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, xăng dầu... Đồng thời có phương án định hướng tiêu dùng, kiểm soát chặt chẽ thị trường đối với nhóm hàng thịt lợn tươi sống và qua chế biến để kiềm chế sự tăng giá cũng như hạn chế tối đa sản phẩm kém chất lượng trà trộn lưu thông trên thị trường. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng làm tốt công tác theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường để thông tin và ứng biến kịp thời… Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các cấp thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hoá, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng trong dịp Tết và lễ hội đầu Xuân đi đôi với đáp ứng yêu cầu phòng chống và ứng phó với diễn biến của tình hình dịch COVID-19./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương