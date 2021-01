Tập trung hoàn thành thu lệ phí môn bài năm 2021

Theo Cục Thuế tỉnh, dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu nguồn thu, nhưng lệ phí môn bài có ý nghĩa lớn trong việc kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế; đồng thời tạo tiền đề cho việc thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước trong cả năm. Vì vậy, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các Chi cục Thuế thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu lệ phí môn bài năm 2021 với tổng mức thu là 18,2 tỷ đồng.

Cán bộ đội Thuế liên xã khu vực Liễu Đề (Nghĩa Hưng) tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành quy định nộp lệ phí môn bài.

Trong đó, Cục Thuế tỉnh yêu cầu các đơn vị quyết liệt tổ chức ra quân thu lệ phí môn bài ngay từ những ngày đầu năm; đặc biệt phải chú trọng công tác tuyên truyền chính sách về thuế, những điểm mới liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thu, nộp lệ phí môn bài. Theo đồng chí Trần Phi Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thành phố Nam Định - Mỹ Lộc: Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, ngay trong quý IV-2020, Chi cục đã phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn tiến hành thống kê, điều tra, khảo sát xây dựng bộ thuế khoán và lệ phí môn bài năm 2021. Chi cục Thuế khu vực đã tổ chức tuyên truyền lưu động về lệ phí môn bài, chú trọng tuyên truyền ở các chợ và các tuyến đường trọng điểm; ngay sau đợt nghỉ Tết Dương lịch các phường, xã, thị trấn đã đồng loạt ra quân thu lệ phí môn bài 2021. Đồng chí Ngô Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bà Triệu (thành phố Nam Định) cho biết: Phường Bà Triệu là trung tâm kinh tế thương mại, dịch vụ của thành phố Nam Định, có 2 chợ lớn là đầu mối giao thương trong và ngoài tỉnh (Rồng, Mỹ Tho); có 17 tuyến phố chính với 90% hộ mặt đường đều kinh doanh, buôn bán. Đặc biệt, nhiều cơ sở thuê nhà trên địa bàn phường (tập trung ở tuyến phố Trần Hưng Đạo) để kinh doanh, không có địa điểm cố định. Các đặc điểm kể trên gây khó cho công tác quản lý, thu lệ phí môn bài do thời hạn thu tập trung trong tháng đầu năm. Vì vậy, phường Bà Triệu đã chủ động họp hội đồng tư vấn thuế phường, giao nhiệm vụ cho từng thành viên, tăng cường sự phối hợp giữa đội thuế, cán bộ tài chính kế toán, công an phường với mục tiêu hoàn thành ngay trong tháng 1-2021. Nhờ phát huy tinh thần phối hợp của các lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền nên đến trung tuần tháng 1-2021, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn phường đã chủ động hoàn tất nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo đúng quy định. Đồng chí Vũ Thị Thương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Nghĩa Hưng chia sẻ: Nghĩa Hưng là một trong 4 địa phương của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế do số lượng doanh nghiệp đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ còn ít. Công tác quản lý thu các sắc thuế, trong đó có thu lệ phí môn bài gặp nhiều khó khăn do địa bàn huyện rộng, trải dài ở 24 xã, thị trấn, mỗi cán bộ phải phụ trách thu thuế 4-5 xã. Nhằm đạt hiệu quả trong công tác thu lệ phí môn bài, Chi cục Thuế huyện đã giao nhiệm vụ thu cụ thể cho từng đội thuế, công chức thuế với mục tiêu nỗ lực khắc phục khó khăn, chú trọng bao quát nguồn thu để tránh thất thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu 850 triệu đồng lệ phí môn bài ngay trong tháng 1. Bên cạnh tuyên truyền lưu động, Chi cục Thuế huyện còn tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc đối thoại; tuyên truyền tại trụ sở người nộp thuế; giải đáp vướng mắc; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn liên quan đến chính sách thuế cho người nộp thuế. Chị Phạm Thị Hiên, chủ hộ kinh doanh đồ điện gia dụng thị trấn Liễu Đề chia sẻ: “Là hộ kinh doanh, tôi xác định rõ về nghĩa vụ nộp thuế của mình, nên hàng năm đều nộp sớm. Năm nay, các hộ kinh doanh cá thể như chúng tôi được giảm 1 tháng lệ phí nên tôi nghĩ mức thu lệ phí môn bài này là phù hợp trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19”.

Ngoài các biện pháp kể trên, trong công tác thu lệ phí môn bài năm nay, các đơn vị trong ngành Thuế đều chú trọng nhiệm vụ chuẩn bị lập bộ thu; chủ động rà soát, nắm bắt số doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới phát sinh trên địa bàn để kịp thời hướng dẫn thủ tục khai, nộp thuế môn bài theo quy định; thông báo và kịp thời đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp lệ phí môn bài vào ngân sách Nhà nước đúng thời hạn. Bên cạnh đó, để tránh thất thu, các Chi cục Thuế còn tăng cường kiểm soát độ chuẩn xác, sát thực đối với các trường hợp vẫn hoạt động hiệu quả nhưng cố tình lợi dụng tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp, báo ngừng nghỉ sản xuất, kinh doanh để trục lợi chính sách. Các Chi cục Thuế còn thực hiện nghiêm công tác thu lệ phí môn bài theo đúng quy định. Trong đó, việc thu lệ phí môn bài năm 2021 có áp dụng quy định miễn thu đối với các trường hợp như sau: Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra sản xuất kinh doanh đối với tổ chức thành lập mới, hộ và cá nhân lần đầu ra sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu và phải nộp lệ phí môn bài kể từ năm thứ 4. Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động có văn bản về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm dương lịch gửi cơ quan thuế trước ngày 30-1 thì không phải nộp lệ phí môn bài năm xin tạm ngừng (trừ trường hợp đã nộp lệ phí môn bài).

Nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực, ngành Thuế tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu lệ phí môn bài trước ngày 31-1-2021./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy