Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

Sáng 12-6, tại tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự cuộc gặp gỡ, đối thoại với công nhân năm 2022 với chủ đề "Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước". Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang và trực tuyến tới 63 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành hữu quan.

Phát biểu tại cuộc đối thoại, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp tới các vị đại biểu, anh chị em công nhân dự cuộc đối thoại và tới toàn thể công nhân, người lao động trên cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nêu cao lý tưởng tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, người lao động; vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, xuyên suốt thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta luôn lấy con người là mục tiêu, là động lực, là trung tâm của sự phát triển. Đảng, Nhà nước cũng luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến và thấu hiểu người lao động. Trên cơ sở đó để hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, hướng tới mục tiêu cuối cùng là tất cả vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động. Thủ tướng cũng khẳng định, việc lắng nghe, đối thoại, chia sẻ với công nhân, người lao động là trách nhiệm chung của các bộ, ngành, địa phương, các chủ thể có liên quan. Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì trong 2 năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp, không thể thực hiện các cuộc đối thoại trực tiếp, nhưng nhiều cuộc đối thoại trực tuyến với công nhân, người lao động cũng vẫn được tổ chức. Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ luôn chăm lo, quan tâm và đồng hành để tìm ra giải pháp khắc phục hậu quả dịch COVID-19; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan tới đời sống của công nhân; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách, quyền lợi của công nhân, người lao động. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan, chính quyền các địa phương tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu công nhân, người lao động; nêu cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện; cùng tìm giải pháp tốt nhất thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước ta là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề xuất đã được tiếp thu, giải đáp, làm rõ liên quan đến ban hành Nghị định về tăng lương tối thiểu vùng, nghiên cứu ban hành chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Việc nghiên cứu, rà soát, sửa đổi pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi của công nhân lao động, hạn chế tình trạng công nhân lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Vấn đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đôn đốc giải quyết chế độ, chính sách cho công nhận lao động bị nhiễm COVID-19, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động. Công tác quy hoạch, triển khai xây dựng nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi khám chữa bệnh, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Hoạt động tăng cường tranh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động như: Không ký hợp đồng lao động; nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội; vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc...

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình công nhân, tặng quà chung cho công nhân lao động tại khu nhà trọ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; thăm hỏi, động viên, cảm ơn và tặng quà chủ nhà trọ đã quan tâm hỗ trợ công nhân khi thời điểm dịch COVID-19 bùng phát./.

Tin, ảnh: Xuân Thu