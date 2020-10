Hội Nông dân Xuân Trường phát huy hiệu quả nguồn vốn vay giúp hội viên sản xuất, kinh doanh

Với phương châm lấy lợi ích kinh tế, quyền lợi thiết thực của hội viên làm phương thức, động lực hoạt động để thu hút, tập hợp, vận động hội viên, những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) Xuân Trường đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nông dân xã Xuân Hòa cải tạo ao nuôi thủy sản.

Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, hàng năm, việc tổ chức các phong trào thi đua của Hội đều gắn với đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp, khoa học công nghệ, đào tạo nghề cho hội viên. HND huyện phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh huyện Xuân Trường thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 116 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 55 của Chính phủ. Với thế mạnh về mạng lưới phủ rộng đến từng thôn xóm, đến nay, số tổ vay vốn do HND quản lý chiếm 82% tổng số tổ vay vốn; có 5.382 hộ được vay với dư nợ trên 1.416 tỷ đồng. HND huyện còn phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh huyện Xuân Trường thực hiện các chính sách tín dụng khác của Chính phủ như: Cho vay theo Quyết định 63, 68/QĐ-TTg ngày 14-11-2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, nông thôn với 116 hộ vay số tiền trên 34 tỷ đồng. Các hộ vay vốn đã đầu tư mua 78 máy gặt, 38 máy làm đất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, góp phần thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn. Để giúp nông dân có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, các cấp HND trong huyện nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội gần 104 tỷ đồng cho 3.691 lượt hộ vay. Từ các nguồn vốn vay, hội viên nông dân trong huyện đã hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ; khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh. Bình quân hàng năm có 19.500 hộ nông dân đăng ký và có 14.800 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn thu hút hàng trăm lao động, cho thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức: Hỗ trợ về vốn, giống, ngày công lao động, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất... Hàng năm, các cấp HND trong huyện đã giúp từ 300-400 hộ v­ươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện đến nay còn 1,4%. Những năm qua, đã có hàng nghìn cán bộ, hội viên trở thành gương điển hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, kinh doanh, dịch vụ đạt hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như: Bà Đoàn Thị Nho, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Nhật Tân sản xuất máy cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp và hàng may mặc xuất khẩu; bà Mai Thị Nhung, Phó giám đốc Công ty Đình Mộc chuyên sản xuất máy cơ khí và sản xuất nông nghiệp với diện tích 110ha; ông Trần Hùng Quang, xã Xuân Trung sản xuất túi siêu thị xuất khẩu; ông Nguyễn Tiến Dũng, xã Xuân Ninh mở xưởng may mặc và cấy trên 80ha lúa lai; bà Trần Thanh Vân, Giám đốc Công ty TNHH Tam Hợp chuyên sản xuất các loại máy băm các sản phẩm phụ của nông nghiệp; các ông Vũ Quốc Tuấn, xã Xuân Ngọc, Phạm Văn Thặng, xã Xuân Bắc sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ; các ông Trần Thanh Năm, xã Xuân Vinh, Lê Văn Bản, xã Xuân Hòa, Nguyễn Viết Bằng, xã Xuân Phú, Nguyễn Văn Trung, xã Xuân Ninh nuôi trồng thủy sản…

Ngoài ra, các cấp HND trong huyện thực hiện tốt công tác quản lý, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) triển khai cho các hộ gia đình vay phát triển kinh tế trang trại, phát triển ngành nghề. Hàng năm, Ban Điều hành Quỹ HTND huyện phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và HTND tỉnh, Trung tâm Dạy nghề huyện, Phòng NN và PTNT tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, đào tạo nghề cho hội viên, nông dân nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Đến nay, đã có 105 hộ hội viên được vay vốn từ nguồn Quỹ HTND của tổ chức Hội với số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Cũng từ nguồn vốn Quỹ HTND, hội viên đã tích cực tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã thành lập mới 7 mô hình tổ hợp tác với 68 thành viên tham gia; thành lập 4 tổ hội nghề nghiệp với 42 thành viên tham gia, hoạt động ban đầu có hiệu quả, gắn kết nông dân cùng nhau phát triển sản xuất, tạo ra vùng sản xuất tập trung, đem lại lợi nhuận kinh tế cao. Việc phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay đã tạo điều kiện để hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển.

Thời gian tới, các cấp HND huyện Xuân Trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay, trong đó ưu tiên phát triển tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chú trọng đầu tư cho vay đối với các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi vay, giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn vay của các đối tượng được vay. Củng cố và phát triển vốn vay thông qua các tổ vay vốn và tiết kiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả vốn đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn tại các địa phương./.

Bài và ảnh: Lam Hồng