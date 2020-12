Xứng đáng là lực lượng xung kích giữ bình yên cuộc sống nhân dân

Đại tá, PGS.TS Phạm Văn Long

Ủy viên Ban TVTU,

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Năm 2020, Công an tỉnh thực hiện đạt và vượt 70/70 chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tội phạm hình sự được kiềm chế. Điều tra, khám phá án vượt trên 6% so với chỉ tiêu đề ra, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đấu tranh với tội phạm ma túy đạt trên 135% chỉ tiêu Bộ giao. Tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường tiếp tục được đấu tranh hiệu quả. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội có nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả đã tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Hoàn thành trước thời hạn việc chính quy hóa lực lượng Công an xã. Đấy là những con số ấn tượng phản ánh quyết tâm giữ bình yên cuộc sống của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2020.

Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh nhận Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc năm 2020. Ảnh: PV

Nỗ lực giữ bình yên địa bàn

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Công an tỉnh đã chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đóng góp tích cực trong bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, giữ vững an ninh chính trị nội bộ. Nỗ lực giữ bình yên địa bàn của lực lượng Công an đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân vào những dịp diễn ra các sự kiện quan trọng và đại hội đảng các cấp. Song song với đó, Công an tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV. Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nắm bắt và giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc của đơn vị, địa phương mình. Công tác xây dựng văn kiện, trọng tâm là báo cáo chính trị đã thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và định hướng phát triển trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng bản chất. Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV đã lựa chọn được các đồng chí tham gia cấp ủy có đức, có tài, có uy tín và triển vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để lãnh đạo toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu công tác phòng, chống tội phạm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự trên tuyến, địa bàn trọng điểm theo chuyên đề, hệ loại đối tượng; thành lập các tổ công tác đặc biệt tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; thường xuyên ra thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa... Với những chỉ đạo sát, đúng, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc, lực lượng cảnh sát hình sự đã triệt phá 61 chuyên án, 42 băng nhóm hình sự. Tỷ lệ điều tra án đạt trên 96%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Điều tra, giải quyết kịp thời, đúng trình tự thủ tục pháp luật những vụ án được dư luận xã hội quan tâm như: bắt, khởi tố 4 bị can trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản liên quan đến bảo kê, thu phí dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh; bắt, khởi tố 39 đối tượng làm, lưu hành trên 1 tỷ đồng tiền giả liên quan đến 37 tỉnh, thành phố trên toàn quốc...

Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tiếp tục ghi dấu ấn với tỷ lệ điều tra đạt trên 135% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.745 vụ, 1.833 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ 12,75kg ma túy đá, trên 30 bánh heroin, 39.318 viên ma túy tổng hợp, 2kg ketamin, 4 khẩu súng, 63 viên đạn, 2 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan. Tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường tiếp tục được đấu tranh quyết liệt với 14 vụ, 51 bị can phạm tội về tham nhũng, vượt chỉ tiêu 6 vụ; xử lý 490 vụ vi phạm pháp luật về môi trường... Công tác phòng cháy, chữa cháy tiếp tục chú trọng việc tuyên truyền lưu động và tập huấn kỹ năng nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức phòng ngừa cũng như kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy nổ. Việc quản lý lưu trú, nhân, hộ khẩu, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được siết chặt. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong Công an Nam Định được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tốt hơn.

Làm tốt công tác xã hội hóa về ANTT

Từ nhiều năm nay, Công an tỉnh được Bộ Công an, UBND tỉnh đánh giá cao trong việc tạo dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với 3 tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Các chức sắc, tín đồ đồng lòng với chính quyền, phối hợp cùng lực lượng công an giải quyết những vấn đề về ANTT.

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tăng cường lực lượng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm. Ảnh: Xuân Thu

Công an Nam Định còn là một trong những địa phương trong toàn quốc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với 37 mô hình đang phát huy tác dụng như “An toàn trường học”, “Camera an ninh”... Năm 2020, Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông về phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công an tổ chức tổng kết 5 năm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo; đã rút ra nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong phong trào, được Bộ Công an, UBND tỉnh đánh giá cao.

Nhằm góp phần đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an Nam Định ngày càng gần gũi, thân thương hơn với người dân, năm 2020 ghi dấu lần đầu tiên Công an tỉnh Nam Định tổ chức cuộc thi ảnh đẹp “Phụ nữ Công an Nam Định duyên dáng áo dài” và cuộc thi viết, vẽ với chủ đề “Con yêu bố, mẹ - Chiến sĩ Công an nhân dân”. Hai cuộc thi này không chỉ thu hút trên 13 nghìn lượt tương tác thông qua trang fanpage “Người Thành Nam” mà còn thu hút sự nhiệt tình tham gia của đông đảo các cháu là con cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định. Hiệu ứng của hai cuộc thi còn lan tỏa đến cả những người ngoài ngành công an cũng nhiệt tình tham gia, hưởng ứng.

Khi đại dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định luôn sát cánh cùng các lực lượng và nhân dân trong tỉnh chế ngự và đẩy lùi virus SARS-CoV-2 bằng rất nhiều hành động quyết liệt, có trách nhiệm; góp phần khẳng định những giải pháp đúng đắn, kịp thời phòng, chống dịch của Đảng, Chính phủ được lan tỏa trong cộng đồng và phát huy tác dụng.

Hoàn thành sớm việc chính quy hóa lực lượng công an xã

Từ tháng 10-2019, Công an tỉnh Nam Định đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 204/204 xã, thị trấn theo đúng quy định của Bộ Công an, đến tháng 8-2020, đã điều động đủ mỗi xã tối thiểu 5 đồng chí công an chính quy, là 1 trong 2 tỉnh hoàn thành trước thời hạn theo chỉ đạo của Bộ Công an. Công an tỉnh phối hợp với các trường Công an nhân dân mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật cho 100% cán bộ Công an xã chính quy. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ biên soạn tài liệu hướng dẫn về kỹ năng giải quyết các tình huống, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn Công an xã chính quy triển khai thực hiện nghiêm túc. Sau hai năm về với cơ sở, lực lượng công an xã chính quy đã góp phần giải quyết, chuyển hóa 48 địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; phối hợp phát hiện, bắt giữ trên 1.000 vụ phạm pháp hình sự, ma túy, 17 đối tượng truy nã. Với kết quả này, Bộ Công an, UBND tỉnh đã đánh giá cao quá trình triển khai cũng như hiệu quả thiết thực khi công an chính quy về xã. Kiến thức, năng lực công tác của lực lượng công an xã chính quy tiếp tục được nhìn nhận, đánh giá qua Hội thi trưởng Công an xã giỏi dưới hình thức sân khấu hóa. Tham gia hội thi, 204 trưởng Công an xã, thị trấn được thử thách bản thân với những câu hỏi về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống về ANTT.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm đúng mức; trong đó công tác chính trị, tư tưởng được xác định có vị trí quan trọng hàng đầu. Công an tỉnh đã tổ chức Lễ khánh thành công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác, để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu. Được rèn luyện, bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định luôn kiên cường trước mọi thử thách, nhiệm vụ càng khó khăn càng quyết tâm hoàn thành và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ với đồng nghiệp và nhân dân. Khi đồng bào và chiến sĩ các tỉnh miền Trung trải qua trận đại hồng thủy lịch sử, chịu thiệt hại vô cùng to lớn về người và tài sản, cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định đã tình nguyện ủng hộ, quyên góp để chia sẻ với đồng bào, chiến sĩ miền Trung sớm vượt lên hoàn cảnh, ổn định cuộc sống.

Với những thành tích đã đạt được trên tất cả các mặt công tác công an trong năm 2020, Công an tỉnh Nam Định vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Năm 2021, Công an tỉnh Nam Định sẽ quyết tâm khắc phục những mặt còn hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan để xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; những giải pháp công tác phù hợp, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công an tỉnh chuẩn bị tâm thế sẵn sàng thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2021 với khẩu hiệu: “Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”./.