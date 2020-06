Công ty Điện lực Nam Định hỗ trợ khách hàng phát triển năng lượng sạch

Sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm chi phí, giảm giá thành cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các hộ gia đình, giảm áp lực trong việc đầu tư, phát triển nguồn điện mới, đóng góp vào việc bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia. Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, Công ty Điện lực Nam Định đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng điện năng tiết kiệm, hiệu quả thông qua các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại ở doanh nghiệp; tổ chức giờ trái đất, chương trình gia đình tiết kiệm điện, trường học chung tay tiết kiệm điện... Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, những năm gần đây, Công ty Điện lực Nam Định và Sở Công Thương đã xây dựng nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển mạnh việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái ở các doanh nghiệp, hộ gia đình, góp phần giảm tải áp lực lên nguồn điện lưới quốc gia, hạn chế nguy cơ quá tải điện, bảo đảm công tác cung ứng điện luôn ổn định, an toàn trên địa bàn tỉnh.

Công ty Điện lực Nam Định kiểm tra hệ thống điện mặt trời áp mái trên địa bàn huyện Hải Hậu.

Đồng chí Đoàn Quốc Kiên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định cho biết, hoạt động truyền thông, khuyến khích khách hàng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh đang phát huy hiệu quả thiết thực. Từ đầu mùa hè 2020 đến nay, toàn tỉnh có thêm 28 khách hàng mới lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái; nâng số lượng khách hàng sử dụng năng lượng sạch toàn tỉnh hiện nay lên 126 tổ chức, cá nhân, tổng công suất phát điện đạt 694,07kWp. Trong 6 tháng đầu năm nay, hệ thống năng lượng mặt trời áp mái từ các gia đình, doanh nghiệp đã cung ứng, hòa vào lưới điện của tỉnh đạt 84.110kWh. Do số lượng khách hàng không ngừng tăng nhanh nên chi phí lắp đặt mỗi hệ thống năng lượng sạch đang giảm dần, từ khoảng hơn 40 triệu đồng trước đây xuống chỉ còn gần một nửa so với hiện nay. Hệ thống năng lượng mặt trời áp mái những năm trước thường nhập công nghệ từ Trung Quốc, có độ bền thấp do thường xuyên chịu tác động mạnh của khí hậu, thời tiết nhưng nay phần lớn đều nhập từ Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản nên độ bền khá cao. Hiệu quả lâu dài mang lại từ hệ thống điện mặt trời đang là bài toán khích lệ nhiều hộ dân trong tỉnh, nhất là ở các huyện ven biển. Ông Vũ Trung Tuyên, ở xóm 11, xã Hải Anh (Hải Hậu) cho biết, gia đình vừa đầu tư trên 800 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái với công suất 53kWp. Không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình, hệ thống điện mặt trời áp còn phát ngược lên lưới điện, bán lại điện cho Công ty Điện lực Nam Định, ước tính mỗi tháng thu về khoảng trên 13 triệu đồng.

Nhằm hỗ trợ khách hàng phát triển hệ thống năng lượng sạch, Công ty Điện lực Nam Định đã áp dụng nhiều chính sách phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tiếp nhận thông tin các khách hàng đăng ký bán điện từ dự án mặt trời mái nhà trên tất cả các kênh dịch vụ như: Cổng dịch vụ công quốc gia, Trung tâm Hành chính công của tỉnh, qua Trang thông tin trực tuyến (cskh.npc.com.vn) và Tổng đài chăm sóc khách hàng (1900.6769) hoặc khách hàng có thể đăng ký trực tiếp tại Phòng Giao dịch của Công ty và các Điện lực huyện, thành phố trực thuộc. Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ kỹ thuật của Công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ, đánh giá lợi ích của năng lượng mặt trời trong tiết kiệm điện; tư vấn, nghiệm thu dự án đảm bảo vận hành an toàn; tạo điều kiện tối đa về thủ tục cần thiết để khách hàng đăng ký bán điện; lựa chọn các thiết bị năng lượng mặt trời của các hãng có uy tín trên thị trường, giúp việc đầu tư, lắp đặt chính xác, bảo đảm an toàn hơn. Theo quy định của Chính phủ, đối với các khách hàng lắp đặt hệ thống năng lượng sạch trước ngày 30-6-2019, Công ty Điện lực Nam Định đều mua lại điện với giá 2.164 đồng/kWh, tương đương với 9,35 Uscent/kWh. Sau ngày 30-6-2020, giá mua lại điện là 1.943 đồng/kWh, tương đương với 8,38 Uscent/kWh. Mọi thanh toán tiền mua điện đều thực hiện qua các ngân hàng, tổ chức tín dụng, rất tiện lợi cho khách hàng.

Lắp điện mặt trời mái nhà là biện pháp hữu hiệu để giảm công suất sử dụng điện từ lưới điện quốc gia; giảm chi phí trực tiếp cho các hộ gia đình, doanh nghiệp, đồng thời giảm áp lực quá tải đối với các lộ đường dây, các trạm biến áp, đảm bảo cung ứng đủ nguồn điện cho nhu cầu sử dụng của nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Năm 2019, Công ty Điện lực Nam Định đã tiết kiệm được trên 49 triệu kWh. Từ hiệu quả của chương trình tiết kiệm điện, dự kiến năm 2020, ngành Điện sẽ tiết kiệm được khoảng trên 55 triệu kWh, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu