Đảng bộ xã Trực Tuấn đẩy mạnh học và làm theo Bác

Xã Trực Tuấn là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Trực Ninh (ngày 10-12-1929). Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua Đảng ủy xã thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng viên Trần Văn Toản, xóm Việt Tiến, xã Trực Tuấn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.

Đồng chí Trần Văn Cương, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Những năm qua, cùng với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các ngành, đoàn thể xây dựng và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Trong đó mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, để mọi người dân học tập và làm theo. Tiêu biểu như anh Trần Văn Toản, xóm Việt Tiến sau nhiều năm tự tìm hiểu, đi nhiều nơi để học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế, hiện đã tạo lập một chỗ đứng vững chắc trên thị trường cung cấp giỏ làm hoa, lẵng hoa, giỏ đóng quà dịp lễ, tết cho các cửa hàng bán hoa tươi trong tỉnh và các tỉnh, thành phía Bắc. Anh Toản cho biết, nhận thấy nghề mây tre đan làm giỏ hoa có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện nông thôn nên anh đã đầu tư vốn mua nguyên liệu và học hỏi thêm kiến thức. Đến nay, cơ sở sản xuất của anh thu hút 100 lao động, mỗi ngày xuất bán khoảng 2.000 lẵng, giỏ hoa với mức thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng. Hiện tại, anh đã thành lập HTX dịch vụ và sản xuất Việt Tiến với 11 thành viên. Năm 2018, anh được Ban Thường vụ Huyện ủy Trực Ninh tặng Giấy khen về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018; UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2015-2020.

Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xã đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường thông qua việc đa dạng các hình thức tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tiến hành chặt chẽ việc kiểm điểm đánh giá phê bình, tự phê bình của các tập thể, cá nhân hàng năm. Do đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và đảng viên ngày càng được nâng lên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, xã đã tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết bền vững; vận động nhân dân đóng góp kinh phí sửa chữa, bê tông hóa hệ thống đường giao thông liên thôn dài 984m với kinh phí 698 triệu đồng; nâng cấp đường giao thông dong, xóm thuộc đội 6, 12, 15 với tổng chiều dài 1.066m kinh phí 656 triệu đồng, chỉnh trang hệ thống đèn chiếu sáng, trồng mới và chăm sóc đường hoa xây dựng tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp; thí điểm mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình trên địa bàn xóm 3 thôn An Quần với tổng số 108 hộ theo phương pháp xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển, nâng mức thu nhập của người dân tăng 1,56 lần; sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, liên kết và tiêu thụ sản phẩm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%; 100% dong ngõ xóm đã được bê tông hóa; trường học các cấp đã đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia xanh - sạch - đẹp. Cả 15 xóm đạt chuẩn xóm văn hóa, 5/15 xóm đăng ký và hoàn thành xóm kiểu mẫu năm 2021. Đảng bộ xã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, phấn đấu xã đạt chuẩn xây dựng NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, xã vừa tập trung phát triển sản xuất vừa quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp trên và vận dụng ở địa phương mình; đã xây dựng kịch bản đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh