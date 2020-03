Những mô hình kinh tế hiệu quả của nông dân xã Hải Đông

Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2003, đến nay, anh Nguyễn Văn Luật ở xóm Tây Cát, xã Hải Đông (Hải Hậu) đã sở hữu trang trại tổng hợp rộng 4,5ha với 4 ao nuôi cá, 1 ao nuôi tôm, xuất bán hàng trăm con lợn, hơn 4 vạn con gà thịt mỗi năm. Được biết, gần 20 năm trước, khi UBND xã Hải Đông có chủ trương chuyển đổi vùng đất trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, anh đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng, từng bước xây dựng chuồng trại, kè ao, quy hoạch khu vực ao nuôi tôm, cá. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trang trại lớn trong và ngoài nước, tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm do Hội Nông dân (HND) tổ chức, anh Luật đã ứng dụng công nghệ, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và tuân thủ nghiêm các quy trình trong chăn nuôi nên mô hình trang trại của gia đình anh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2019, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nhưng do phòng dịch tốt, trang trại thu lãi trên 3 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với thu nhập 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng; đồng thời anh còn chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhiều hộ nông dân khác phát triển chăn nuôi, có hộ cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm. Anh Luật đã được nhận nhiều bằng khen, giải thưởng như “Sao Thần Nông”, “Lương Định Của”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu”...

Còn tại xóm Nam Châu, Đinh Văn Thuận được nhiều người biết tiếng là một tỷ phú nông dân trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm. Sau khi tốt nghiệp đại học, trải qua nhiều nghề, năm 2013, anh Thuận quyết định về quê lập nghiệp. Anh mạnh dạn thuê hơn 2ha đất ruộng, san lấp, cải tạo đất, đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu, quy hoạch thành các vùng chuyên canh cây đinh lăng dược liệu kết hợp nuôi trồng thủy sản. Đến nay, trang trại của anh đã mở rộng với diện tích gần 4ha trồng đinh lăng, thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng. Từ cây đinh lăng, anh còn hợp tác với một số công ty nghiên cứu thành công và đưa ra sản phẩm “mứt đinh lăng Đinh Thuận” là sản phẩm từ đinh lăng mới nhất trên thị trường hiện nay. Ngoài ra, anh còn thử nghiệm mô hình nuôi chim yến, được HND của huyện đánh giá cao. Đây chỉ là hai trong rất nhiều điển hình nông dân của xã năng động trong phát triển kinh tế, góp phần quan trọng nâng cao đời sống gia đình và làm giàu cho quê hương.

Đồng chí Vũ Văn Bách, Chủ tịch HND xã Hải Đông cho biết: Với trên 1.600 hội viên, thời gian qua, HND xã đã có nhiều hoạt động thiết thực khuyến khích, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế như: phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với thế mạnh của xã là nông nghiệp và thủy sản; vận động nông dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng thời vụ. Hàng năm, HND xã phát động hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi ở 4 cấp. Năm 2019 toàn xã đã có 495 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; trong đó 6 hộ cấp Trung ương, 45 hộ cấp tỉnh, 135 hộ cấp huyện, 309 hộ cấp xã. Tiêu biểu như các hội viên: Nguyễn Văn Luật, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Khuynh, Nguyễn Công Uẩn, Đinh Văn Thuận, Phạm Đức Lợi hàng năm thu nhập từ 2 đến 4 tỷ đồng trở lên. Bên cạnh đó, HND xã còn đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. Trong năm đã phối hợp với Hội cấp trên tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 408 lượt cán bộ, hội viên của 2 tổ hội nuôi trồng thủy sản về kinh nghiệm, kỹ năng xử lý một số bệnh thường gặp ở tôm, cá; 1 lớp nuôi tôm công nghiệp. Các thành viên 2 tổ hội nuôi trồng thủy sản cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, gắn kết chặt chẽ trong cung cấp nguồn giống và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giúp nhau nâng cao giá trị hàng hóa. Nhờ đó, sản lượng thủy sản cả năm của xã đạt 2.715 tấn. Hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân thường xuyên được quan tâm. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội là 90 triệu đồng, tập trung cho 4 hộ vay phát triển, đầu tư dự án sản xuất chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. HND xã còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác và tín chấp cho 843 hộ vay với dư nợ trên 116,7 tỷ đồng. Các nguồn vốn do Hội quản lý đều duy trì và tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững, thúc đẩy sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, trong năm, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo điều kiện cho 1 hộ nông dân vay vốn, đầu tư mua máy cấy đầu tiên của xã, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Những mô hình kinh tế hiệu quả của nông dân xã Hải Đông đã thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nâng cao mức sống người dân nông thôn. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 50 triệu đồng, tổng nguồn thu trên địa bàn toàn xã đạt 401 tỷ đồng./.

Lam Hồng