Vốn tín dụng chính sách hỗ trợ cựu chiến binh làm giàu

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn thực hiện tốt việc quản lý cho vay vốn tín dụng chính sách ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) để hỗ trợ nhiều hội viên CCB, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo với tinh thần “Thắng giặc năm xưa, thắng đói nghèo hôm nay”.

Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Hải Hậu, anh Phạm Hồng An ở xóm 9, xã Hải Ninh đã đầu tư mở rộng nhà xưởng, máy móc để nâng cao năng suất, tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các ban, ngành chức năng thông báo, phổ biến kịp thời chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hội viên nghèo; hướng dẫn và giám sát việc bình xét công khai, đúng đối tượng các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Phối hợp với Ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương xác nhận, đề nghị xử lý nợ của người vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, xử lý trường hợp chây ỳ, nợ quá hạn; tăng cường hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ các hộ xây dựng các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, sử dụng vốn vay có hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH tỉnh và các hội, đoàn thể các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường phối hợp với Ngân hàng CSXH, cấp uỷ, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Đến nay, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,093% tổng dư nợ. Hội cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cách quản lý của cán bộ và tổ chức Hội cơ sở; phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên. Công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn và đôn đốc người vay trả nợ gốc, lãi theo kỳ hạn thỏa thuận được các cấp Hội thường xuyên quan tâm thực hiện thông qua việc kiểm tra định kỳ, đột xuất. Qua kiểm tra, đã kịp thời uốn nắn những sai sót, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách.

Đến thăm mô hình phát triển kinh tế của CCB Cao Văn Viễn ở xóm 17, xã Hải Ninh (Hải Hậu), ông cho biết: Sau khi rời quân ngũ trở về, cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn do không có vốn. Với ý chí “Thắng giặc năm xưa, thắng đói nghèo hôm nay”, tôi quyết tâm đi tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi và được Hội CCB huyện cho tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật. Nhận thấy mô hình nuôi ếch Thái Lan đơn giản, đầu tư ít, thu lãi đều, hiệu quả kinh tế cao; tôi bàn bạc với gia đình vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện Hải Hậu đầu tư xây dựng 7 bể nuôi và 1 ao giống nuôi 5.000 con ếch”, bình quân ếch đạt trọng lượng 4 con/kg là có thể xuất bán được; từ 2-2,5 tháng xuất bán một đợt, trừ chi phí gia đình ông thu về 20 triệu đồng. Kinh tế gia đình ông Viễn dần ổn định, vươn lên khá giả. Không chỉ phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đối với các hội viên, Hội CCB xã Hải Ninh còn đẩy mạnh cho vay các đối tượng chính sách khác như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giúp các gia đình này có nguồn lực để phát triển kinh tế, như hộ anh Nguyễn Văn Đạt ở xóm 18, anh Phạm Hồng An ở xóm 9… Chia sẻ với chúng tôi, anh An cho biết: Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn do có cháu nhỏ bị dị tật bẩm sinh, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào xưởng gỗ nhỏ sát ngay nhà. Nhờ chăm chỉ làm việc cộng với khéo tay nên sản phẩm của gia đình anh được người dân ưa chuộng; thêm nữa bà con thường đặt hàng nhiều nhưng do thiếu vốn nên anh chẳng thể đầu tư mở rộng quy mô nhà xưởng và vật tư thiết bị. Được sự quan tâm của Hội CCB xã, tháng 6 vừa qua, gia đình anh được vay 50 triệu đồng ưu đãi để đầu tư một số thiết bị mới như máy cắt, xẻ, bào điện… Từ đó năng suất lao động nâng cao, thu nhập gia đình được tăng lên so với trước. Đồng chí Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội CCB xã khẳng định: “Đến tháng 6-2020, tổng dư nợ uỷ thác vốn tín dụng chính sách qua Hội CCB xã đạt 4 tỷ 326 triệu đồng. Tổng số dư tiết kiệm là 172 triệu đồng với 100% thành viên tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã thực sự là đòn bẩy cả về kinh tế lẫn tinh thần giúp nhiều gia đình hội viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã vượt qua mặc cảm hoà nhập với cộng đồng, tự tin phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống lâu dài”. Tính riêng huyện Hải Hậu, 6 tháng đầu năm 2020, Hội CCB huyện đã giải ngân nguồn vốn tín dụng uỷ thác giúp cho 85 hộ được vay vốn ưu đãi đưa tổng dư nợ các chương trình tín dụng do Hội CCB huyện quản lý đạt 77 tỷ 143 triệu đồng.

Hiện tại, tổng dư nợ tín dụng chính sách do Hội CCB tỉnh quản lý là 360 tỷ đồng với 466 hộ đang còn dư nợ. Tổng số dư tiết kiệm đạt 15 tỷ 936 triệu đồng, bình quân 1,3 triệu đồng/hộ. Toàn tỉnh hiện có 413 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng CSXH có dư nợ uỷ thác qua Hội CCB tỉnh. Thông qua nguồn vốn vay uỷ thác của Ngân hàng CSXH tỉnh đã góp phần cải thiện đời sống cho các CCB, vươn lên thoát nghèo trong 5 năm vừa qua, tạo thêm việc làm cho 11.771 lao động. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH các cấp; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm dành nguồn vốn ngân sách để chuyển sang Ngân hàng CSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay; đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền kinh nghiệm các mô hình kinh tế hiệu quả. Thường xuyên phối hợp kiểm tra, tự kiểm tra giám sát hoạt động của Hội, tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc, thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn đọng, lập hồ sơ nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan của người vay vốn. Phối hợp với Ngân hàng CSXH rà soát, đánh giá lại toàn bộ nội dung công đoạn ủy thác để có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác trong những năm tiếp theo./.

Bài và ảnh: Đức Toàn