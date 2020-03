Các ngân hàng "vào cuộc" giảm ảnh hưởng của dịch COVID-19

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về chia sẻ khó khăn với khách hàng trước tác động bởi dịch COVID-19, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã ban hành nhiều gói hỗ trợ ưu đãi với lãi suất phù hợp đảm bảo đồng hành cùng các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank Nam Định.

Thực hiện chỉ đạo của Chi nhánh NHNN tỉnh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã cân đối nguồn vốn; rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, mức độ thiệt hại do ảnh hưởng dịch COVID-19 của khách hàng đang vay vốn, nhất là những ngành, lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều như: du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu. Từ đó, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay… theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong thực hiện hỗ trợ, Chi nhánh NHNN tỉnh cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng xây dựng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên cơ sở đánh giá mức độ ảnh hưởng thiệt hại của từng khách hàng, đảm bảo đúng thực trạng nhằm ngăn chặn lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Đồng thời, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiến hành thủ tục, tháo gỡ khó khăn về hoạt động vay vốn. Hiện tại, ngoài thị trường Trung Quốc, đối với các thị trường xuất khẩu khác, các ngân hàng đang theo dõi nghiên cứu chính sách để áp dụng cho phù hợp với thực tế. Theo tổng hợp của Chi nhánh NHNN tỉnh, hiện tại đã có 4 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với mức độ thiệt hại là 821,86 tỷ đồng. Trong đó, có 3 doanh nghiệp thuộc ngành sợi, dệt, nhuộm may mặc là Công ty CP May Sông Hồng, Công ty TNHH Sợi dệt nhuộm Yulun, Công ty TNHH Newstar (thiệt hại 722,54 tỷ đồng) và 1 doanh nghiệp du lịch là Công ty CP Du lịch Tân Phú (thiệt hại 99,32 tỷ đồng). Là một trong những ngân hàng tiên phong và chủ động sớm nhất hỗ trợ khách hàng, Chi nhánh Vietcombank Nam Định đã nhanh chóng triển khai gói ưu đãi hỗ trợ khách hàng ngay từ ngày 10-2. Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, Giám đốc Vietcombank Nam Định cho biết: Hiện tại, Vietcombank Nam Định đang áp dụng 2 biện pháp hỗ trợ là thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn đối với các khách hàng thuộc ngành nghề: sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực vận tải kho bãi; du lịch, nhà hàng, khách sạn; thực phẩm và đồ uống có cồn; các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ yếu với thị trường Trung Quốc (thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày…) và những ngành chịu tác động khác theo đánh giá cập nhật và thông báo của Vietcombank Việt Nam. Đối với các khoản dư nợ bằng VNĐ: giảm 1%/năm lãi suất dư nợ ngắn hạn; giảm 1,5%/năm lãi suất dư nợ trung và dài hạn. Đối với khách hàng hiện có dư nợ vay bằng USD: giảm 0,5%/năm lãi suất dư nợ ngắn hạn và 0,75%/năm lãi suất dư nợ trung và dài hạn. Các khoản vay mới sẽ giảm lãi suất tối đa 1%/năm với khoản vay bằng VNĐ và 0,5%/năm lãi suất với vay USD. Chương trình áp dụng đến hết 30-4-2020. Hiện đã có 3 doanh nghiệp thuộc ngành sợi, dệt, may mặc trên địa bàn tỉnh gồm Công ty CP May Sông Hồng, Công ty TNHH Sợi dệt nhuộm Yulun, Công ty TNHH Newstar đã được Vietcombank Nam Định miễn, giảm lãi vay của dư nợ giá trị 31,95 tỷ đồng. Còn Công ty CP Du lịch Tân Phú hiện đang phối hợp với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh tỉnh để lựa chọn biện pháp hỗ trợ phù hợp nhất. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn tỉnh cũng nhanh chóng vào cuộc triển khai các gói ưu đãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 14-2-2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh tỉnh và chi nhánh Thành Nam triển khai gói tín dụng quy mô 5.000 tỷ đồng dành riêng cho các khách hàng cá nhân có dư nợ vay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gồm: Nông nghiệp, xuất khẩu và du lịch. Trong đó tập trung ưu tiên các khoản vay đầu tư sản xuất, kinh doanh các nông sản như: Thanh long, dưa hấu, mít, chuối; các mặt hàng thủy, hải sản như cá tra, cá ba sa, các mặt hàng cá da trơn; du lịch bao gồm cả lĩnh vực phụ trợ như nhà hàng, khách sạn; và xuất khẩu chủ yếu với thị trường Trung Quốc. Điểm đặc biệt của gói tín dụng này là khách hàng của BIDV sẽ được hưởng mức lãi suất cố định chỉ 5,5%/năm trong tối đa 4 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Chương trình áp dụng đến hết 30-4-2020 hoặc đến khi đạt quy mô gói. Ngoài ra, BIDV cũng đang triển khai gói tín dụng 10 nghìn tỷ đồng áp dụng mức lãi suất cho vay từ 6,5%/năm và từ 7,5%/năm cho các khách hàng cá nhân thông thường vay sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) chi nhánh tỉnh đã triển khai các gói cho vay ưu đãi bằng tiền Việt và ngoại tệ với tổng giá trị gần 3.000 tỷ đồng và mức lãi suất giảm từ 1%-1,5% so với biểu lãi suất hiện hành của TPBank; đồng thời, xem xét gia hạn nợ, cơ cấu lại nợ, không áp dụng lãi phạt… Chương trình được áp dụng đến hết tháng 6-2020. Bên cạnh đó, TPBank sẽ tiến hành rà soát để đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi dịch như du lịch, khách sạn, các công ty vận tải lữ hành, các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa từ Trung Quốc. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) cũng triển khai hỗ trợ giảm lãi suất cho vay tới 1,5%/năm đối với các khoản vay không có tài sản bảo đảm và giảm tới 1,0%/năm đối với các khoản vay có tài sản bảo đảm cho các khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Với các giải pháp trên, ngành Ngân hàng đang thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng xã hội, luôn đồng hành, chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp và người dân. Các ngân hàng đều xác định trong thời điểm hiện tại, lợi nhuận chỉ là mục tiêu thứ yếu; ưu tiên hàng đầu hiện nay là rà soát khó khăn để có biện pháp đồng hành, hỗ trợ kịp thời, giúp khách hàng vượt khó, phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Đức Toàn