Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND,

Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Nam Định

Ngày 10-5-1947, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Nam Định được thành lập. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, LLVT thành phố Nam Định đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố, góp phần tô thắm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đảng ủy Quân sự thành phố Nam Định ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh của công nhân Dệt Nam Định phát triển sâu rộng chuyển từ tự phát đến tự giác, nhân dân đấu tranh anh dũng kiên trì, bền bỉ, góp phần cùng cả nước làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử. Sau Cách mạng Tháng Tám, do hậu quả của nạn đói, nạn dốt, “thù trong, giặc ngoài”, chính quyền cách mạng non trẻ vừa mới thành lập đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng bộ, nhân dân thành phố Nam Định vừa tập trung xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, vừa chăm lo bảo đảm đời sống của người dân. Sau khi thực dân Pháp nổ súng tại Sài Gòn, quay lại xâm lược nước ta ngày 23-9-1945, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, nhiều thanh niên tự vệ và dân quân thành phố tình nguyện lên đường “Nam tiến” đánh giặc. Trước tình hình mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng LLVT, luyện tập quân sự, sắm sửa vũ khí sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, thu hút được nhiều thanh niên, công nhân, nông dân cùng tham gia. Đêm 19-12-1946, cả thành phố Nam Định rền vang tiếng súng cùng toàn quốc kháng chiến chống Pháp xâm lược. Tự vệ thành phố nổ mìn ngả cây to dọc đường Trần Hưng Đạo và ngã tư Cửa Đông đến Tòa thị sảnh. Nhiều người dân thành phố đã mang đồ đạc ra đường làm chướng ngại vật chặn bước tiến của quân địch. Ngày 1-7-1954, thành phố Nam Định được giải phóng, Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, dồn sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Với khẩu hiệu “Thóc vượt cân, quân thừa người”, trong 3 năm (1965-1967) thành phố đã có 5.887 người nhập ngũ. Riêng năm 1972, có 1.515 thanh niên nhập ngũ, vận chuyển vào chiến trường miền Nam 84.754 tấn hàng theo đường thủy và 170.778 tấn hàng theo đường bộ. Trong cuộc không kích 12 ngày đêm của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc tháng 12-1972, quân và dân thành phố Nam Định đã bắn rơi 18 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái. Những chiến công, đóng góp to lớn của quân, dân thành phố Nam Định cùng với thắng lợi cả nước đã buộc đế quốc Mỹ phải trở lại đàm phán, ký kết hiệp định Paris ngày 27-1-1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ghi nhận những thành tích, công lao đóng góp trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương; phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” cho quân và dân thành phố.

Lực lượng dân quân tự vệ phường Hạ Long (thành phố Nam Định) tập luyện bắn súng tiểu liên AK. Ảnh: Hoàng Tuấn

Trong giai đoạn hiện nay, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; hiệu quả của nền kinh tế được nâng lên. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng làm thay đổi rõ nét cảnh quan thành phố, tạo điều kiện phát triển toàn diện các lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới được tăng cường. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của LLVT thành phố; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, diễn tập giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ các sự kiện quan trọng của thành phố luôn được Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao và biểu dương khen thưởng. Tỉnh đã lựa chọn thành phố Nam Định là đơn vị xây dựng điểm LLVT vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Công tác xây dựng lực lượng được bảo đảm đủ theo biên chế, chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là chất lượng về chính trị. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng cao. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được triển khai đồng bộ. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương Quân đội, nhất là thực hiện các Quyết định 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện tốt. Các phong trào Thi đua quyết thắng được phát động sâu rộng, hiệu quả như “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Thi đua giành 3 nhất”; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “75 ngày đêm hành động mẫu mực”; “Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả”… Điểm nổi bật trong phong trào thi đua Quyết thắng là gắn kết chặt chẽ với thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đồng hành cùng em đến trường”. 5 năm qua, thành phố Nam Định là đơn vị “Lá cờ đầu” trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh khen thưởng. Đặc biệt, năm 2017, LLVT thành phố được Đảng, Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì”.

Bước vào giai đoạn mới, mục tiêu đặt ra đối với Đảng bộ thành phố Nam Định là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu xây dựng thành phố Nam Định văn minh, hiện đại, gắn với đô thị thông minh. Cùng với đó là yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao về công tác QP, QSĐP. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT thành phố sẽ phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể:

Một là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định 21/2019/NĐ-CP, ngày 22-2-2019 của Chính phủ về “Khu vực phòng thủ”, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp về công tác QP, QSĐP. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho LLVT và các tầng lớp nhân dân thành phố, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ QP, QSĐP trong tình hình mới; không để bị động bất ngờ.

Hai là: Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Nam Định vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ quân sự các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ba là: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đối với nhiệm vụ QP, QSĐP. Tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng cao sức mạnh tổng hợp, chất lượng toàn diện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP.

Bốn là: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, cấp bách, đưa phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của LLVT thành phố Nam Định, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố quyết tâm đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm gọn, mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ thành phố đã đề ra, xây dựng thành phố Nam Định giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.