Thành phố Nam Định diễn tập phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Tối 10-6, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2022.

Tình huống diễn tập giả định là: Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương cơn bão số 1 đang di chuyển nhanh về phía đất liền, dự kiến tâm bão đổ bộ trực tiếp vào tỉnh với sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Để chủ động ứng phó hiệu quả với cơn bão số 1, Đảng uỷ, UBND, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN phường Mỹ Xá đã tổ chức hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch phòng, chống cơn bão số 1, thông báo cho toàn thể nhân dân chủ động chằng chống nhà cửa; các doanh nghiệp có công nhân tạm trú trên địa bàn và kho, xưởng làm tốt công tác phòng, chống bão; triển khai cho các lực lượng sẵn sàng tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả khi có tình huống sập, đổ do bão, gió gây ra. Tại phường Lộc Hoà, do ảnh hưởng của bão số 1, trong khu vực Công ty Cổ phần Thuý Đạt tại đường N3, Khu công nghiệp Hoà Xá thuộc Tổ dân phố số 3 có nhiều cây to bị gãy đổ, kho hàng bị tốc mái, 1 nhà ở của công nhân bị đổ sập; đồng thời, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn giao thông do mưa bão, lực lượng ứng cứu chưa kịp triển khai đến hiện trường. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN phường Lộc Hoà đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, sơ cứu ban đầu cho người bị thương; tổ chức cứu sập, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thông qua diễn tập, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn thể nhân dân thành phố Nam Định trong công tác PCTT, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Thống nhất nội dung, biện pháp chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra gắn với quán triệt và thực hiện tốt theo phương châm “4 tại chỗ”. Nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy PCTT-TKCN các địa phương trong xử lý sự cố, khả năng huy động nhân lực, phương tiện, vật tư PCTT/.

Thành Trung