Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Một góc thành phố Nam Định. Ảnh: Viết Dư

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ và đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy tiến hành rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy duy trì, thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chế độ giao ban, hội họp; mở rộng dân chủ trong lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thực hiện nghiêm việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy tổ chức Đảng trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các ngành, các cấp bằng việc chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đề ra nhiều giải pháp để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh hơn việc xây dựng đoàn kết nội bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với công việc được giao… coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng. Cùng với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Xây dựng chính quyền vững mạnh”, “Dân vận chính quyền”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc”; hướng nội dung các phong trào vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Công tâm, thạo việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường mối liên hệ với nhân dân”, “Xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh”... Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, người đứng đầu các đơn vị, địa phương đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như công tác cải cách hành chính; chế độ, chính sách, đất đai; giải phóng mặt bằng; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo... đưa ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng khâu, từng việc. Tăng cường công tác quản lý đất đai; tập trung xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, không để phát sinh vi phạm mới theo Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; quản lý đô thị; bảo vệ môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ chính sách, đặc biệt là gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong công việc chung; phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hy sinh lợi ích của cá nhân vì lợi ích chung của cộng đồng. Đồng chí Trần Văn Biển, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Huy Liệu (Vụ Bản) cùng với tập thể chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường đã có nhiều đổi mới trong phương pháp giảng dạy, nêu gương tự học và sáng tạo, truyền cảm hứng cho học sinh trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Đảng viên Đặng Văn Ba, Chi bộ thôn 2, xã Mỹ Hưng (Mỹ Lộc) luôn gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế. Với lòng nhiệt huyết, ông luôn đau đáu suy nghĩ phải làm như thế nào để khai thác tiềm năng đất đai; từ đó đã quyết tâm dùng số tiền dành dụm ít ỏi của gia đình và vay thêm ngân hàng để cải tạo diện tích ruộng trũng canh tác không hiệu quả hình thành trang trại nuôi thủy sản. Trung bình mỗi năm, trang trại của gia đình ông xuất ra thị trường từ 10-13 tấn cá các loại; doanh thu ước đạt từ 500-600 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, vào thời điểm ốc bươu vàng nở rộ, ông còn tổ chức thu mua để sơ chế làm thức ăn cho đàn vật nuôi với số lượng từ 2-3 tạ/ngày. Cách làm này không chỉ tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương mà còn góp phần hạn chế và làm giảm nạn ốc bươu phá hại mùa màng. Năng động trong phát triển kinh tế, đảng viên Đặng Văn Ba luôn sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với các trang trại, gia trại trong xã, cùng hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập của người dân địa phương…

Với nhiều cách làm sáng tạo, đề ra những giải pháp cụ thể mang tính đột phá, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã và đang phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa ổn định sản xuất phát triển kinh tế - xã hội. Quý I-2022, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,23%; tổng giá trị hàng xuất khẩu ước tăng 20%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước tăng 93% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các lĩnh vực văn hoá xã hội có bước phát triển ổn định; ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

Văn Trọng