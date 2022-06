Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều 10-6, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, ĐUQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP). Nổi bật là tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ của các sở, ban, ngành; hoàn thiện các thủ tục dự án xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ; chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh; thực hiện có hiệu quá công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa". ĐUQS tỉnh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tham gia bảo đảm an toàn cho SEAGAMES 31 trên địa bàn tỉnh; quản lý tốt tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sỹ; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo 35, lực lượng 47, kịp thời phát hiện và đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch của các thế lực. Tổ chức tốt hội nghị tổng kết các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác huấn luyện, hậu cần, tài chính, kỹ thuật; công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, đạn, trang bị kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thao, hội thi và các nhiệm vụ đột xuất khác...

6 tháng cuối năm 2022, ĐUQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết của Ban TVTU, Đảng ủy Quân khu và ĐUQS tỉnh về công tác QP, QSĐP năm 2022; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh Phạm Gia Túc khẳng định những kết quả mà ĐUQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng cuối năm, ĐUQS tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giao Thủy, Xuân Trường, diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế; ban hành nghị quyết, chỉ thị về công tác QP, QSĐP năm 2023; thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp; đăng cai mở lớp huấn luyện bổ túc cho sĩ quan dự bị cấp Đại đội của các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tham mưu triển khai tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Khởi công xây dựng căn cứ chiến đấu thành phố Nam Định và huyện Nam Trực giai đoạn 2021-2022; triển khai thủ tục xây dựng căn cứ chiến đấu các huyện Hải Hậu, Ý Yên giai đoạn 2022-2023. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chương trình huấn luyện giai đoạn 2 cho các đối tượng; duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Triển khai có hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống cho cho bộ đội; bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ các Sở. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về thực hiện tổ chức Quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ, LLVT tỉnh; đồng thời tổ chức chặt chẽ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022… Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Lam Hồng