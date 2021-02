Khí thế sản xuất công nghiệp đầu xuân mới

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với không khí rộn ràng, phấn khởi mang theo kỳ vọng một năm sản xuất, kinh doanh thắng lợi.

Sản xuất khăn xuất khẩu tại Công ty CP Dệt may Sơn Nam.

Tại Công ty CP Dệt may Sơn Nam, sau ít phút gặp mặt đầu xuân, toàn bộ cán bộ, công nhân lao động đã bắt tay vào sản xuất với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới. Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may Sơn Nam cho biết: Xác định năm 2021 thị trường tiêu thụ sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 nên Công ty phát động phong trào thi đua giữ vững chất lượng sản phẩm để thu hút, giữ chân bạn hàng. Đẩy mạnh cung ứng sợi chất lượng cao cho các doanh nghiệp may nội địa thay vì chỉ sản xuất khăn phục vụ thị trường xuất khẩu để đảm bảo không thiếu hụt đơn hàng, giải quyết việc làm ổn định cho người lao động. Từ sáng mùng 6 Tết Tân Sửu, không khí ra quân sản xuất đầu năm tại nhà máy chế biến nông sản sấy của Công ty TNHH một thành viên Minh Dương, CCN An Xá (thành phố Nam Định) diễn ra rất nhộn nhịp. Anh Nguyễn Văn Thủy, Giám đốc Công ty cho biết: Ngay trong buổi gặp mặt đầu xuân, Ban lãnh đạo Công ty đã phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm năm 2021 đến toàn thể cán bộ, công nhân nhà máy. Là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm rau củ quả sấy giòn ăn liền và các nông sản sơ chế dạng đông lạnh; trong quá trình hoạt động, Công ty đã đưa sản phẩm thâm nhập vào nhiều chuỗi siêu thị lớn trên toàn quốc như Vinmart, Co.op Mart, Aeon (Nhật), Lotte (Hàn Quốc)... và các chuỗi siêu thị tiện ích. Công ty còn phát triển được hơn 40 nhà phân phối trên cả nước với sự tin dùng của người tiêu dùng tại thị trường các tỉnh phía Bắc. Từ năm 2018 và 2019 Công ty đã chính thức có đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Công ty hướng tới hình thành hệ thống sản xuất, kinh doanh chế biến nông sản khép kín chủ động từ nguyên liệu đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy năm 2021, Công ty sẽ tăng cường thực hiện mô hình liên kết mở rộng diện tích vùng trồng nông sản an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc theo phương án cung cấp giống, tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm bón, sử dụng phân, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân nhằm chuẩn hóa nguyên liệu đầu vào. Tiếp tục nâng cao tay nghề công nhân, người lao động, đầu tư nâng cấp thiết bị nhà máy chế biến Minh Dương Food theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, Công ty sẽ tập trung đầu tư chuỗi siêu thị thực phẩm tiện ích tại thành phố Nam Định để cung ứng các sản phẩm do đơn vị sản xuất và các sản phẩm nhập từ các đơn vị có đầy đủ điều kiện về hồ sơ pháp lý, truy xuất nguồn gốc.

Sản xuất ngao xuất khẩu tại Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam.

Cũng hướng tới kiểm soát và bảo đảm chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng, ông Nguyễn Hồ Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam cho biết: Là đơn vị chế biến ngao, thành viên của Tập đoàn Lenger Seafood Hà Lan, Công ty rất thuận lợi trong định vị thương hiệu trên thị trường nội địa, quốc tế. Công ty có dây chuyền sản xuất hiện đại, đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn. Năm 2020 Công ty đã xuất khẩu 6.000 tấn sản phẩm, tăng 1.200 tấn so với năm 2019; doanh thu 10 triệu 800 USD, tăng 6.800 USD so với năm 2019. Năm 2021, dự kiến các khó khăn như năm 2020 chưa hết bao gồm: cạnh tranh trong nhập nguồn nguyên liệu ngao đầu vào, ngao chết do thời tiết khắc nghiệt bất thường, biến đổi khí hậu; giá nguyên vật liệu gia tăng; người tiêu dùng giảm sức mua do nền kinh tế suy giảm dưới tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19; nhiều khách hàng còn thực hiện giãn thanh toán từ 60 ngày sang 120 ngày nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp. Để đạt mục tiêu thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường châu Âu và tiếp tục phủ rộng thị trường tiêu thụ trên toàn quốc, toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo, coi chất lượng sản phẩm là vấn đề sống còn để tạo sự bứt phá trên mọi lĩnh vực hoạt động. Trong đó, Công ty tập trung hoàn thành dây chuyền sản xuất ngao đông lạnh bằng nitơ lỏng, đây là công nghệ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật; hoàn thiện dây chuyền chế biến đồ hộp để phát triển các sản phẩm mới cung ứng cho các thị trường xuất khẩu. Công ty tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy hoàn thiện, phát triểu chiều sâu mô hình hợp tác, liên kết chuỗi từ người nuôi, nhà cung cấp với nhà máy chế biến và khách hàng trong và ngoài nước; mở rộng quy mô, diện tích nuôi ngao Meretrix Lyrata đạt chứng nhận ASC. Đặc biệt, với mục tiêu phấn đấu tiêu thụ hết ngao cho người nuôi, khai thác nội tỉnh, vì vậy trong năm 2021, Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam sẽ vận động người nuôi ngao thực hiện khai thác, đánh bắt theo phương thức truyền thống để giảm tỷ lệ hư hụt, gia tăng sản lượng ngao đạt chuẩn xuất khẩu vào các thị trường tiềm năng, khó tính.

Khí thế ra quân lao động sản xuất sôi nổi, hào hứng trong những ngày đầu năm mới sau kỳ nghỉ Tết là những dấu hiệu thuận lợi, tạo động lực để các doanh nghiệp quyết tâm giành thắng lợi cao nhất trong sản xuất, kinh doanh ngay từ tháng đầu năm, đạt mục tiêu tỉnh đề ra. Theo định hướng của tỉnh, năm 2021 chú trọng phát triển các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có của tỉnh như: Cơ khí sản xuất máy nông nghiệp, máy xây dựng; công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; sợi, dệt, nhuộm, may thời trang cao cấp... Coi trọng xây dựng và quảng bá các thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu các sản phẩm công nghiệp của tỉnh để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu, góp phần đẩy mạnh phát triển sản phẩm hàng hóa xuất khẩu chủ lực, có tiềm năng lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Tích cực khai thác, tận dụng tốt cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường các nước đã ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, nhất là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Toàn tỉnh phấn đấu năm 2021 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng từ 14% trở lên so với năm 2020; giá trị hàng xuất khẩu đạt 2.500 triệu USD./.

