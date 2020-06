Nghĩa Minh đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Là một trong những xã đầu tiên trong tỉnh được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) sớm nhất, từ năm 2013, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) tập trung chỉ đạo, đồng hành cùng với người dân nỗ lực tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới trở thành xã NTM nâng cao, kiểu mẫu của huyện, tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội vùng tây bắc huyện.

Một góc NTM nâng cao xã Nghĩa Minh hôm nay.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trịnh Văn Bạ, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Minh vui mừng cho biết: “Xã vừa được đoàn thẩm định chương trình xây dựng NTM nâng cao của huyện công nhận đạt 19/19 tiêu chí. Xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao. Hiện tại xã đang đặt mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu trong năm 2020”. Để có được thành quả như hiện tại, trong gần 6 năm qua, ngay sau khi được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nghĩa Minh quán triệt quan điểm nhận thức “xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc” để đề ra các chủ trương phù hợp. Xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân chung sức “nâng tầm” chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt theo hướng NTM nâng cao, kiểu mẫu theo phương châm “làm từ nhà ra xóm, từ xóm đến xã”. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã cử từng cán bộ xã, thôn, xóm đến từng hộ vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, sắp xếp nhà cửa, xây dựng nếp sống văn minh. Đồng thời xã tiếp tục tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của các cấp, trích ngân sách xã và huy động sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân để từng bước đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Hệ thống giao thông của xã gồm các tuyến đường liên xã, trục chính và các dong ngõ đã được nâng cấp thảm nhựa hoặc đổ bê tông dày 12cm, mặt đường rộng từ 5-6m, có đoạn rộng từ 8-10m đảm bảo 2 làn ô tô lưu thông thuận tiện. Đến cuối năm 2019, qua các đợt thẩm định của huyện, của tỉnh đánh giá hệ thống giao thông nông thôn của xã hoàn thiện nhất trong tỉnh. Hệ thống thủy lợi thường xuyên được cải tạo, nâng cấp và vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng thuận lợi cho tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và ứng phó hiệu quả với thiên tai rủi ro cấp độ 3. Nhiều công trình thủy lợi được đầu tư nâng cấp như: kè bờ sông Minh Châu, sông cửa làng Thắng Thượng, sông làng Thượng Kỳ, sông cửa làng Đông Ba, mương cấp III cầu UBND xã cũ; hệ thống thoát nước khu dân cư được đầu tư “3 cứng” (cứng thành, cứng đáy và nắp đậy cứng). Nước thải được thu gom tập trung tại các bể lắng trước khi thải ra môi trường. Vì vậy, mọi tuyến đường của xã đều thông suốt từ đồng về đến trung tâm, sạch sẽ, khô thoáng vào mùa mưa. Phối hợp với ngành Điện thay thế toàn bộ hệ thống đường dây, lắp đặt cột tròn mới; lắp đặt thêm 18 trạm biến áp mới và hệ thống đường điện ba pha dọc tỉnh lộ 487 để đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. Dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được lắp đặt hệ thống chiếu sáng cao áp; các đường trục, dong xóm được lắp đặt hệ thống chiếu sáng riêng biệt bằng đèn compact có chụp, chao đồng bộ. Về tiêu chí giáo dục, xã có 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia và “xanh - sạch - đẹp - an toàn”; trong đó trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Để phục vụ dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh ta với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, xã đã di chuyển các công trình trường mầm non, trạm y tế ra vị trí mới để tạo mặt bằng phục vụ thi công dự án. Về tiêu chí môi trường, xã đã đầu tư lắp đặt trên 400 thùng rác hai ngăn trên 11 tuyến đường (gồm 9 tuyến đường NTM kiểu mẫu trong khu dân cư; đường trục xã và tuyến Quốc lộ 37) để người dân thực hiện phân loại rác thải; các gia đình đã hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn bởi được trang bị thùng phân loại rác, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, giảm tải cho khu xử lý rác tập trung. Nhờ đó, việc kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn đạt kết quả tích cực. Hiện đã có 15 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn xã, kinh doanh hiệu quả trên các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, bê tông tươi, bê tông nhựa, nước sạch, đóng tàu, kinh doanh sản xuất giày da, dịch vụ thương mại… tạo việc làm ổn định cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động. Trong đó, có 2 doanh nghiệp lớn là Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động và dây chuyền sản xuất bao gói thực phẩm và in giấy nhiệt của Công ty TNHH Linh Giang với 100 lao động. Sản xuất nông nghiệp cũng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa với các mô hình liên kết theo chuỗi gồm: 100ha cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao được Công ty TNHH Toản Xuân (Ý Yên) ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân; chuyển đổi 20ha đất trồng lúa sang mô hình 2 màu - 1 lúa thích ứng với biến đổi khí hậu của Công ty TNHH Quang Minh; sản xuất cây đương quy, ngưu tất của Công ty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú... Người dân yên tâm bám đất, bám đồng ruộng, tham gia phát triển toàn diện kinh tế địa phương, chung tay cùng chính quyền xây dựng NTM kiểu mẫu. Thu nhập của người dân tăng nên việc đầu tư phát triển hệ thống giáo dục, y tế, khu dân cư mới đạt chuẩn theo tiêu chí NTM kiểu mẫu được thực hiện đồng bộ.

Sau gần 10 năm thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM rồi NTM nâng cao và đang tiến lên NTM kiểu mẫu, thu nhập của người dân trong xã không ngừng được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có sự cải thiện toàn diện về chất. Đến năm 2019, bình quân thu nhập của xã đã đạt gần 52 triệu đồng/người/năm; toàn xã không còn hộ nghèo. Đó vừa là thành quả cũng là tiền đề để những tháng cuối năm 2020, xã Nghĩa Minh phấn đấu được công nhận xã NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Thành Trung