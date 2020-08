hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát huy truyền thống anh hùng, đảm bảo vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Đại tá, PGS.TS Phạm Văn Long

Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Công an tỉnh

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của quốc gia, dân tộc. Đây cũng là năm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) (19-8-1945 - 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) với bao thành tích, chiến công đáng tự hào của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định. Nhìn lại chặng đường 75 năm qua có rất nhiều chiến công đã trở thành dấu ấn, khắc ghi bản lĩnh và để lại niềm tin cũng như hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nam Định trong lòng nhân dân!

Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Xuân Thu

Lịch sử hào hùng

Cách đây 75 năm, ngày 17-8-1945, 13 chiến sĩ tự vệ đỏ tiền thân của lực lượng Công an Nam Ðịnh ngày nay được lệnh của Uỷ ban Khởi nghĩa đã dũng cảm chiếm Ty Liêm phóng - Sào huyệt của Bộ máy cảnh binh tay sai giặc Pháp. Nối tiếp sau đó là chiến công vang dội của các đội “Hành động”, “Công an xung phong” với các trận đánh đồn Khâm, cứ điểm Ðông Biên, Vạn Bảo... mãi mãi ngời sáng trong lịch sử của lực lượng Công an Nam Ðịnh. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh anh dũng trong chiến đấu, giữ vững khí tiết khi bị địch bắt, tra tấn, giam cầm như: Liệt sĩ nữ điệp báo Phan Thị Kiều Nga, liệt sĩ Bùi Ðình Kỵ (Ðặc phái trưởng Công an huyện Nghĩa Hưng), liệt sĩ Ðỗ Nguyễn Sáu (Ðặc phái Công an huyện Hải Hậu)… đã làm cho kẻ thù khiếp sợ, nhân dân mến phục tin tưởng đi theo kháng chiến. Với những chiến công hào hùng ấy, Ðội Công an xung phong Xuân Trường đã được Bác Hồ gửi tặng 15 vuông lụa và “Áo lụa Bác Hồ”.

Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Công an Nam Ðịnh lại phải đương đầu với những khó khăn, thử thách, kẻ thù mới xảo quyệt hơn, thâm độc hơn, đó là gián điệp Mỹ nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Tỉnh uỷ, Ủy ban Hành chính tỉnh, các kho tàng kinh tế, quân sự và trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, từ năm 1965 đến năm 1975, Ty Công an Nam Hà đã chi viện cho miền Nam 129 cán bộ, 24 cán bộ được cử đi làm nhiệm vụ quốc tế, hàng chục đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Cũng từ những năm tháng khốc liệt ấy, lực lượng Công an Nam Ðịnh đã thực sự trưởng thành, các chuyên án Z161, chuyên án 778, chuyên án tiêu diệt nhóm cướp liên tỉnh phi đội đường 9 một thời đã trở thành huyền thoại đóng góp vào kho tàng thực tiễn của lực lượng Công an nhân dân. Công an Nam Ðịnh đã cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh nhanh chóng thiết lập lại trật tự an ninh, phá tan hàng chục nhóm, tổ chức phản động, góp phần củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh. Trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, Công an Nam Ðịnh đã sát cánh cùng với quân và dân trong tỉnh, không sợ hy sinh, gian khổ, kiên trì bám trụ ở những vùng chiến sự ác liệt, đầu mối giao thông quan trọng như cầu Non Nước, Bến Mới (Ý Yên), phà Ðò Quan, ga Nam Ðịnh, ga Cầu Họ; vận động, giúp đỡ nhân dân đi sơ tán, đào hầm trú ẩn, kiên cường bám trụ, cùng với quân dân toàn tỉnh đánh trả chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, cứu sống hàng trăm người bị sập hầm, bảo vệ an toàn các mục tiêu, cơ sở kinh tế, hàng trăm tấn lương thực, xăng dầu, đạn dược… giữ vững mạch máu giao thông.

Tương lai vững bước

Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước lâm vào khó khăn trầm trọng do hậu quả của chiến tranh, các thế lực thù địch xiết chặt bao vây, cấm vận. Trong thời khắc quyết định của lịch sử, vận mệnh của Ðảng, của quốc gia dân tộc đứng trước những thử thách sống còn, cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Ðịnh đã sống, chiến đấu giữa bốn bề kẻ địch, đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách và hiểm nguy. Chính trong môi trường ác liệt ấy, bản lĩnh của người chiến sĩ Công an được tôi luyện và thử thách, lòng dũng cảm, đức hy sinh được thể hiện rõ nét nhất, những phẩm chất cách mạng kiên cường tận trung với Ðảng, tận hiếu với dân lại bừng sáng như bản anh hùng ca.

Có thời điểm ở Nam Ðịnh số vụ trọng án tăng 141%, số vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản tăng 96% gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Ðứng trước sự gia tăng với những diễn biến phức tạp của nhiều loại tội phạm, lực lượng Công an Nam Ðịnh bước vào cuộc chiến đấu mới đối diện trực tiếp với tội phạm hình sự và vũ khí nóng. Ðúng 6 giờ sáng ngày 28-7-1989, chiến dịch 135 chính thức mở màn. Chỉ trong vài giờ được sự chi viện của Công an tỉnh, Công an thành phố Nam Ðịnh đã triệt phá hơn 20 băng ổ nhóm, bắt 34 đối tượng phạm tội hình sự đặc biệt nguy hiểm. Sau hơn 2 năm đã bắt gần 300 đối tượng đi tập trung cải tạo, 142 đối tượng cải tạo tại chỗ, giáo dục cảm hoá hàng ngàn đối tượng, thu 119 súng, 139 lựu đạn, 317 côn gỗ, 212 dao lê và nhiều vũ khí gây án khác. Chiến dịch 135 đã nâng tầm phong trào bảo vệ ANTQ ở Nam Ðịnh lên một bước mới, nhân dân phấn khởi và hỗ trợ lực lượng Công an tấn công trấn áp tội phạm, thông qua các mô hình phong trào đó là “Tổ liên gia tự quản” xuất phát từ phường Trần Tế Xương; “vây chặt bắt gọn” của phường Phan Ðình Phùng; toàn dân tham gia tự quản lý đối tượng tại cộng đồng của phường Vị Hoàng; “Xứ họ đạo an toàn” của các huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ; bình yên làng nghề của các huyện Ý Yên, Trực Ninh, Nam Trực… góp phần quan trọng vào thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, tình hình an ninh nông thôn ở tỉnh Nam Ðịnh có lúc, có nơi diễn biến phức tạp. Ðối với những điểm mâu thuẫn, khiếu tố phức tạp kéo dài, Công an Nam Ðịnh đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm xuống cơ sở thực hiện 3 cùng với dân để vận động quần chúng, phân hóa số đầu đơn, kiềm chế số quá khích góp phần ổn định tình hình, củng cố cơ sở chính trị, thúc đẩy các phong trào ở địa phương phát triển, điển hình như Mỹ Thắng (Mỹ Lộc), Trực Cường (Trực Ninh), Hồng Thuận (Giao Thuỷ)…

Những năm gần đây, Công an tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an. Mỗi một chuyên án đấu tranh thành công của lực lượng an ninh có tác dụng lột mặt phản động bên trong, tay sai phản động bên ngoài, lôi ra ánh sáng dư luận bọn giả danh chính trị, giả danh quốc gia dân tộc, xây nên “bức tường tinh thần” vững chắc, cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân không bị tiêm nhiễm, mơ hồ, mất cảnh giác về những chiêu bài “thêu dệt” mà các thế lực thù địch tung hô. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, triển khai hàng trăm phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, khách quốc tế thăm và làm việc tại tỉnh; các mục tiêu trọng điểm; sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá lớn. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên. Thường xuyên tổ chức giao lưu, gặp mặt giữa lãnh đạo Công an tỉnh với Giám mục, Linh mục Giáo phận Bùi Chu, Giáo phận Hà Nội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, góp phần củng cố, duy trì mối quan hệ tốt đẹp, hòa hảo giữa các tôn giáo với lực lượng Công an. An ninh vùng giáo, an ninh nông thôn, an ninh đô thị tiếp tục được giữ vững.

Không chỉ có thế, thành quả nổi bật trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng là những điểm nhấn đầy ấn tượng tô điểm cho bức tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội tỉnh Nam Ðịnh có thêm những mảng màu tươi sáng. Tập trung đánh mạnh, đánh trúng, đánh liên tục các băng nhóm tội phạm, các đối tượng côn đồ gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Chủ động các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, thành lập các tổ công tác đặc biệt, tăng cường tuần tra kiểm soát công khai, bí mật trên các tuyến, địa bàn trọng điểm tạo hiệu ứng làm giảm tội phạm… Tập trung điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhiều vụ án, chuyên án lớn, được dư luận quan tâm, ghi nhận đánh giá cao. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 80% (vượt 5% so với chỉ tiêu đề ra), trọng án khám phá đạt 100%, phạm pháp hình sự được kiềm chế, trung bình hàng năm giảm từ 2% đến 4%, không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Hàng trăm chuyên án ma túy được phát hiện, triệt xóa, hàng trăm đối tượng ma túy đầu sỏ bị bắt giữ với hàng trăm bánh heroin cùng số lượng ma túy tổng hợp dạng đá bị thu giữ lớn nhất từ trước tới nay. Cùng với đó, hàng ngàn vụ việc vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, buôn bán động vật quý hiếm, sản xuất, buôn bán hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản trái phép bị xử lý, xử phạt hàng chục tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Làm tốt công tác quản lý, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác khởi tố, bắt, giam giữ xử lý tội phạm không để xảy ra oan, sai, đảm bảo an toàn cơ sở quản lý giam giữ. Kiện toàn 3.392 đội dân phòng và gần 4.000 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở; công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Nhiều chương trình kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Hai năm 2018-2019, Công an Nam Ðịnh là 1 trong 2 tỉnh xung kích đi đầu trong triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ và nỗ lực thực hiện chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước, Bộ Công an. Mô hình tổ chức, bộ máy Công an tỉnh giảm còn 37 đầu mối, 107 đơn vị cấp đội, bố trí sắp xếp 393 cán bộ (7 trưởng phòng, 24 phó trưởng phòng, 42 đội trưởng, 45 phó đội trưởng), hiện không có đơn vị nào thừa cơ cấu cấp phó, 699 cán bộ Công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở tất cả 204/204 xã, thị trấn trong toàn tỉnh. Công tác xây dựng Ðảng được đặc biệt quan tâm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được tăng cường. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện cũng được Ban Thường vụ Ðảng ủy, Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm. Công an tỉnh đã tổ chức nhiều chuyến công tác, hành quân về cơ sở khám, cấp thuốc chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nghèo, người tàn tật, người già neo đơn hay các em nhỏ mồ côi bất hạnh. Công tác hậu cần, kỹ thuật chủ động hơn, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách và các nguồn lực được trang cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu chiến đấu, công tác của toàn lực lượng. Ðề xuất, triển khai thi công, xây dựng, khánh thành, sửa chữa nhiều công trình phục vụ nhu cầu làm việc và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, góp phần phục vụ nhân dân.

Ghi nhận công lao với Ðảng, Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo đảm an ninh, trật tự, đã có 224 liệt sĩ Công an nhân dân, hàng nghìn thương, bệnh binh hy sinh xương máu… Công an Nam Ðịnh vinh dự được tặng thưởng 8 Huân chương các loại; 12 tập thể, cá nhân được tặng, truy tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; nhiều năm liền được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, trong thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Ðịnh tiếp tục giữ cho mình “Một trái tim nóng, một cái đầu lạnh và đôi bàn tay sạch”. Bởi lẽ, cần “một trái tim nóng” để giữ lòng nhiệt huyết và đam mê; cần “một cái đầu lạnh” để bình tĩnh xử lý trước mọi tình huống cam go nhất; cần “hai bàn tay sạch” để tránh xa ma lực, sức hấp dẫn của đồng tiền, giữ vững tư cách người Công an cách mệnh. Truyền thống vẻ vang 75 năm qua thật đáng tự hào. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh lại càng nhận thức sâu sắc hơn về nghĩa vụ thiêng liêng của mình, ấy là “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm tin, lẽ sống cho mình”. Công an tỉnh Nam Ðịnh sẽ mãi xứng danh đơn vị anh hùng trên quê hương anh hùng./.