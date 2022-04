Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Chi bộ thôn Cư Nhân làm theo lời Bác

Thôn Cư Nhân, xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) hiện có 191 hộ với 598 nhân khẩu. Chi bộ Cư Nhân có 25 đảng viên. Thời gian qua, Chi bộ thôn luôn vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Trịnh Xuân Nhâm (ngoài cùng bên phải), Bí thư Chi bộ thôn Cư Nhân bàn bạc với đảng viên và nhân dân hưởng ứng kế hoạch trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 tại khu vực sân vận động của thôn.

Hưởng ứng lời Bác dạy “Mùa xuân là Tết Trồng cây”, đầu năm 2022, Chi bộ thôn Cư Nhân đã triển khai việc trồng cây ăn quả, cây bóng mát để tạo cảnh quan môi trường sân vận động và trục đường liên xã đoạn qua thôn. Đồng thời tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn, con em xa quê góp công, góp của để tiến hành trồng gần 500 cây phi lao, bạch đàn, mít ở những địa điểm đã định. Công việc tưởng chừng đơn giản bởi nếu chỉ mua cây về trồng thì mất vài triệu đồng và hàng chục công lao động; tuy nhiên chất đất ở sân vận động của thôn có độ chua nên trồng cây sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây. Để đảm bảo việc trồng cây đạt kết quả cao thì phải xúc bỏ toàn bộ đất chua và thay bằng đất màu dẫn tới tốn kém hơn rất nhiều về công sức, tiền của và thời gian. Từ khó khăn trên, Chi bộ đã tích cực tuyên truyền trên loa truyền thanh về truyền thống đoàn kết của thôn, ý nghĩa, hiệu quả của việc trồng cây và công khai minh bạch chủ trương, cách làm để nhân dân đồng thuận thực hiện. Các đảng viên trong chi bộ tiên phong ủng hộ, đóng góp từ 500 nghìn đồng đến 4 triệu đồng, tự nguyện ra trông nom việc nạo vét đất, tham gia hướng dẫn kỹ thuật trồng cây. Kết quả đến nay, thôn đã trồng được toàn bộ số cây theo dự định với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Diện mạo khuôn viên sân vận động trên 5.000m2 và trục đường qua thôn như được khoác thêm tấm áo mới xanh mát, khang trang. Nhân dân trong thôn rất vui mừng, phấn khởi, thường xuyên chăm sóc, tưới nước cho cây, tình đoàn kết càng thêm bền chặt.

Chia sẻ về cách làm ở thôn trong việc đưa việc học và làm theo Bác đi vào đời sống, đồng chí Trịnh Xuân Nhâm, Bí thư Chi bộ thôn Cư Nhân cho biết: “Điều quan trọng là có sự lãnh đạo tập trung thống nhất trong cấp ủy chi bộ, tạo sự đồng thuận cao giữa các đảng viên. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo gương Bác đến nhân dân để tạo đồng thuận. Việc học tập và làm theo Bác phải được minh chứng rõ nét qua những việc làm thực tế. Các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của thôn đều được người dân tin tưởng và ủng hộ, do đó đã huy động được sức mạnh tập thể của người dân”. Từ năm 2016 đến nay, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, nhân dân trong thôn đã đóng góp trên 5 tỷ 714 triệu đồng; tự nguyện chặt hạ cây cối, tháo dỡ công trình trên đất, hiến 1.452m2 đất ở, đất ao vườn và hơn 4.000m2 đất ruộng để xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, làm đường dong ngõ, đường trục xã, cổng làng, sân vận động thôn, tu sửa đình làng, mua sắm dụng cụ thể dục thể thao. Sau khi về đích nông thôn mới năm 2018, cán bộ, đảng viên, nhân dân thôn Cư Nhân vẫn tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, thôn đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao và đạt trên 90% các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Không chỉ đoàn kết trong phong trào xây dựng nông thôn mới… Chi bộ thôn Cư Nhân còn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở mang ngành nghề. Từ việc chỉ đạo thành công công tác dồn điền, đổi thửa, ruộng không còn manh mún, nhỏ lẻ như trước, thôn Cư Nhân tập trung quy hoạch các vùng trồng lúa đặc sản, cánh đồng lớn, cánh đồng lúa chất lượng cao; hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được bê tông hóa, thuận tiện cho việc canh tác, đưa cơ giới vào sản xuất. Tổng diện tích cấy lúa hàng năm của thôn là 42ha, trong đó giống lúa năng suất và chất lượng cao chiếm 100%, thôn không có ruộng bỏ hoang. Những diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang làm kinh tế trang trại, gia trại đem lại thu nhập hiệu quả gấp nhiều lần so với trồng lúa. Bên cạnh đó, thôn phát huy thêm các ngành nghề dịch vụ kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, nghề mộc, hàn, xây dựng, tạo việc làm đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhân dân. Đời sống nhân dân từng bước cải thiện. Thu nhập của người dân trong thôn nhờ vậy không ngừng được nâng lên, bình quân đạt trên 61 triệu đồng/người/năm. Cả thôn chỉ còn 2 hộ nghèo. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiều năm liền, Chi bộ thôn Cư Nhân luôn đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 1967 đến nay, thôn Cư Nhân luôn giữ vững danh hiệu thôn Văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%. Năm 2021, Chi bộ vinh dự được UBND huyện Mỹ Lộc tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021./.

Bài và ảnh: Văn Trọng