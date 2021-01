Thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho nông dân

Nhằm thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, những năm qua ngành Nông nghiệp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, kết nối giữa người sản xuất với các doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển sản xuất, tăng giá trị thu nhập cho nông dân. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã phối hợp với Kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nam Định, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Nam Định thực hiện hàng chục chuyên mục, phóng sự, clip giới thiệu sản phẩm, quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, sản phẩm OCOP; phổ biến các văn bản pháp luật liên quan… Các đơn vị trực thuộc in 40 bảng hiệu, 1.900 catalog quảng bá, giới thiệu mô hình sản xuất áp dụng quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn; in 1.500 cuốn cẩm nang sản phẩm OCOP và sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP của tỉnh. Tổ chức và phối hợp tham gia 14 hội nghị, hội thảo, hội chợ giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp an toàn; hỗ trợ các cơ sở sản xuất, HTX, doanh nghiệp nhiều đợt đem các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tham gia hội chợ tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Lào Cai, Hòa Bình... Tổ chức hoạt động tham quan các vùng nguyên liệu và ký kết tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm với các doanh nghiệp trong tỉnh; hợp tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm của các tỉnh tại thị trường Nam Định. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, rào cản kỹ thuật của thị trường Trung Quốc nên việc sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản, thủy sản chủ lực của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Ngành Nông nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với ngành Công Thương tập trung đảm bảo đầy đủ sản lượng lương thực, thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh và cung cấp cho các tỉnh bạn trong đợt cách ly dịch COVID-19, góp phần quan trọng trong việc bình ổn thị trường. Thực hiện có hiệu quả sự phối hợp cung cấp lương thực, thực phẩm cho thành phố Hà Nội theo chương trình hợp tác giữa hai Sở NN và PTNT Hà Nội - Nam Định. Sở NN và PTNT đã chỉ đạo, định hướng Trung tâm Giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh thực hiện đúng chức năng, mục đích kết nối quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp sạch và sản phẩm OCOP; phối hợp với UBND các huyện, thành phố hỗ trợ mở các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đến nay lan tỏa phát triển được trên 50 cửa hàng tiện ích giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp sạch tại thành phố Nam Định và các huyện. Sản phẩm nông sản, thực phẩm tại Trung tâm và các cửa hàng đều được quản lý chặt về nguồn gốc sản phẩm, chất lượng, an toàn thực phẩm đã tạo được sự tin tưởng và trở thành địa chỉ tin cậy cho người tiêu dùng. Ngoài ra, Sở NN và PTNT chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng hỗ trợ trên 100 doanh nghiệp, cơ sở xây dựng phần mềm định danh điện tử, cung cấp hơn 2 triệu tem QrCode để quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và chống hàng giả, qua đó giúp các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu sản phẩm an toàn của tỉnh…

Điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP tại xóm 17, xã Hải Hưng (Hải Hậu).

Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản sạch, an toàn song thời gian tới, sản xuất nông nghiệp nói chung, công tác tiêu thụ nông sản nói riêng vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Nền nông nghiệp của tỉnh hiện vẫn chủ yếu có quy mô sản xuất nhỏ, phân tán nên chưa đáp ứng được yêu cầu về sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tiêu chuẩn cao của thị trường quốc tế nên con đường xuất khẩu còn nhiều gian nan. Đồng thời những thách thức từ biến đổi khí hậu, môi trường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và tình hình cung cầu nông sản. Các mặt hàng nông sản Nam Định đang phải cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa. Các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... đều gia tăng bảo hộ hàng nông sản nội địa thông qua các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Xuất phát từ những khó khăn trên, trong năm 2021 và những năm tới, Sở NN và PTNT sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả, gắn sản xuất với thị trường. Đẩy mạnh đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tiến bộ, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung; đẩy mạnh liên kết phát triển tổ hợp tác, HTX; thu hút đầu tư doanh nghiệp tư nhân; xây dựng các mô hình sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản theo chuỗi; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích... để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Tập trung củng cố phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, hướng dẫn hỗ trợ áp dụng quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản. Khuyến khích các cơ sở sản xuất đầu tư nâng cao năng lực chế biến, bảo quản, đóng gói, bao bì, nhãn mác… nông sản theo tiêu chí sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị sản phẩm. Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thủy sản, nông sản của tỉnh tháo gỡ rào cản thương mại và rào cản kỹ thuật của Trung Quốc và các nước để đẩy mạnh xuất khẩu tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tổ chức cho các cơ sở, HTX, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp lớn của tỉnh tham gia các hội nghị, kết nối giao thương với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm tạo diễn đàn trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất nông sản an toàn và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh với các siêu thị, hệ thống bán lẻ và các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sở NN và PTNT sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị tốt nguồn cung cấp các sản phẩm nông nghiệp đủ về số lượng, tốt về chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà phân phối và người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh trong dịp Tết Tân Sửu sắp tới. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường để kiểm tra, kiểm soát các nguồn hàng, tránh sự gian lận, trà trộn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để giữ uy tín cho thương hiệu hàng hóa nông sản tỉnh Nam Định trên cả thị trường. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh liên kết chặt chẽ giữa Hiệp hội Nông nghiệp sạch và các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản của các tỉnh, thành phố trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP./.

Bài và ảnh: Văn Đại