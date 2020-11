Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình"

Sức mạnh chính nghĩa, tinh thần cộng đồng sẽ cuốn phăng những ý đồ đen tối

Nhiều đợt mưa bão, lũ lụt dồn dập đổ xuống khu vực miền Trung trong những ngày qua khiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào, chiến sĩ cả nước ta vô cùng lo lắng và đang nỗ lực hết sức mình để chung tay góp sức hỗ trợ, giúp bà con vùng lụt bão sớm vượt qua khó khăn, hoạn nạn và tái thiết cuộc sống. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình thiên tai, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lại tiếp tục tung ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ nhằm chống phá sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, hạ thấp vai trò, uy tín của chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang (LLVT).

Các lực lượng tìm kiếm người mất tích do sạt lở tại Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Ảnh: qdnd.vn

Những kẻ vô lương “rình mồi” trên nỗi đau của người khác

Thiên tai là những hiện tượng thiên nhiên cực đoan, quái dị xảy ra bất thường, khó lường dẫn tới những tổn thất về môi trường sinh thái, tài chính và con người. Không riêng gì Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới những năm qua cũng thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, trong đó có thảm họa mưa bão, lũ lụt nghiêm trọng.

Theo thông tin gần đây từ Văn phòng Giảm nhẹ rủi ro thiên tai của Liên hiệp quốc (UNDDR), trong vòng 20 năm qua, trên toàn thế giới ước tính các loại thiên tai đã tăng lên khoảng 75%, làm thiệt mạng hơn 1 triệu người và ảnh hưởng đến hơn 4 tỷ dân, gây thiệt hại kinh tế gần 3.000 tỷ USD.

Còn theo các nhà khoa học quốc tế và trong nước, lũ lụt liên tiếp xảy ra ở miền Trung Việt Nam trong thời gian qua là sự tích hợp của những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, cực đoan nay đã trở nên thường xuyên hơn do những biến đổi khí hậu.

Thông tin khách quan là thế, nhưng nhiều đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị cùng một số người tự xưng cái gọi là “nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền”, “nhà báo tự do”, “phóng viên can đảm” cấu kết với một số cơ quan truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam đã tung tin sai trái, đơm đặt, xuyên tạc kèm theo những ý kiến, lời lẽ bình luận ác ý, vô lương về tình hình bão lụt và công tác khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung nước ta.

Các đối tượng cho rằng, tình hình bão lũ ở miền Trung những ngày qua do thiên tai thì ít mà nhân tai thì nhiều; đỗ lỗi cho Đảng, Chính phủ Việt Nam không có chiến lược phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; không có phương án phòng ngừa bão lũ hiệu quả; không tìm cách cảnh báo kịp thời ở những chỗ nguy hiểm khiến hàng trăm dân thường bị thiệt mạng oan. Một số đối tượng còn trâng tráo cho rằng, “Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ nhăm nhăm lo chuyện đại hội, bầu bán nhân sự, chia chác quyền lực để cố giữ vai trò độc tôn lãnh đạo xã hội”; họ xuyên tạc rằng “Chính phủ Việt Nam và các cơ quan chức năng tìm cách ngăn cản, cấm đoán các cá nhân hảo tâm, tổ chức phi chính phủ tham gia cứu trợ nhân đạo, mặc cho người dân vùng lũ phải chịu cảnh khốn cùng”.

Từ những lý do ngụy tạo đó, các đối tượng đã quy kết xảo trá rằng, “thiên tai bão lũ xảy ra liên tiếp, để lại hậu quả khôn lường bởi Đảng không có tài lãnh đạo, bởi Chính phủ bất lực và vô trách nhiệm khiến muôn dân Việt vẫn chưa thoát khỏi vòng trầm luân đau khổ”(!). Rồi chúng không quên kêu gào mọi người phải đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ hiện tại ở Việt Nam thì mới có cơ hội được sống trong một chế độ tự do, dân chủ, có cuộc sống no ấm, hạnh phúc, chứ không phải canh cánh lo toan với đói nghèo, thiên tai, lụt bão(?). Một trang mạng còn dựng chuyện một cách ngớ ngẩn và nực cười rằng, “Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức một “cuộc họp kín tuyệt mật” để “nhằm giải quyết vấn đề miền Trung bằng cách “bán” cho nước khác...”(?)...

Những lời lẽ sặc mùi đơm đặt, bẩn thỉu trên đây càng lộ rõ chân tướng của những kẻ muốn chống phá cách mạng Việt Nam đến cùng và càng chứng tỏ sự ngông cuồng, ảo tưởng, nhưng vô cùng ấu trĩ của những kẻ mang tâm địa đen tối, luôn tìm mọi cách để phá hoại đất nước Việt Nam.

Trong khó khăn, “ý Đảng - lòng dân” càng bền chặt

Thiên tai là sự cố bất khả kháng và có những lúc nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người. Thời gian qua, dù chúng ta đã tìm mọi cách để dự đoán, cảnh báo và thực hiện mọi biện pháp khả thi, kịp thời, quyết liệt để phòng ngừa, giảm tác hại của nó, nhưng thực tế mấy đợt bão lụt vừa qua đã gây ra những thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực miền Trung.

Không ai muốn bão lụt xảy ra, nhưng bài học lịch sử cho thấy, mỗi lần có thiên tai thì tinh thần cố kết cộng đồng và truyền thống tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta càng được phát huy cao độ. Trong những ngày qua, các cấp, ngành, mặt trận, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương... trong cả nước đã hướng về đồng bào vùng lũ miền Trung ruột thịt thông qua nhiều chương trình, hành động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần. Lực lượng quân đội đã kịp thời triển khai cán bộ, chiến sĩ đến những vùng sạt lở, vùi lấp người dân để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn với tinh thần quả cảm, không nề gian khó, không ngại hy sinh.

Những ngày đỉnh điểm của bão lũ ở miền Trung, hàng ngày, hàng giờ, lãnh đạo Chính phủ thường xuyên cập nhật, theo dõi sát sao tình hình để có ý kiến chỉ đạo trực tiếp với chính quyền các địa phương và các lực lượng chức năng nhằm phòng, chống, giảm đến mức thấp nhất hậu quả của thiên tai. Ngày 24-10, sau khi trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà bà con vùng lũ thôn Đồng Tư và cô trò Trường Mầm non Hiền Ninh (xã Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương này. Cũng trong vòng chưa đầy mười ngày, Thủ tướng đã hai lần yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp 11.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ thuộc các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam.

Đặc biệt, trong những ngày qua, từ lãnh đạo Chính phủ đến lãnh đạo các bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... và lãnh đạo các tỉnh miền Trung bị lụt bão đã đích thân đến thị sát, trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn ở những địa điểm sạt lở núi khiến hàng chục người dân bị vùi lấp. Trước khi cơn bão số 9 đổ bộ vào miền Trung, Chính phủ đã ban hành chỉ thị và phân công các lực lượng chức năng di dời 1,3 triệu người dân đến những nơi an toàn; đồng thời thành lập Sở chỉ huy tiền phương đóng tại Đà Nẵng, Tam Kỳ (Quảng Nam) và một bộ phận ở Quảng Ngãi để trực tiếp điều hành công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Nhìn hình ảnh nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao và tướng lĩnh quân đội lội bùn, đội mưa đến hiện trường, ân cần thăm hỏi, động viên bộ đội, nhân dân đang tham gia khắc phục hậu quả thiên tai mới thấy tình nghĩa quân - dân keo sơn bền chặt.

Những việc làm ý nghĩa trên là bằng chứng biết nói về sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước ta và sự đồng hành, gắn bó máu thịt của LLVT với nhân dân nói chung và đồng bào vũng lũ nói riêng. Đây cũng là hiện thực sinh động có tác dụng bác bỏ hoàn toàn những ý kiến rêu rao lạc lõng về công tác cứu hộ, cứu nạn nhân dân vùng lũ.

Do điều kiện địa lý, địa hình tự nhiên của nước ta phức tạp, nên khu vực duyên hải và miền Trung thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ thiên tai, hạn hán, bão lũ... Những cũng từ đó, dân tộc ta đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm để phòng, chống và đối mặt với thiên tai từ hàng nghìn năm qua. Cũng từ thử thách khốc liệt đó đã tạo điều kiện để người Việt tôi luyện, củng cố, bồi đắp ý chí vượt khó, hình thành tinh thần đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo, tình cảm nhân nghĩa, thủy chung.

Mỗi lần không may gặp phải thiên tai, bão lụt là một lần giúp chúng ta thêm trưởng thành, vững vàng về ý chí, bản lĩnh và tinh thần cố kết dân tộc. Đó cũng là sức mạnh nội sinh để tạo động lực giúp gần 100 triệu người Việt vượt qua mọi khó khăn, đạp bằng mọi chông gai để chung sức đồng lòng phấn đấu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Sức mạnh chính nghĩa và tinh thần cộng đồng đó nhất định sẽ “cuốn phăng” và “nhấn chìm” những ý đồ đen tối, tâm địa xấu xa, hành vi “mượn gió bẻ măng”, lợi dụng tình hình thiên tai, dịch bệnh của đất nước nhằm ngăn cản, phá hoại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam./.

