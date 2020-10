Công tác Dân vận ở vùng đồng bào Công giáo Xuân Trường

Xuân Trường là vùng trọng điểm Công giáo của tỉnh. Toàn huyện có khoảng 29% dân số theo đạo Công giáo; trong đó nhiều xã tỷ lệ giáo dân chiếm số lượng lớn như Xuân Ngọc (92%), Xuân Tiến (87%), Xuân Phương (73%), Thọ Nghiệp (54%)... Trên địa bàn huyện còn có Tòa Giám mục Bùi Chu, Tiểu Vương Cung Thánh Đường Giáo xứ Phú Nhai... là những nơi diễn ra nhiều hoạt động lớn của đồng bào Công giáo, thu hút nhiều giáo dân và khách thập phương đến thăm quan, dự lễ. Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác Dân vận, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”. Với nhiều cách làm sáng tạo trong công tác Dân vận; đồng thời tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và bà con giáo dân nên nhiều vấn đề phức tạp, phát sinh đã được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn huyện Xuân Trường đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tăng cường công tác Dân vận, đặc biệt đối với đồng bào có đạo; quan tâm, kịp thời giải quyết các nhu cầu hợp pháp chính đáng của giáo hội và các tín đồ tôn giáo theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, vận động giáo dân xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo”, "kính Chúa yêu nước"… Các chức sắc tôn giáo đã chủ động phối hợp với chính quyền trong các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư... Giáo dân phấn khởi, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước, tập trung lao động sản xuất, đa dạng ngành nghề. Thu nhập và đời sống của nhiều gia đình giáo dân đã tăng lên rõ rệt. Qua thống kê, hiện nay hộ gia đình Công giáo toàn huyện đã có 4.759 số hộ giàu, chiếm 39,2%; số hộ khá là 5.810, chiếm 51,4%; còn khoảng gần 10% hộ cận nghèo và nghèo thường thuộc diện đông con, sức khoẻ ốm yếu, già cả, cô đơn... Những kết quả trên là có sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và dân trong huyện, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác Dân vận, của các đồng chí đảng viên Công giáo nhằm phát huy tốt tinh thần “kính Chúa yêu nước”, “sống tốt đời, đẹp đạo”. Tuy nhiên, hiện nay, các thế lực thù địch vẫn đang lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo, dân chủ để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trước tình hình đó, đội ngũ Dân vận cơ sở đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò của mình trong việc ổn định tình hình và tư tưởng người dân. Nhiều cán bộ Dân vận đã nhanh nhạy, nắm bắt tình hình, kịp thời có những hoạt động tuyên truyền phù hợp với từng địa phương. Xã Xuân Ngọc có 8 thôn với 1.813 hộ và 8.150 khẩu; trong đó có 92% dân số là người theo đạo Công giáo. Trên địa bàn xã có Toà Giám mục Bùi Chu, 5 hội dòng nữ tu, một cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, Đại chủng viện Hà Nội cơ sở II, có 4 giáo xứ và 3 giáo họ. Ông Phạm Văn Hình, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Người dân trong xã chủ yếu là người Công giáo, lãnh đạo chủ chốt của xã đều là người Công giáo. Đó là điều kiện thuận lợi, song có nhiều vấn đề tiềm ẩn những khó khăn thách thức, đặc biệt là đất đai liên quan đến tôn giáo. Do đó, công tác Dân vận của địa phương luôn được quan tâm; có lúc, có thời điểm phải vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tuyên truyền vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Khối Dân vận xã Xuân Ngọc đã phân công cán bộ tích cực bám, nắm cơ sở; định kỳ hàng tuần về từng thôn, nhất là thôn có giáo dân để nắm bắt tình hình và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt hoạt động của các thành viên hội đồng mục vụ, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, tồn tại, định hướng dư luận, ổn định tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Bà Phùng Thị Duyện, nguyên Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Xuân Trường là người gắn bó nhiều năm với công tác dân vận cho biết: Trong công tác Dân vận, tôn giáo là lĩnh vực khá nhạy cảm và phức tạp. Công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo luôn đòi hỏi chiều sâu với sự thể hiện nhuần nhuyễn, phải tìm tòi, chủ động sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi địa phương. Để làm được điều này, người làm công tác dân vận ở vùng giáo phải có hiểu biết sâu về đặc điểm của tôn giáo, có lập trường, tư tưởng vững vàng. Đặc biệt, cán bộ dân vận phải tạo sự gần gũi với các chức sắc, tín đồ tôn giáo; xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền và các tôn giáo, tạo nên sự bình đẳng với các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

Có thể nói công tác Dân vận của Đảng đóng vai trò quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo đà cho kinh tế - xã hội phát triển trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu. Để làm tốt việc này đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác Dân vận của Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bà con giáo dân, xây dựng mối đoàn kết lương, giáo; gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách, được giao. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và bà con giáo dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phát, triển kinh tế - xã hội, sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Trần Xuân Bách

(Ban Dân vận Huyện ủy Xuân Trường)