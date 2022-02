Vai trò lãnh đạo của Đảng ở Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh hiện có 114 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng Đảng ủy Công ty đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Công nhân Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh vận hành đường ống kho xăng dầu.

Đồng chí Lưu Đào Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh cho biết: Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Đảng ủy Công ty luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân, nhất là phổ biến các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh và các chế độ, quyền lợi của người lao động; tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và công khai tại trụ sở doanh nghiệp để cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị thực hiện. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng Điều lệ Đảng và xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời phân công các đồng chí trong Đảng ủy lãnh đạo phụ trách, theo dõi chỉ đạo công tác sản xuất của đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng; kiểm tra, đôn đốc các chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt nhằm bảo đảm được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và đảng viên. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng được chú trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên đơn vị phát động các phong trào thi đua, phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, kết nạp. Năm 2021, Đảng ủy Công ty đã kết nạp 8 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức 2 đảng viên; đang hoàn thiện hồ sơ kết nạp cho 5 quần chúng ưu tú. Mặt khác, Đảng ủy đã giới thiệu 100% đảng viên về sinh hoạt, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ địa phương nơi cư trú, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chủ động phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Trong lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy cùng HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động đẩy mạnh nghiên cứu tìm giải pháp tháo gỡ, duy trì sản xuất, kinh doanh và mở rộng dịch vụ, bảo đảm việc làm và thu nhập, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong cán bộ, công nhân. Cùng với tăng cường đầu tư nâng cấp hệ thống các cửa hàng xăng dầu khang trang, văn minh, lịch sự, khẳng định thương hiệu Petrolimex. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty đổi tên các cửa hàng xăng dầu theo nhận diện thương hiệu mới; triển khai quy trình bán hàng 5 bước, thanh toán không dùng tiền mặt... tạo ra sự khác biệt thể hiện ưu thế riêng đã thu được kết quả rất tích cực. Đặc biệt trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công ty đã xây dựng phương án dự trữ, vận chuyển xăng dầu trong điều kiện phong tỏa cô lập và sửa đổi các quy trình thủ tục phát hàng và luân chuyển chứng từ tại kho, các đơn vị trong nội bộ nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch. Tổ chức phương án phân luồng tại các cửa hàng xăng dầu để đảm bảo giãn cách và rút ngắn thời gian tiếp xúc của khách hàng với nhân viên nhằm giảm thiểu rủi ro. 100% các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề đều chuyển sang hình thức trực tuyến và lắp đặt hệ thống POS thanh toán đa chiều, chấp nhận các loại thẻ ngân hàng cũng như thanh toán bằng các ứng dụng ví điện tử, các ứng dụng iPay..., qua đó phần nào giảm được chi phí lưu thông tiền mặt, an toàn trong quản lý tiền hàng và giảm thiểu rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch như: Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nam Định (Sở Y tế) tổ chức 2 lớp đào tạo cấp giấy chứng nhận cho trên 50 người đại diện của các đơn vị trực thuộc về kiến thức phòng chống dịch trong điều kiện đặc thù của ngành nghề và kỹ năng nghiệp vụ lấy mẫu, thực hiện Test nhanh theo tiêu chuẩn của kỹ thuật viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch của Công ty qua đó định kỳ Test kiểm tra, Test xác suất hoặc Test nhanh khi có nguy cơ. Trang bị các dụng cụ phòng hộ cho cán bộ, công nhân viên như khẩu trang y tế, kính chống giọt bắn, dung dịch sát khuẩn cho mỗi cá nhân, trang bị bình phun và cấp phát thuốc khử khuẩn cho từng đơn vị phun hàng ngày tại các khu vực bán hàng của cửa hàng và kho xăng dầu. Do đó trong 2 năm qua tại Nam Định, Công ty chỉ có một trường hợp bị lây nhiễm. Không chỉ tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Công ty còn chú trọng công tác xã hội như: phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trợ cấp nạn nhân chất độc màu da cam, tham gia giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Vừa qua, Công ty đã tham gia ủng hộ 4 đợt cho quỹ vắc-xin và quỹ người nghèo bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh COVID-19 đón Tết do Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi với số tiền 1 tỷ 856 triệu đồng.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị luôn ổn định và an toàn. Trong năm 2021, Công ty đạt 95% kế hoạch sản lượng, cao hơn mức bình quân chung trong toàn Tập đoàn; nộp ngân sách tại tỉnh đạt 301,6 tỷ đồng. Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công nhận là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Bài và ảnh: Văn Trọng