Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang tỉnh

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, qua đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dân quân tự vệ xã Xuân Đài (Xuân Trường) tranh thủ đọc sách báo trong giờ giải lao.

Hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức quán triệt, nghiên cứu các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát động phong trào sưu tầm, tìm đọc các tác phẩm và bài viết về Bác Hồ; về chuẩn mực con người Việt Nam; phong cách, lối sống của người quân nhân cách mạng, phục vụ tốt đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng xây dựng kế hoạch, xác định chủ đề thực hiện, cụ thể hóa các tiêu chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên sát với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan; tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu các chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đọc các mẩu chuyện, những lời dạy, bài viết của Bác, xây dựng bản đăng ký phấn đấu cá nhân; hàng tháng tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương, nhân rộng những việc làm tốt, thực hiện tự phê bình và phê bình. Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”; Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động của “lực lượng 47” (là một lực lượng do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đấu tranh, chống các luận điệu xuyên tạc của các đường lối quan điểm của Đảng) trong LLVT tỉnh; tổ chức thành công hội diễn Nghệ thuật quần chúng LLVT, thanh niên, học sinh, sinh viên từ cơ sở đến cấp tỉnh; hoàn thành nhiệm vụ đăng cai và tham gia hội diễn do Quân khu tổ chức đạt giải xuất sắc. Tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XI, XII đạt 4 giải vàng và Bằng khen của Quân khu, Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu, LLVT tỉnh và địa phương. Trong 5 năm (2015-2020) đã hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến và giáo dục pháp luật cho các đối tượng; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi; tổ chức Hội thi báo cáo viên và cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp tỉnh và tham gia hội thi cấp Quân khu, đạt kết quả cao. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phát động, thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm, đột kích hàng năm; phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Đồng hành cùng em đến trường” được triển khai tích cực trong LLVT tỉnh. Thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thiện hơn về phong cách người quân nhân cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng đạt hiệu quả thiết thực. Hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương như: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đặc biệt, với việc đẩy mạnh phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, LLVT tỉnh đã triển khai nhiều mô hình thiết thực hỗ trợ người dân. Trong đó, đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới với tinh thần trách nhiệm cao. Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, đặc biệt là nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ; chi trả chế độ chính sách theo Quyết định 49, 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến, đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào kịp thời, chặt chẽ.

Với những hình thức tuyên truyền giáo dục đa dạng phù hợp với thực tiễn từng loại hình ở từng đơn vị tạo sự chuyển biến, tiến bộ đồng đều về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Do đó 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã nắm vững nội dung cốt lõi giáo dục chính trị, hiểu và vận dụng sáng tạo trong rèn luyện để nâng cao và giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của người cán bộ, đảng viên, quân nhân cách mạng. Các hoạt động trên đã xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới, tiếp tục khẳng định vai trò của LLVT trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc./.

