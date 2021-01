Đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn thông suốt dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng tiền mặt của người dân trên địa bàn tỉnh tăng cao. Vì vậy, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác điều hòa cung ứng tiền mặt, bảo đảm vận hành dịch vụ thanh toán, hệ thống ATM hoạt động an toàn, thông suốt nhằm phục vụ tốt cho khách hàng sử dụng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) chi nhánh Bắc Nam Định.

Ðồng chí Trần Thị Anh Ðào, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Bắc Nam Ðịnh cho biết: “Dịp Tết, nhu cầu tiền mặt của người dân thường tăng 7-8 lần so với bình thường. Ðể đảm bảo cung ứng tiền mặt, Chi nhánh dự trù nhu cầu chi trả tiền lương, thưởng Tết của khách hàng mở tài khoản, lượng tiền khả năng phát sinh; lượng tiền phục vụ khách du lịch chi tiêu dịp Tết để xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn tiền lớn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ðể đảm bảo hệ thống ATM an toàn và hoạt động thông suốt, ngoài lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp trực 24/24 giờ, chi nhánh còn phân công cán bộ, nhân viên trực tại trụ sở chính và các phòng giao dịch tất cả các ngày trong tuần để kịp thời tiếp quỹ, xử lý kỹ thuật. Ðể giảm tải cho việc rút tiền mặt tại ATM, chi nhánh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt”. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trên địa bàn tỉnh đều cam kết đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt phục vụ nhu cầu rút tiền của khách hàng, đảm bảo hệ thống máy ATM hoạt động thông suốt, cung ứng đầy đủ các dịch vụ thanh toán trước, trong và sau Tết. Ðối với các giao dịch tại máy ATM, BIDV Chi nhánh Thành Nam và Chi nhánh Nam Ðịnh tăng cường tần suất kiểm tra mức tồn quỹ nhằm có kế hoạch tiếp quỹ kịp thời, chuẩn bị sẵn sàng lượng tiền mặt đầy đủ. Chi nhánh bố trí nhân sự trực kiểm tra giám sát tình trạng hoạt động của các máy ATM thường xuyên, theo dõi camera 24/7 để đảm bảo hệ thống ATM của chi nhánh an ninh, an toàn và hoạt động thông suốt liên tục trong dịp Tết.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác cũng chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM dịp Tết Nguyên đán bảo đảm phục vụ tốt nhất (đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư có nhu cầu rút tiền mặt lớn); hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình giao dịch qua ATM, ưu tiên xử lý nhanh chóng đối với các trường hợp ATM nuốt thẻ của khách hàng; chủ động phương án đối với ATM tại các địa bàn thường xảy ra hiện tượng quá tải do nhu cầu giao dịch tăng đột biến. Ðồng thời, làm việc với các doanh nghiệp để điều chỉnh thời gian trả lương hợp lý; triển khai giải pháp thay thế ATM (chi trả tiền mặt tại bàn/quầy lưu động; chi trả qua máy POS của ngân hàng…); chủ động cung cấp thông tin, quảng bá, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử nhằm giảm tải việc rút tiền mặt tại ATM vào cùng thời điểm cũng như góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thực hiện tốt công tác phối hợp thu, chi ngân sách Nhà nước vào các ngày cuối năm và hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng về quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc phối hợp thu, chi ngân sách Nhà nước được diễn ra an toàn, thuận lợi và chính xác. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan như tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán… xử lý kịp thời các yêu cầu rà soát, khiếu nại của khách hàng theo quy định. Kiểm tra, rà soát các số liệu giao dịch phát sinh thực tế, đảm bảo chính xác, khớp đúng với số liệu trên sổ sách kế toán và số liệu báo cáo, thống kê. Thực hiện tốt công tác phối hợp thu, chi ngân sách Nhà nước vào các ngày cuối năm và hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng về quy trình, thủ tục theo quy định, đảm bảo việc phối hợp thu, chi ngân sách Nhà nước được diễn ra an toàn, thuận lợi và chính xác. Tăng cường công tác thông tin, quảng bá nhằm khuyến khích và hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử phù hợp, góp phần giảm giao dịch tiếp xúc trực tiếp. Chi nhánh NHNN tỉnh căn cứ quy định của NHNN Việt Nam về thời gian hoạt động của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong thời gian quyết toán cuối năm và Tết Nguyên đán để quy định và thông báo cho các ngân hàng, tổ chức tài chính trên địa bàn về thời điểm ngừng nhận chứng từ, đảm bảo xử lý kịp thời các chứng từ đã được gửi đến trong ngày, tránh để xảy ra chậm trễ, ách tắc trong thanh toán. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các thủ tục giao dịch nộp, rút tiền mặt qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, đảm bảo tuân thủ các quy định về giao nhận, bảo quản và vận chuyển tiền mặt. Chi nhánh NHNN tỉnh chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận, các vụ việc trên địa bàn có liên quan đến hoạt động thanh toán và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán. Xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn hoạt động ATM theo quy định. Chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tài chính trên địa bàn thực hiện tốt công tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp ngân sách qua hệ thống ngân hàng…

Với các giải pháp đồng bộ trên, hệ thống các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn cam kết đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn vay sản xuất, kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết, góp phần bình ổn thị trường; đảm bảo thanh khoản, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiền mặt, thanh toán cho các thành phần kinh tế; đảm bảo các máy ATM, thiết bị POS, đường truyền hoạt động an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu thanh toán, chi trả lương, thưởng trong dịp Tết. Bên cạnh đó, đảm bảo điều hòa, cung ứng tiền mặt nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ cả về số lượng và mệnh giá các loại tiền phục vụ nhu cầu người dân, doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Đức Toàn