Những đóa hoa dâng Người

Từ nhiều năm nay, những việc làm giản dị trong việc học tập và làm theo Bác đã xuất hiện trên các lĩnh vực, ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Đó thực sự là những bông hoa đẹp, giàu ý nghĩa dâng lên Người.

Tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh. Ảnh: Văn Trọng

Từ những việc làm thiết thực…

Trong thời chiến cũng như thời bình, lúc bình an cũng như khi dịch dã hoành hành, tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc luôn được các tăng, ni, phật tử trong tỉnh nêu cao, nỗ lực góp công, góp sức đem lại cuộc sống an lành và hạnh phúc cho mỗi người, gia đình và xã hội. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”, tỉnh ta đã có gần 70 tăng, ni viết đơn tình nguyện lên đường hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch; trong đó có 20 vị đã lên đường hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Thanh Hùng, Trưởng đoàn chư tăng tỉnh cho biết: Là công dân Việt Nam và là tu sĩ Phật giáo, chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm với đất nước, nhân dân. Chúng tôi mong rằng những đóng góp nhỏ bé của mình sẽ góp sức vào công tác phòng, chống dịch của tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói chung. Trong thời gian phục vụ chống dịch tại bệnh viện dã chiến, bằng tấm lòng từ bi, bác ái, các tăng, ni của tỉnh không nề hà bất kỳ công việc được giao, từ chuẩn bị các suất ăn, thu gom rác thải y tế nguy hiểm, chăm sóc bệnh nhân, động viên họ vượt qua bạo bệnh… Chung mục đích chia sẻ khó khăn với người dân trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 này, tỉnh ta đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân với những việc làm, nghĩa cử cao đẹp. Đó là các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các địa phương cùng lực lượng chức năng không ngại hiểm nguy, vất vả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kịp thời, hiệu quả để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. Đó là cộng đồng doanh nghiệp và người dân chung sức góp công, góp của, nhu yếu phẩm ủng hộ… công tác phòng, chống dịch. Tiêu biểu như ở thành phố Nam Định: bà Nguyễn Thị Nương, phường Trần Tế Xương ủng hộ 3 tỷ đồng vào các Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, huyện Vụ Bản và Công an tỉnh; em Ngô Nguyễn Thanh Tùng, học sinh lớp 1A2, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông ủng hộ 200 nghìn đồng; ông Đinh Lệnh Dư, phường Văn Miếu ủng hộ 2 tấn gạo; Công ty Cổ phần Dệt lụa Nam Định ủng hộ 20 nghìn khẩu trang kháng khuẩn 3 lớp… Từ khi bùng phát dịch COVID-19 đến nay, MTTQ tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân ủng hộ trên 49 tỷ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tỉnh ta đã chia sẻ kịp thời bằng cách hỗ trợ, chi viện về nhân lực, vật lực với tỉnh Bắc Giang, Hà Nam và các địa phương phía Nam để cùng với Chính phủ, các tỉnh, thành phố chung tay, góp sức sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. Ngành Y tế tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã cử nhiều đoàn công tác chi viện, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam với trên 900 lượt y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, sinh viên… Tất cả những nghĩa cử trên đều đáng trân trọng thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định với các tỉnh, thành phố trong nước vì mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Không chỉ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua cũng được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai đồng bộ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đó là phong trào, mô hình: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM” của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu”, “Nông dân tham gia xây dựng NTM” của Hội Nông dân tỉnh; “Vòng tay đồng đội”, “Cựu chiến binh Nam Định chung sức xây dựng NTM” của Hội Cựu chiến binh tỉnh; phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, “Thanh niên Nam Định chung sức xây dựng NTM”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” của Đoàn Thanh niên tỉnh; Bộ CHQS tỉnh triển khai các phong trào “Đồng hành cùng em đến trường”; “Vì môi trường biển quê hương”; mô hình quân dân y kết hợp và hoạt động khám, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; Công an tỉnh tổ chức đợt thi đua đặc biệt “100 ngày, đêm, quyết liệt, thần tốc hoàn thành chỉ tiêu cấp hơn 1,1 triệu căn cước công dân gắn chíp điện tử, trước ngày 15-6-2021”. Từ năm 2016 đến nay, ở khắp các địa phương trong tỉnh xuất hiện hàng nghìn mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tạo đột phá để thành công

Nông thôn mới xã Hải Châu (Hải Hậu). Ảnh: Việt Thắng

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban TVTU đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cũng xác định các nội dung đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nội dung cụ thể; qua đó, đã làm chuyển biến rõ nét việc học tập và làm theo Bác, nhất là tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu các cấp. Nhờ đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết dứt điểm. Các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực được tổ chức sôi nổi đã góp phần tạo bước “đột phá”, giành được những kết quả quan trọng mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, quy mô nền kinh tế được mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay, công nghiệp xây dựng và dịch vụ đã chiếm tỉ trọng 81,5% trong cơ cấu kinh tế; tỉ trọng nông nghiệp giảm xuống còn 18,5%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt những thành tựu nổi bật, Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định và nhiều dự án quan trọng khác. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới. An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025 còn 7,5%. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Một mùa xuân nữa lại về. Những thành tích đáng tự hào mà cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phấn đấu đạt được trong quá trình tổ chức, thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ là động lực đưa tỉnh phát triển ngày càng ổn định, bền vững./.

Văn Trọng