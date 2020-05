hướng tới Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020)

Đảng ta là một đảng cầm quyền!

Trong Di chúc bất hủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta khẳng định và nhắc nhở: “Đảng ta là một đảng cầm quyền”. Là lời khẳng định vì dựa trên sự thật chân lý Đảng ta lãnh đạo toàn dân làm cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử, đưa nước ta từ một nước thuộc địa trở thành nước độc lập có chủ quyền, đưa dân ta từ địa vị nô lệ thành người tự do, làm chủ cuộc đời. Là lời nhắc nhở vì đó không chỉ là khẩu hiệu về vai trò, vị trí mà còn là mệnh lệnh của trái tim, mỗi đảng viên phải làm sao để xứng đáng với Đảng, xứng đáng với niềm tin của toàn dân tộc, của nhân dân, của cách mạng, của thời đại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt thân mật các đại biểu dự Đại hội liên hoan Anh hùng, Chiến sĩ thi đua ngành Nông nghiệp và Đổi công toàn quốc tại Hà Nội, ngày 23-5-1957. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Đúng vậy, để có một Đảng Cộng sản Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc thực sự có một tầm nhìn vượt thời gian. Ngay từ năm 1925 Người đã tổ chức một An Nam thanh niên cách mạng hội, tuy “nó là quả trứng” nhưng từ đó “nở ra con chim non cộng sản” để rồi “sẽ là cơ sở cho một đảng lớn hơn” như trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản tháng 2 và tháng 3-1930. Như vậy, Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên sớm ý thức và hiện thực hóa ý thức đó về một tổ chức Đảng lãnh đạo - nhân tố then chốt quyết định sự thắng lợi của cách mạng. Một nhà bác học vĩ đại từng nói, nếu có một điểm tựa ông sẽ bẩy được cả trái đất. Tổ chức Đảng như cái điểm tựa ấy để Nguyễn Ái Quốc “bẩy” cách mạng Việt Nam đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa cộng sản. Chỉ nhờ thế mà nước Việt Nam mới có thể giành được độc lập, tự do mưu cầu hạnh phúc.

Từ khi ra đời cho đến nay và mãi mãi Đảng ta tự hào làm đúng với những lời căn dặn, dạy dỗ của Bác Hồ kính yêu. Đảng ta thực sự gắn bó máu thịt với giai cấp, với nhân dân, với dân tộc. Đảng vừa là người cầm quyền vừa là “người đầy tớ thật trung thành” của nhân dân.

Sứ mệnh cầm quyền của Đảng thể hiện rất rõ ở việc lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, vừa lãnh đạo quần chúng và lãnh đạo bộ máy Nhà nước để hoàn thành nhiệm vụ độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. Hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu phương Tây đang tập trung nghiên cứu lý giải về khả năng tập hợp và phát huy một cách cao nhất sức mạnh quần chúng của Đảng Cộng sản Việt Nam để tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại và triệt để chưa từng có, diễn ra trong khoảng thời gian nhanh nhất (hơn một tuần lễ), trong khoảng không gian dài rộng nhất (từ Bắc chí Nam). Đây là cuộc cách mạng thành công nhất trong lịch sử các cuộc cách mạng.

Trong những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới, cả châu Âu ngước nhìn Việt Nam với thái độ khâm phục, kính nể và không kém phần ngạc nhiên khi Việt Nam sát ngay nơi khởi phát, cũng là “tâm dịch” trong giai đoạn đầu, là nước chưa giàu, còn nhiều thiếu thốn về trang thiết bị y tế nhưng lại chiến thắng “giặc COVID-19”. Phương Tây đã phần nào hiểu nhờ Việt Nam có đảng cầm quyền lãnh đạo thực sự vì dân, trực tiếp, sâu sát, kịp thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Mọi người dân Việt Nam đồng lòng theo Đảng, ủng hộ quyết tâm của Chính phủ. Đảng biết phát huy sức mạnh toàn dân, biết kế thừa truyền thống nhân văn nhân ái của người Việt nên luôn chủ động, chiến thắng lớn nhất trong sự trả giá ít nhất về vật chất và không chịu tổn thất về người. Cả thế giới kính trọng Việt Nam khi trong hoạn nạn người Việt càng đùm bọc nhau hơn, chia sẻ, giúp đỡ nhau chí tình...

Sức mạnh Việt Nam nằm ở sức mạnh của Đảng Cộng sản cầm quyền với cái lõi của cơ chế lãnh đạo là quan hệ máu thịt Đảng với nhân dân, với Nhà nước.

Đảng ta đã xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: Vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ của nhân dân. Nhà nước ta do Đảng lãnh đạo là Nhà nước của dân, do dân, vì dân nên các cán bộ Nhà nước cũng là công bộc của dân, phục vụ dân vô điều kiện. Một sự chứng minh ư? Trong dịch COVID-19 này, người dân yên ổn ở trong nhà thì những cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, những cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an... ngày đêm thao thức, lo âu và hành động quyết liệt, kịp thời để ngăn “giặc virus”. Họ là những người dễ bị tổn thương nhất nhưng không một ai than vãn hay nản chí... Nhìn ra thế giới, chúng ta càng tự hào về Việt Nam, về những “công bộc” thật sự vì dân!

Bác Hồ mong muốn Đảng ta vì dân một cách thiết thực, cụ thể: “Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn đủ no, dân không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo”. Đảng phải lo việc lớn: “Việc xây dựng CNXH, chủ nghĩa cộng sản... Đảng phải lo”. Đảng phải quán xuyến những việc nhỏ: “Ngay đến cả tương, cà, mắm, muối của dân, Đảng đều phải lo”. Đảng ta phải làm gì để xứng đáng với trách nhiệm vẻ vang nhưng cũng hết sức nặng nề ấy? Đây là vấn đề lớn lao nhưng cũng thường xuyên của Đảng: Đó là xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới Đảng.

Bác Hồ từng chỉ ra các nguy cơ dẫn đến sự thoái hóa, biến chất của đảng cầm quyền: Sai lầm về đường lối; chủ nghĩa cá nhân; quan liêu, xa rời quần chúng. Soi vào ngày hôm nay khi cả nhân loại bước vào ngưỡng cửa cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, có thể rút ra những bài học sau:

Một là, xây dựng Đảng ta vững vàng hơn nữa về Chủ nghĩa Mác - Lênin. Hiện nay, ở phương Tây đang có trào lưu nghiên cứu về Mác. Bộ Tư bản của Mác là một trong những cuốn sách bán chạy nhất, được đọc nhiều nhất vì độc giả tìm thấy ở đó những ánh sáng mới mẻ giúp cho hôm nay về chiến lược, sách lược một cách thực tế, hiệu quả. Càng ngày thực tế càng chứng minh sức sống của Chủ nghĩa Mác, vấn đề ở chỗ người ta vận dụng có sáng tạo hay không trong các điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Do vậy, phải quán triệt một cách sâu sắc hơn nữa việc cán bộ, đảng viên lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Hai là, xây dựng Đảng thực lớn mạnh về trí tuệ để ngang tầm với nhiệm vụ lịch sử mới, thời đại mới. Nhân loại sắp sửa bước vào ngôi nhà Cách mạng công nghiệp 4.0 với những điều kiện hết sức mới mẻ, thậm chí lạ lẫm. Chưa bao giờ sự hiểu biết đòi hỏi cao như bây giờ. Trong các cơ sở của đối thoại toàn cầu hóa thì yếu tố đầu tiên được đặt ra là tri thức hiểu biết vì đơn giản theo lẽ thông thường có thấu hiểu về nhau mới thấu cảm được nhau, từ đó mới có thể đối thoại, mới có thể chia sẻ, hợp tác... Không đủ ngoại ngữ, không chắc chuyên môn, không hiểu về công nghệ mới... sao có thể giao tiếp thông thường được. Là người cầm quyền thì tất nhiên phải có hiểu biết để lãnh đạo. Hơn những ai khác, là cán bộ, đảng viên càng phải trau dồi học vấn, nâng cao trình độ mới có thể đáp ứng được với tầm nhiệm vụ của mình.

Ba là, đúng với sự lo lắng của V.I Lênin là sau khi có chính quyền thì cái còn thiếu của người cộng sản là “trình độ văn hóa của người cộng sản cầm quyền”. Sự lo lắng này mang tính phổ quát cho muôn thời, mọi nơi, mọi lúc vì “trình độ văn hóa” thể hiện “chất người” rõ nhất. Ngoài việc nâng cao trình độ (tài năng), cán bộ, đảng viên phải luôn tự giáo dục, tự bồi dưỡng về đạo đức cách mạng. Phải kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân, thứ chủ nghĩa rất xấu, ích kỷ, vơ vét, thu vén cho riêng mình. Trong khi cả nước căng mình chống dịch thì một ít cán bộ lại nâng khống giá cả thiết bị y tế để “bòn rút”. “Con sâu làm rầu nồi canh”. Họ không chỉ phản bội lại lý tưởng hy sinh vì nước vì dân mà còn đi ngược lại với đạo lý truyền thống. Không xứng với danh hiệu đảng viên đã đành, còn không xứng với lẽ sống người Việt!

Bốn là, sức mạnh nội sinh của một tổ chức quyết định sự tồn vong và phát triển của tổ chức ấy. Một đảng mạnh là một đảng thống nhất cao về mục đích tôn chỉ, về nguyên tắc tổ chức. Cần quán triệt sâu sắc và triệt để hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ. Lịch sử cách mạng nước ta chứng minh chân lý sinh động lời Bác Hồ: “Đảng ta tuy nhiều người nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người”. Nhờ nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng ta đã thống nhất thành một khối, đoàn kết chặt chẽ, muôn người như một để lãnh đạo cách mạng thắng lợi. Trong tình hình thế giới diễn biến mong manh và khó lường hôm nay, Đảng càng phải phát huy cao nhất nguyên tắc này để tổng hợp sức mạnh.

Năm là, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Thực tế chiến thắng trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua đã chứng minh, chỉ khi Đảng ta phát huy một cách cao nhất sức mạnh tổng hợp này mới có thể đi đến mọi thắng lợi. Cũng là lẽ tự nhiên, Đảng cầm quyền đúng đắn, trong sáng, vì dân thì dân ủng hộ, dân nghe theo, làm theo! Như biển cả mênh mông, vĩ đại là nhờ bao sông suối đổ về. Lại là nơi hợp nguồn nên biển càng mạnh mẽ, bao dung, phóng khoáng hơn!

