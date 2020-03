Công ty Điện lực Nam Định hướng tới sự hài lòng của khách hàng

Công ty Điện lực Nam Định là doanh nghiệp Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh. Đảng bộ Công ty hiện có 23 chi bộ trực thuộc bao gồm các phòng, ban và Điện lực cấp huyện, thành phố với 446 đảng viên trên tổng số 1.164 cán bộ, công nhân viên (CBCNV). Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã đoàn kết, thống nhất, tích cực chỉ đạo các đơn vị chủ động nhận định tình hình, tận dụng thời cơ, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhằm triển khai, thực hiện, hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV đã đề ra.

Công ty Điện lực Nam Định đầu tư nâng công suất Trạm biến áp 110kV Hải Hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Về sản xuất, kinh doanh, nhiệm kỳ qua, Công ty đã tổ chức cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt đảm bảo cấp điện phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp và bơm nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp; phục vụ sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng của tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm năm 2019 đạt 2 tỷ 490 triệu kWh, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao hàng năm. Nhịp độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân đạt 11,7% mỗi năm. Tăng trưởng bình quân hàng năm ở các thành phần phụ tải gồm: Công nghiệp, xây dựng 13,2%, điện sinh hoạt 8,2%, nông - lâm - ngư nghiệp 29,4%. Các khu vực có mức tăng trưởng cao như: Trực Ninh 19,1%, Vụ Bản 17,8%, Hải Hậu 16,1%, Nghĩa Hưng 15,5%. Tỷ lệ tổn thất điện năng lưới trung hạ thế năm 2019 đạt ở mức 7,2%, giảm được 1,21% so với năm 2015. Trong công tác quản lý vận hành lưới điện, đến hết năm 2019, lưới điện khu vực tỉnh ta đã phát triển, mở rộng nhiều lần so với đầu nhiệm kỳ. Lưới 110kV bao gồm 200km đường dây và 12 trạm, 22 máy biến áp với tổng công suất đặt là 776MVA. So với năm 2015, công suất đặt các máy biến áp 110kV tăng thêm gần 70%; đường dây trung áp là 2.480km, tăng 13%; trạm biến áp phân phối với tổng số 3.798 máy biến áp, công suất 1.466MVA, tăng thêm 52%. Trong giai đoạn 2015-2020, Công ty đã tổ chức thực hiện 589 hạng mục sửa chữa lớn với tổng số vốn 351 tỷ đồng; sửa chữa thường xuyên 223 tỷ đồng; qua đó lưới điện được củng cố, rút ngắn bán kính cấp điện, cải thiện chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng. Công tác thí nghiệm định kỳ, kiểm tra kỹ thuật lưới điện đã được duy trì, việc cân đảo pha, xử lý tiếp xúc đã thường xuyên được nhiều đơn vị quan tâm thực hiện. Việc theo dõi, duy trì điện áp đầu nguồn đường dây trung thế tại các trạm 110kV và đầu nguồn các trạm hạ thế đã được kiểm soát theo dõi đảm bảo đúng quy định. Số vụ sự cố trên lưới điện trung áp đã giảm nhiều so với năm 2015. Bên cạnh đó thời gian qua, Công ty đã tập trung cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn, chung tay thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới với tiêu chí số 4 về điện. Do nhu cầu nguồn vốn lớn, ngân sách địa phương hạn chế nên việc đầu tư lưới điện nông thôn hoàn toàn dựa vào kinh phí của ngành Điện. Trong nhiệm kỳ, Công ty đã đầu tư 138 dự án trên địa bàn nông thôn với tổng mức đầu tư 1.047 tỷ đồng. Xây dựng mới và cải tạo 301km đường dây trung thế và 1.502km đường dây hạ thế, xây dựng và cải tạo 471 trạm biến áp. Đến cuối năm 2017 có 209/209 xã, thị trấn (đạt 100%) hoàn thành tiêu chí số 4 về điện, về đích trước 1 năm so với kế hoạch.

Cùng với đó, công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng có nhiều đổi mới, thay đổi từ cung cấp điện sang cung cấp dịch vụ điện với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trung tâm”. Các chỉ tiêu về điện thương phẩm, giá bán điện bình quân trong nhiệm kỳ đều đạt theo kế hoạch được giao. Công ty đã phối hợp tốt với Trung tâm chăm sóc khách hàng và Tổng đài chăm sóc khách hàng (19006769) của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cơ bản giải đáp các yêu cầu của khách hàng, không để tồn đọng. Tính đến hết năm 2019, lượng cuộc gọi của khách hàng khu vực tỉnh Nam Định về Tổng đài đạt 85 nghìn lượt, trong đó số lượng Công ty tiếp nhận xử lý đạt 60 nghìn lượt chiếm 70% số cuộc gọi. Công tác kiểm tra giám sát mua bán điện đã được tăng cường. Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra bắt giữ 429 vụ trộm cắp điện, thu bồi thường 10,087 triệu kWh, góp phần giảm tổn thất điện năng. Tuân thủ đầy đủ pháp luật về đo lường, hoàn thành kế hoạch thay định kỳ hàng năm với mức bình quân 150 nghìn công tơ. Công tác tuyên truyền tiết kiệm điện tiếp tục được đẩy mạnh qua các chương trình "Giờ trái đất", "Gia đình tiết kiệm điện", "Trường học chung tay tiết kiệm điện". Sản lượng tiết kiệm điện đạt gần 2% mỗi năm. Hàng năm, Công ty tổ chức các hoạt động tri ân khách hàng vào tháng 12, kết hợp thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội. Điểm hài lòng khách hàng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức đánh giá hàng năm, Công ty đã có nhiều tiến bộ, trong đó năm 2018 điểm hài lòng khách hàng đạt 8,02/10 điểm...

Đồng chí Trần Mạnh Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định cho biết, đạt được những kết quả, thành tích nổi bật như trên là do đơn vị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trong đó có việc chăm lo, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trong đó, công tác chính trị tư tưởng được thực hiện đồng bộ, có nền nếp, đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Công ty. Từ đó chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong Công ty, thường xuyên biểu dương những điển hình tiên tiến trong công tác sản xuất kinh doanh. Công tác tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nền nếp, hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên được tăng cường. Trong nhiệm kỳ đã cử 7 cán bộ thuộc diện quy hoạch lãnh đạo quản lý tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị; 73 cán bộ chủ chốt tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị; 26 đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc tham gia tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức; cử 136 quần chúng xuất sắc học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ đã có 78 đồng chí có trình độ thạc sĩ, tăng thêm 51 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ. Công tác tổ chức, cán bộ và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch; việc quản lý, phát triển đảng viên mới được Đảng bộ Công ty quan tâm, thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 99 đảng viên, vượt 65% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới do nghị quyết Đại hội khóa XIV của Đảng bộ đề ra. Tỷ lệ chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trong nhiệm kỳ đều đạt gần 90%, không có chi bộ yếu kém.

Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm luôn đạt từ 98% đến 100%, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Qua nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, 100% cán bộ quản lý các cấp trong Công ty đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng phương hướng, mục tiêu cụ thể để phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, tiếp tục duy trì đoàn kết, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh hoạt động hiệu quả; xây dựng Công ty nằm trong tốp khá của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; đảm bảo cung ứng đủ điện cho khách hàng với chất lượng tốt, dịch vụ khách hàng ngày càng nâng cao; tham gia thành công vào thị trường bán lẻ điện; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; cải thiện đời sống CBCNV; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước./.

Bài và ảnh: Xuân Thu